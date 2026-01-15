Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile” împotriva ICE

Donald Trump a ameninţat joi să invoce Legea insurecţiei (Insurrection Act), o lege excepţională care i-ar să desfăşoare armata pentru a menţine ordinea publică în SUA, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt „atacurilor” împotriva ICE, potrivit France Presse și Reuters. Ameninţarea președintelui american vine după mai multe zile de proteste faţă de creşterea numărului de agenţi de imigrare pe străzile din Minneapolis.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea şi nu opresc agitatorii profesionişti şi insurgenţii să atace patrioţii de la I.C.E., care încearcă doar să-şi facă treaba, voi invoca INSURRECTION ACT", a transmis Trump pe reteaua sa de socializare Truth Social, folosind acronimul Agenției pentru Imigrare şi Control Vamal, scrie Agerpres, care citează cele două agenții de presă străine.

Un agent al Agenției pentru Imigrare şi Control Vamal a ucis o femeie în urmă cu o săptămână, ceea ce a declanșat un val de manifestații.

Trump i-a numit pe somalezi „gunoi”

Președintele Donald Trump (republican) i-a ridiculizat pe liderii democrați ai statului şi a numit „gunoi” comunitatea somaleză din zonă.

Președintele american a trimis deja aproape 3.000 de ofițeri federali în zona Minneapolis, care au ieşit cu arme pe străzile orașului, îmbrăcați în echipament de camuflaj şi cu măşti ascunzându-le feţele.

Ameninţarea lui Trump intervine la o zi după ce un ofiţer al poliţiei pentru imigrare a deschis focul asupra unui bărbat venezuelean despre care acesta spunea că fugea de un control rutier în Minneapolis.

Departamentul pentru Securitatea Internă a SUA (DHS), care supraveghează măsurile restrictive luate de Trump în materie de imigraţie, a declarat că, în timpul incidentului de miercuri, două persoane l-au atacat pe ofiţerul federal cu o mătură şi o lopată de zăpadă, în timp ce acesta se lupta cu venezueleanul, care, potrivit DHS, se afla ilegal în SUA. Reuters nu a putut verifica informaţiilor DHS.

Legea insurecţiei, o formă de stare de urgenţă

Legea invocată de Donald Trump, o compilaţie de legi din secolele XVIII şi XIX, constituie o formă de stare de urgenţă care permite guvernului federal să folosească armata în scopuri de aplicare a legii în Statele Unite. A fost invocată ultima dată în 1992, în California, în timpul revoltelor care au urmat morţii lui Rodney King.

Potrivit Centrului Brennan pentru Justiţie al Universităţii din New York, aceasta a fost utilizată de 30 de ori în istoria SUA. Curtea Supremă a decis că numai preşedintele poate stabili dacă condiţiile legii sunt îndeplinite.

Deciziile lui Donald Trump în Minnesota i-au divizat pe susţinătorii săi: 59% dintre republicani susţin o politică care acordă prioritate arestărilor efectuate de ofiţerii de imigrare, chiar dacă sunt rănite persoane, în timp ce 39% au spus că ofiţerii ar trebui sa se concentreze pe reducerea daunelor aduse oamenilor, chiar dacă asta ar însemna mai puţine arestări, conform unui sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.