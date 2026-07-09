Contradicții majore în cazul Epstein: Victimele demontează declarațiile prin care fosta asistentă s-a spălat pe mâini în fața legii

Mai multe supraviețuitoare ale abuzurilor comise de Jeffrey Epstein susțin că fosta sa asistentă, Lesley Groff, a mințit în fața Congresului american în legătură cu detalii esențiale privind implicarea sa în rețea.

Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, le-a declarat luna trecută membrilor Congresului american că nu a întâlnit niciodată fetele și tinerele care îi făceau masaje lui Epstein și că nu știa nimic despre trecutul lor, inclusiv ce vârstă aveau. Însă mai multe supraviețuitoare ale abuzurilor lui Epstein susțin că Groff nu a spus adevărul.

În interviuri acordate CNN, mai multe victime ale lui Epstein, inclusiv patru femei care au vorbit public și alte două care au dorit să își păstreze anonimatul, au contestat mai multe aspecte din mărturia recentă a lui Groff în fața congresmenilor.

Ele spun că au întâlnit-o personal pe Groff, că au discutat cu aceasta despre vârsta lor și că au fost plătite direct de asistenta lui Epstein, care a lucrat pentru el timp de 18 ani, toate acestea contrazicând afirmațiile făcute de Groff în fața legislatorilor.

„Știa ce se întâmpla în cercul apropiat al lui Epstein”

Aceste detalii fac parte din interviul transcris, care a durat mai multe ore și a avut loc pe 9 iunie, în cadrul audierilor desfășurate de Comisia pentru Supraveghere și Responsabilitate din Camera Reprezentanților. Groff le-a spus membrilor comisiei că nu a știut niciodată despre abuzurile comise de Epstein asupra fetelor și femeilor și că a fost înșelată de manipulările acestuia.

Deși Groff figura printre potențialii complici ai lui Epstein în controversatul acord de neurmărire penală încheiat cu procurorii federali din Florida în 2008, ea nu a fost niciodată pusă sub acuzare.

„Lesley Groff știa ce se întâmpla în cercul apropiat al lui Epstein, motiv pentru care președintele comisiei, James Comer, ar fi trebuit să îi ceară să depună mărturie sub jurământ”, a declarat Sara Guerrero, directoarea de comunicare a principalului democrat din comisie, congresmanul Robert Garcia. „Minciuna în fața Congresului este o infracțiune, iar oricine face acest lucru trebuie tras la răspundere, fără excepție.”

Victimele cer asumarea responsabilității

Mărturia lui Groff nu a făcut decât să amplifice frustrarea supraviețuitoarelor abuzurilor lui Epstein, multe dintre ele temându-se că audierile desfășurate de Congres nu vor duce la tragerea la răspundere a altor persoane implicate. Ghislaine Maxwell este singura persoană condamnată în SUA în legătură cu cazul Epstein, iar Departamentul de Justiție a afirmat că nu există suficiente dovezi pentru formularea altor acuzații, chiar și după publicarea a milioane de documente din dosar.

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„Vin atât de mulți oameni și spun că nu știu, că nu își amintesc nimic”, a declarat Marina Lacerda, una dintre supraviețuitoare. „Nu putem avea măcar o persoană care să își asume responsabilitatea și să spună tot adevărul?”.

Groff le-a spus membrilor comisiei că Epstein fusese un „maestru al manipulării și al înșelăciunii”, care își ascunsese complet abuzurile față de ea.

Conform legislației federale americane, constituie infracțiune furnizarea cu bună știință și în mod intenționat a unor declarații false și relevante în fața Congresului. Supraviețuitoarele intervievate de CNN spun că, în cazul unora dintre afirmațiile lor privind interacțiunile cu Groff, nu mai există dovezi materiale, întrucât faptele s-au petrecut în urmă cu peste două decenii, când multe dintre victime erau adolescente, cu mult înainte de apariția telefoanelor inteligente.

Supraviețuitoarele confirmă întâlnirile directe

Groff a repetat în mai multe rânduri în fața congresmenilor că nu a întâlnit niciodată fetele și femeile pe care le programa să îi facă masaje lui Epstein. Totuși, toate cele șase supraviețuitoare cu care a discutat CNN spun însă că au întâlnit-o personal pe Groff și că au fost șocate să afle că aceasta neagă orice contact cu ele.

Marina Lacerda, care spune că l-a cunoscut pe Epstein în 2002, cu puțin timp înainte să împlinească 14 ani, afirmă că o vedea frecvent pe Groff în perioada în care era abuzată.

„Minte”, spune ea. „Numai pe mine și pe prietenele mele ne-a întâlnit de cel puțin trei sau patru ori.”

Una dintre femeile care au vorbit sub protecția anonimatului spune că avea în jur de 14 ani când l-a cunoscut pe Epstein. Ea afirmă că a întâlnit-o de numeroase ori pe Groff în reședința acestuia din New York și că își amintește foarte clar locul unde aveau loc, de regulă, interacțiunile lor.

Groff le-a declarat în repetate rânduri congresmenilor că nu le-a cerut niciodată fetelor și tinerelor informații despre vârsta lor și că nu știa că unele dintre ele erau minore. Ea a spus, de asemenea, că nu știa că unele veneau direct de la liceele din zonă. Mai multe supraviețuitoare contestă categoric aceste afirmații.

Marina Lacerda spune că Groff o întreba frecvent detalii despre noile fete pe care urma să le aducă la Epstein și că știa foarte bine preferința acestuia pentru victime foarte tinere. Potrivit ei, Groff i-a cerut chiar să le spună prietenelor sale să vină cu legitimațiile școlare la întâlnirile cu Epstein.

„Mă întreba la telefon: «Cum arată fata? De unde este? Câți ani are?»”, povestește Lacerda.