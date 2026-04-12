Cine este atacatorul cu macetă de la metroul din New York. Se credea Lucifer și a atacat doar bătrâni

Bărbatul care a atacat cu o macetă trei persoane la metroul din New York avea 44 de ani și credea că este „Lucifer”. Toate victimele sale sunt persoane în vârstă, scrie The New York Post.

Un bărbat de 85 de ani a suferit o rană adâncă la nivelul capului, iar un alt bărbat, de 65 de ani, a fost rănit tot la cap, pe peronul liniilor 4, 5 și 6 al celebrei stații Grand Central, în jurul orei 9:50 dimineața, potrivit poliției. O femeie de 70 de ani a fost, de asemenea, tăiată la nivelul umărului.

Doi detectivi ai NYPD, aflați în serviciu suplimentar pentru asigurarea securității în transportul public, l-au confruntat pe bărbatul în vârstă de 44 de ani, identificat ca Anthony Griffin, și i-au ordonat să lase maceta din mână.

Afirma în mod repetat că este Lucifer

„De sus, de la capătul scărilor, au observat individul pe peron și i-au ordonat imediat să lase cuțitul”, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch într-o conferință de presă la fața locului. „Individul era înarmat cu o armă albă mare, descrisă ca o macetă, și se comporta haotic, afirmând în mod repetat că este Lucifer.”

Potrivit acesteia, Griffin a refuzat să se conformeze „la cel puțin 20 de somații de a lăsa cuțitul jos”. Ofițerii au încercat, de asemenea, să calmeze situația și să ofere ajutor, spunându-i: „O să te ajutăm să primești asistență”, a precizat Tisch.

În cele din urmă, bărbatul ar fi avansat spre polițiști cu lama întinsă. „Unul dintre ofițeri a tras cu arma și l-a lovit pe agresor de două ori”, a mai spus comisarul.

Victimele au fost transportate la spitale locale, fiind în stare stabilă, au transmis autoritățile. Griffin a fost dus la spitalul Bellevue, unde a fost declarat decedat la scurt timp.

Antecedente penale

Acesta avea antecedente, inclusiv o arestare pentru amenințare cu un obiect ascuțit, potrivit unor surse din poliție.

Cei doi ofițeri au fost, la rândul lor, transportați la spital pentru tratament împotriva tinitusului.

Primarul Zohran Mamdani a transmis pe platforma X că este „recunoscător NYPD pentru reacția rapidă și pentru prevenirea altor acte de violență”.

„NYPD desfășoară o anchetă internă și va publica înregistrările camerelor purtate pe corp, așa cum face în toate cazurile în care polițiștii folosesc arma de foc”, a adăugat el.

„E înfricoșător”

Un martor, Claudio Delgado, 53 de ani, se afla în sala principală a Grand Central când haosul a izbucnit, după ce coborâse din trenul venit din Connecticut pentru a-și vizita mama internată.

„Venisem din Connecticut când, brusc, bum! toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit el. „Apoi poliția a strigat: «Ieșiți afară! Ieșiți rapid!» Au spus că e cineva cu armă și că poliția este implicată. E înfricoșător. Așa este New York-ul acum. Prea multă violență.”

Și un angajat al stației, care a dorit să rămână anonim, a fost șocat de cele întâmplate.

„I-am văzut pe paramedici venind cu cineva pe targă și făcându-i masaj cardiac”, a spus el. „E nebunie. Poți să-ți vezi de treabă pe peron și, dintr-odată, apare cineva cu o macetă… e înfricoșător, înfricoșător.”

O angajată, Jessica Munoz, de la o brutărie aflată lângă intrarea în metrou, a văzut oameni fugind din stație, în zona East 42nd Street și Lexington Avenue.

„Mi-a fost frică, nu știam ce se întâmplă, vedeam doar oameni alergând. L-am întrebat pe un tip și mi-a spus că a fost o împușcătură jos”, a declarat ea. „E groaznic, nu știam ce să facem. E pur și simplu nebunie.”