Statul Minnesota, în clocot din cauza operațiunilor ICE. O judecătoare a interzis arestarea protestatarilor pașnici

O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, interzicând agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva lor. Ordinul vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că „nu vede niciun motiv în acest moment” să invoce Legea Insurecţiei, care i-ar permite să folosească armata în contextul operațiunilor ICE care au dus la confruntări între cetățeni și agenți.

→ Imaginea 1/5: Proteste anti ICE în statul Minnesota FOTO EPA EFE

Judecătoarea federală Kate Menendez a dispus ca agenţii să nu aresteze sau să reţină în vehiculele lor manifestanţii care „nu obstrucţionează” acţiunea ICE, şi să nu utilizeze spray cu piper sau muniții neletale similare, precum și instrumente de dispersare a mulțimii împotriva persoanelor care se angajează în activități de protest pașnice.

Departamentul Securităţii Interne are la dispoziţie 72 de ore pentru a se conforma acestei decizii, potrivit AFP.

„Primul Amendament protejează libertatea de exprimare și adunările pașnice — nu revoltele”, a transmis Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a DHS, potrivit Politico. „DHS ia măsuri adecvate și constituționale pentru a susține statul de drept și a proteja ofițerii noștri și publicul de cei care participă la revolte periculoase. Reamintim publicului că... obstrucționarea aplicării legii este o infracțiune federală, iar agresarea forțelor de ordine este o infracțiune.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat: „Această hotărâre absurdă îmbrățișează o narațiune necinstită, de stânga. Iată adevărul: agenții federali au acționat legal pentru a se proteja și a asigura integritatea operațiunilor lor atunci când indivizi încearcă să interfereze. Administrația Trump va aplica întotdeauna legea.”

Departamentul de Justiție nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Politico, dar administrația Trump ar putea încerca să facă apel imediat la decizie. Recent, a recrutat peste 2.000 de oficiali ai Securității Interne din Minnesota pentru a efectua operațiuni de deportare și a investiga acuzațiile de fraudă comise de membri ai comunității somaleze din Minneapolis.

„Nu există niciun semn că această operațiune se încheie - de fapt, se pare că se intensifică”, a scris judecătoarea Menendez în motivarea deciziei.

Judecătorul a constatat că protestatarii i-au observat și criticat pe ofițerii ICE, dar „nu au obstrucționat sau împiedicat munca agenților” și, în general, au fost non-violenți și neamenințători.

Liderii locali au cerut ca ICE să părăsească statul, acuzând agenții că seamănă frică și amenință siguranța publică.

„Observatorii pașnici și protestatarii au ieșit din nou astăzi, vor ieși din nou mâine și vor continua să iasă în fiecare zi până când se va termina Operațiunea Metro Surge”, au scris locuitorii, într- o scrisoare adresată judecătorului săptămâna trecută . „Acești locuitori din Minnesota care își exercită pașnic drepturile constituționale fundamentale de a-și exprima opinia și de a se aduna continuă să fie întâmpinați cu violență neconstituțională terifiantă... Și lucrurile par să se înrăutățească, nu să se îmbunătățească.”

Guvernatorul Tim Walz şi primarul Jacob Frey, anchetați pentru obstrucţionarea acţiunii ICE

Tim Walz şi Jacob Frey spun că agenţii federali nu sunt bineveniţi în stat şi contestă teza oficială potrivit căreia poliţistul care a împuşcat-o pe Renee Good a acţionat în legitimă apărare, invocând înregistrări video drept dovezi. Ei cer stabilirea responsabilităţii pentru moartea femeii în vârstă de 37 de ani, pe fondul temerilor că ancheta FBI ar putea fi părtinitoare.

„Folosirea sistemului judiciar împotriva oponenţilor este o strategie autoritară”, a denunţat vineri Tim Walz pe X, în timp ce Jacob Frey a criticat „o încercare evidentă de intimidare”.

Principalul oraş al statului, Minneapolis, clocotește de la împușcarea mortală a lui Renee Good, într-o confruntare cu un agent ICE percepută diferit și polarizat de administrația Trump și contestatarii operațiunilor anti-imigrație. Sute de poliţişti s-au alăturat celor aproximativ 2000 de poliţişti deja mobilizaţi în Minnesota. Miercuri, un cetăţean venezuelean a fost rănit în urma unei confruntări cu agenții ICE. Operaţiunile, la care civilii încearcă în continuare să se opună, continuau vineri sub ninsoare, potrivit fotografiilor AFP.

Trump a transmis că nu va invoca Legea Insurecției

„Dacă aş avea nevoie (de Insurrection Act, n.r.), l-aş folosi. Cred că în acest moment nu există niciun motiv să o fac”, a declarat preşedintele american în faţa presei la Casa Albă vineri. Cu o zi înainte, el ameninţase însă pe Truth Social că va invoca această legislaţie excepţională dacă „politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu se străduiesc să împiedice agitatorii profesionişti şi insurgenţii să atace” agenţii ICE.

În Minnesota, „dezbaterea se intensifică în cadrul mişcării de protest cu privire la fermitatea de care trebuie să dea dovadă în rezistenţa împotriva ICE”, a relatat, vineri, un ziar local, Star Tribune, potrivit news.ro. Ministerul Securităţii Interne a confirmat vineri moartea, cu două zile înainte, a unui bărbat mexican de 34 de ani, Heber Sanchez Dominguez, în timp ce se afla în detenţia ICE. Cel puţin patru persoane au murit în timpul detenţiei la ICE în acest an, potrivit instituţiei.

Miercuri, avocaţii familiei Renee Good au anunţat deschiderea unei anchete civile, un prim pas către o eventuală acţiune împotriva statului federal. Mai multe sondaje publicate joi arată că majoritatea americanilor consideră „nejustificată” moartea lui Renee Good. Aceste sondaje, în special unul realizat de CNN, arată, de asemenea, că americanii sunt în mare parte în dezacord cu explicaţiile date de administraţia Trump în acest caz.