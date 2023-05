Cine sunt moștenitorii celor mai bogate dinastii din SUA. Noua generație care va prelua averi fabuloase

O nouă generație este pe cale să moștenească averile celor mai bogate dinastii americane. În timp ce americanul de rând ar putea lăsa în urmă o casă de familie și câteva economii, cei mai bogați vor lăsa în urmă imperii de afaceri, care acum au ajuns să domine aproape toate industriile americane - de la alimente și agricultură la mass-media, finanțe și producție, scrie www.dailymail.co.uk.

Familia Walton - 247 miliarde de dolari

Membrii familiei Walton, giganții din comerțul cu amănuntul, sunt cei mai bogați membri ai unei familii din America. Familia Walton deține o sumă estimată la 250 de miliarde de dolari, cea mai mare parte din această sumă provenind de la Walmart.

Sam Walton a fondat atât Walmart, cât și Sam's Club și a murit lăsând o avere extrem de mare în 1992, îmbogățindu-și cei patru copii ai săi. Sam a avut patru copii - Sam, John, Jim și Alice - și 10 nepoți.

În prezent, unul dintre cei mai bogați dintre moștenitorii Walton din a treia generație este Lukas Walton, în vârstă de 37 de ani. El este singurul fiu al lui John, care a murit subit în 2005 în timp ce pilota un avion artizanal. Lukas ar fi moștenit atunci o treime din averea acestuia, în valoare de aproape 23 de miliarde de dolari.

Fiul cel mare al lui Sam, Rob, în vârstă de 78 de ani, are o avere de peste 60 de miliarde de dolari și are trei copii: Sam Jr., Carrie și Ben. Cel de-al treilea fiu al lui Sam este Jim Walton, acum în vârstă de 74 de ani, care are și el o avere de peste 60 de miliarde de dolari. El are patru copii care îi vor moșteni averea.

Unul dintre ei este Tom Walton, în vârstă de 39 de ani. El și soția sa Olivia locuiesc în Arkansas, locul de naștere al Walmart și unde locuiește o mare parte din familie. Olivia a lucrat anterior ca jurnalistă pentru NBC News, MSNBC și ca prezentatoare la Bloomberg Television în New York și Londra.

Fratele mai mare al lui Tom, Steuart Walton, are 42 de ani, și s-a căsătorit în 2019 cu modelul și actrița Baywatch Kelly Rohrbach, în vârstă de 33 de ani. Ceilalți doi copii ai lui Jim sunt Alice Walton Proietti, în vârstă de 43 de ani, și James Walton Jr, care are în jur de 35 de ani.

Alice Walton, în vârstă de 77 de ani, este cel mai tânăr copil al lui Sam. Ea are o avere de peste 60 de miliarde de dolari, dar nu are copii.

Familia Koch - 100 de miliarde de dolari

A doua cea mai bogată familie din America este familia Koch, ai cărei bani provin din Koch Industries, una dintre cele mai mari companii private din America, cu venituri de aproximativ 125 de miliarde de dolari.

Fred Koch a brevetat o tehnică de rafinare a petrolului greu în benzină în 1927 și a înființat o rafinărie de petrol în Kansas în 1940.

Fiii săi, Charles Koch și David Koch, care a murit de cancer de prostată în 2019, au fost printre cei mai mari donatori ai Partidului Republican începând cu anii 1980 și au influențat politica americană.

Începând cu anii 1980, frații Koch și-au folosit averea enormă pentru a-și finanța propria mașinărie politică conservatoare.

Cei doi au cheltuit milioane de euro pentru a finanța cercetări, grupuri de reflecție și politicieni care neagă schimbările climatice.

Koch Industries a plătit milioane de euro în penalități și amenzi pentru deversări de petrol, deversări de substanțe chimice toxice și încălcarea altor reglementări de mediu.

Charlies, în vârstă de 87 de ani, este actualul director general al Koch Industries și are o avere de 59 de miliarde de dolari, deținând 42% din companie. El are doi copii, Chase și Elizabeth, care urmează să îi moștenească averea.

Familia Lauder - 40 de miliarde de dolari

Dinastia Lauder s-a născut din compania de produse cosmetice Estée Lauder, creată în 1946 de fondatoarea sa omonimă, născută Josephine Esther Mentzer în 1908.

Estée Lauder Companies este alcătuită din 29 de mărci, inclusiv companiile de machiaj MAC și Clinique, precum și linii de parfumuri pentru mărci precum Donna Karan și Michael Kors.

Familia Bloomberg - 95 miliarde de dolari

Averea familiei Bloomberg a fost făcută de Michael Bloomberg, în vârstă de 81 de ani. Prin urmare, averea enormă a familiei sale se întinde în prezent pe doar două generații, deși fiicele sale au ambele copii mici. Fostul primar al orașului New York are o avere de aproape 100 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, iar cele două fiice ale sale probabil vor moșteni o mare parte din ea.

Emma, în vârstă de 44 de ani, și Georgina, în vârstă de 40 de ani, au apărut amândouă într-un film documentar din 2003, Born Rich, despre copiii celor mai bogați copii din lume.

Familia Cargill-MacMillan - 47 miliarde de dolari

Familia Cargill-MacMillan deține Cargill, una dintre cele mai mari companii private din America, cu un venit de aproximativ 115 miliarde de dolari.

Cargill a fost fondată în 1865 de William Wallace Cargill. Are sediul central în Minnesota și este cea mai mare companie agricolă din lume, producând și procesând produse agricole, dar oferind și o varietate de servicii financiare.

Cei mai mulți membri ai familiei locuiesc în ferme și ferme din Montana. Foarte puține fotografii ale familiei există în spațiul public.

Capitalul social al companiei este deținut de descendenți ai lui William Cargill și ai ginerelui său John MacMillan de peste 140 de ani, iar șase membri ai familiei fac parte din consiliul de administrație format din 17 persoane.

Familia Cathy - 14 miliarde de dolari

Familia Cathy se numără totuși printre cele aproximativ 20 de familii cele mai bogate din țară. Banii săi, care provin în principal prin intermediul fast-food-ului, sunt câștigați mai recent.

S. Truett Cathy a deschis restaurantul Dwarf Grill din Atlanta în 1946, iar mai târziu a lansat Chick-fil-A în 1967. El a murit în 2014, iar frâiele au fost predate copiilor săi.

În prezent, fiii săi Dan, în vârstă de 70 de ani, și Don "Bubba" Cathy, în vârstă de 69 de ani, conduc lanțul de pui prăjiți în calitate de președinte și, respectiv, vicepreședinte executiv. Amândoi au o avere de aproximativ 5 miliarde de dolari.

În 2021, fiica sa, Trudy, în vârstă de 67 de ani, care lucrează și ea pentru afacerea familiei, a fost adăugată de Forbes pe lista miliardarilor. Ea a devenit operator al unui Chick-fil-A din Birmingham, Alabama, după ce a terminat primul an la Universitatea Samford, iar în prezent ocupă funcția de ambasador.