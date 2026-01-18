Circa 1.500 de soldați sunt în așteptarea unei posibile desfășurări la Minneapolis, anunță Pentagonul

Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.

Armata se pregăteşte să desfăşoare unităţi în statul din Midwest dacă violenţele escaladează, scrie News.

Proteste au loc de câteva zile la Minneapolis împotriva numărului mare de agenţi ai Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) pe străzile oraşului.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat că va invoca Legea Insurecţiei, o lege datând din 1807 care îi permite să desfăşoare armata pe teritoriul american în timpul revoltelor pentru a menţine ordinea publică, dacă statul nu împiedică protestatarii să vizeze agenţii ICE.

O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, interzicând agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva lor.