Video Rihanna, vizată de un atac armat: o femeie a tras 10 focuri dintr-un Tesla alb asupra conacului vedetei din Beverly Hills

O femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestată după ce a deschis focul asupra reședinței cântăreței Rihanna, situată în Beverly Hills, California. Incidentul s-a produs chiar în momentul în care artista se afla acasă împreună cu partenerul său, rapperul ASAP Rocky, și cei trei copii ai cuplului.

Potrivit autorităților, aproximativ zece focuri de armă au fost trase dintr-un automobil aflat pe partea cealaltă a străzii. Unele gloanțe au lovit exteriorul casei și un vehicul parcat în fața reședinței, dar niciunul nu a pătruns în interior, astfel că Rihanna și familia ei au fost în siguranță, scrie fox8.

Suspecta, care nu a fost identificată, a părăsit locul incidentului, dar poliția a reușit să o prindă fără incidente la scurt timp după atac. Motivele femeii rămân necunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Investigatorii au contactat martorii și persoanele care au făcut raportul inițial, strângând informații pentru a înțelege circumstanțele care au dus la atac.

Poliția a declarat că siguranța locatarilor este prioritară și că nu există indicii că atacul ar fi fost planificat pe termen lung.