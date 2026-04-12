Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Cine este atacatorul cu macetă de la metroul din New York. Se credea Lucifer și a atacat doar bătrâni

Bărbatul care a atacat cu o macetă trei persoane la metroul din New York avea 44 de ani și credea că este „Lucifer”. Toate victimele sale sunt persoane în vârstă, scrie The New York Post.

Bărbatul a afirmat în mod repetat că este Lucifer FOTO X / Crime In NYC @Crime_In_NYC

Un bărbat de 85 de ani a suferit o rană adâncă la nivelul capului, iar un alt bărbat, de 65 de ani, a fost rănit tot la cap, pe peronul liniilor 4, 5 și 6 al celebrei stații Grand Central, în jurul orei 9:50 dimineața, potrivit poliției. O femeie de 70 de ani a fost, de asemenea, tăiată la nivelul umărului.

Doi detectivi ai NYPD, aflați în serviciu suplimentar pentru asigurarea securității în transportul public, l-au confruntat pe bărbatul în vârstă de 44 de ani, identificat ca Anthony Griffin, și i-au ordonat să lase maceta din mână.

Afirma în mod repetat că este Lucifer

„De sus, de la capătul scărilor, au observat individul pe peron și i-au ordonat imediat să lase cuțitul”, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch într-o conferință de presă la fața locului. „Individul era înarmat cu o armă albă mare, descrisă ca o macetă, și se comporta haotic, afirmând în mod repetat că este Lucifer.”

Potrivit acesteia, Griffin a refuzat să se conformeze „la cel puțin 20 de somații de a lăsa cuțitul jos”. Ofițerii au încercat, de asemenea, să calmeze situația și să ofere ajutor, spunându-i: „O să te ajutăm să primești asistență”, a precizat Tisch.

În cele din urmă, bărbatul ar fi avansat spre polițiști cu lama întinsă. „Unul dintre ofițeri a tras cu arma și l-a lovit pe agresor de două ori”, a mai spus comisarul.

Victimele au fost transportate la spitale locale, fiind în stare stabilă, au transmis autoritățile. Griffin a fost dus la spitalul Bellevue, unde a fost declarat decedat la scurt timp.

Antecedente penale

Acesta avea antecedente, inclusiv o arestare pentru amenințare cu un obiect ascuțit, potrivit unor surse din poliție.

Cei doi ofițeri au fost, la rândul lor, transportați la spital pentru tratament împotriva tinitusului.

Primarul Zohran Mamdani a transmis pe platforma X că este „recunoscător NYPD pentru reacția rapidă și pentru prevenirea altor acte de violență”.

„NYPD desfășoară o anchetă internă și va publica înregistrările camerelor purtate pe corp, așa cum face în toate cazurile în care polițiștii folosesc arma de foc”, a adăugat el.

„E înfricoșător”

Un martor, Claudio Delgado, 53 de ani, se afla în sala principală a Grand Central când haosul a izbucnit, după ce coborâse din trenul venit din Connecticut pentru a-și vizita mama internată.

„Venisem din Connecticut când, brusc, bum! toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit el. „Apoi poliția a strigat: «Ieșiți afară! Ieșiți rapid!» Au spus că e cineva cu armă și că poliția este implicată. E înfricoșător. Așa este New York-ul acum. Prea multă violență.”

Și un angajat al stației, care a dorit să rămână anonim, a fost șocat de cele întâmplate.

„I-am văzut pe paramedici venind cu cineva pe targă și făcându-i masaj cardiac”, a spus el. „E nebunie. Poți să-ți vezi de treabă pe peron și, dintr-odată, apare cineva cu o macetă… e înfricoșător, înfricoșător.”

O angajată, Jessica Munoz, de la o brutărie aflată lângă intrarea în metrou, a văzut oameni fugind din stație, în zona East 42nd Street și Lexington Avenue.

„Mi-a fost frică, nu știam ce se întâmplă, vedeam doar oameni alergând. L-am întrebat pe un tip și mi-a spus că a fost o împușcătură jos”, a declarat ea. „E groaznic, nu știam ce să facem. E pur și simplu nebunie.”

