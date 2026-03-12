Video Atac armat într-o universitate din SUA: atacatorul a murit, două persoane au fost rănite. Zona găzduiește cea mai mare bază navală din lume

Un schimb de focuri a avut loc joi dimineață, 12 martie, la Universitatea Old Dominion, a anunțat instituția de învățământ din statul american Virginia. Atacatorul a murit, iar două persoane au fost rănite.

Universitatea a transmis că un bărbat înarmat a deschis focul în clădirea facultății de afaceri, rănind două persoane care au fost transportate la spital. Nu este clar deocamdată cum a murit atacatorul, scrie AP.

La aproximativ o oră după incident, universitatea a anunțat că nu mai există nicio amenințare pentru campus.

Universitatea publică din Norfolk a anulat cursurile și a suspendat toate activitățile de pe campusul principal pentru restul zilei de joi și a cerut oamenilor să evite zona din jurul clădirii Constant Hall, în timp ce echipele de intervenție continuau operațiunile.

Biroul federal pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) a anunțat pe platforma X că agenți ai instituției se află la fața locului pentru a sprijini intervenția.

Situată în orașul de coastă Norfolk, Universitatea Old Dominion are aproximativ 24.000 de studenți, dintre care 17.500 sunt studenți de licență.

Universitatea oferă aproximativ 240 de programe de studiu și este cunoscută pentru investițiile în cercetare și programele doctorale. Aproape 30% dintre studenți au legături cu armata, potrivit site-ului instituției.

Zona găzduiește și Baza Navală Norfolk, cea mai mare bază navală din lume.