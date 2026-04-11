„Consiliul pentru Pace” al lui Trump, fără banii promiși. Doar două state au virat efectiv fonduri, iar proiectul riscă să bată pasul pe loc

Inițiativa internațională lansată de Donald Trump, intitulată „Consiliul pentru Pace”, pare să se confrunte deja cu primele blocaje serioase, în condițiile în care doar două state au contribuit financiar, în ciuda promisiunilor generoase făcute la începutul anului.

Pe fondul escaladării situației din Iran, atenția internațională s-a mutat rapid, iar proiectul a trecut în plan secund. Mai mult, unele țări participante ar analiza chiar retragerea din acord.

Potrivit informațiilor publicate pe 11 aprilie de Deutsche Welle, doar Emiratele Arabe Unite și Maroc au transferat efectiv fonduri. Suma totală nu depășește un miliard de dolari, mult sub nivelul angajamentelor inițiale.

În luna februarie, la Washington, Trump anunța un plan ambițios: nouă state — Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit — urmau să contribuie cu 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

La această sumă ar fi trebuit să se adauge încă 10 miliarde din partea SUA și 2 miliarde de la Organizația Națiunilor Unite.

Fondurile erau destinate finanțării unui organism administrativ — Comitetul Național pentru Administrarea Gazei — care ar fi urmat să preia controlul asupra regiunii după dezarmarea mișcării Hamas, sub coordonarea „Consiliului Păcii”.

În realitate, însă, planul pare blocat. Negocierile privind dezarmarea Hamas nu au înregistrat progrese, iar diferențele de poziție rămân majore: Israelul insistă asupra depunerii armelor înainte de retragerea trupelor, în timp ce Hamas cere garanții ferme privind încetarea focului și retragerea completă a armatei israeliene.

Surse diplomatice vorbesc deja despre un impas

„Consiliul pentru Pace” a fost lansat oficial în cadrul Forumul Economic Mondial de la Davos, unde statutul organizației a fost semnat de reprezentanți ai 20 de state, sub conducerea lui Donald Trump.

Deși liderul american a invitat numeroși șefi de stat să se alăture inițiativei, marile puteri și aliații tradiționali occidentali ai SUA au refuzat participarea. Printre statele care au spus „nu” se numără Franța, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Germania și Canada.

În schimb, alte 35 de țări și-au exprimat disponibilitatea de a participa, inclusiv Belarus și Israel. Propuneri de aderare au fost transmise și către Rusia, China și Ucraina.România are statut de observator.

Un detaliu esențial: statutul de membru permanent în cadrul „Consiliului pentru Pace” este condiționat de o contribuție financiară de cel puțin un miliard de dolari — o barieră care, în contextul actual, pare dificil de depășit chiar și pentru statele care și-au exprimat inițial sprijinul.