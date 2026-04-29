Cinci idei principale din discursul istoric al Regelui Charles în Congres. Mesajele ascunse transmise de suveranul britanic. Trump: „Am fost foarte gelos”

Regele Charles al III-lea a susținut un discurs în fața Congresului Statelor Unite — primul al unui monarh britanic în ultimii 35 de ani — într-o intervenție marcată de ton cordial și umor discret, dar și de mesaje subtile privind relația transatlantică, comentează Politico și BBC.

Vizita Regelui Charles al III-lea în Statele Unite a fost prezentată oficial drept o celebrare – a 250 de ani de la independența americană, a relațiilor bilaterale și a așa-numitei „relații speciale”. În același timp, ea a avut și o dimensiune diplomatică mai pragmatică, pe fondul unor tensiuni recente între Londra și Washington. Discursul susținut în Congres a reflectat un echilibru: ton cordial, dar cu mesaje atent formulate.

Adresându-se unui public format din membri ai ambelor partide, judecători ai Curții Supreme și oficiali militari, suveranul britanic a făcut apel la istoria comună și la cooperarea dintre cele două state, într-un moment internațional tensionat.

Discursul a inclus mai multe referințe la alianțele istorice. Evocând reacția comună după atacurile din 11 septembrie și activarea Articolului 5 al NATO, regele a subliniat importanța solidarității dintre aliați, amintind de momentele în care Regatul Unit și Statele Unite au acționat „umăr la umăr”.

El a făcut, de asemenea, referire la propria sa experiență militară în Marina Regală, evocând tradiția familială în serviciul naval britanic.

Cinci idei principale din discursul istoric al Regelui Charles în Congres

1. Recunoașterea unui context incert

Regele și-a început discursul făcând referire directă la „vremuri de mare incertitudine”, evocând conflictele din Europa și Orientul Mijlociu, dar și tensiunile politice interne. El a admis că Statele Unite și Regatul Unit nu au fost întotdeauna de acord, sugerând însă că, atunci când acționează împreună, pot avea un impact global semnificativ.

2. Referiri la echilibrul puterilor

Unul dintre pasajele care au atras atenția a fost cel despre limitarea puterii executive, pe care regele a legat-o de tradiția juridică britanică și de documentul Magna Carta. Ideea că puterea trebuie supusă unor mecanisme de control a fost primită cu aplauze, în special din partea democraților.Într-un alt moment, el a subliniat că „acțiunile” Statelor Unite contează mai mult decât „cuvintele”, o afirmație interpretată diferit în funcție de orientarea politică a audienței.

3. Sprijin pentru NATO și alianța transatlantică

Regele a reafirmat importanța cooperării în cadrul NATO, amintind că Articolul 5 a fost activat pentru prima dată după atacurile din 11 septembrie. El a făcut referire și la experiența sa în Marina Regală, subliniind valoarea parteneriatului în materie de securitate între Europa și Statele Unite. În același context, a menționat provocări globale precum schimbările climatice, integrându-le în discursul despre securitate și cooperare.

4. Absența unei teme sensibile

Un subiect intens discutat înaintea vizitei a fost dacă regele va face referire la cazul Jeffrey Epstein sau la victimele acestuia. Discursul nu a inclus o astfel de mențiune directă, ci doar o referire generală la necesitatea de a sprijini victimele problemelor sociale din ambele țări.

5. Elemente de umor și destindere

În ciuda mizelor diplomatice, discursul a inclus și momente de umor. Regele a citat celebrul comentariu al lui Oscar Wilde despre diferențele de limbă dintre britanici și americani și a făcut glume despre istoria comună și independența SUA.

Aceste intervenții au contribuit la o atmosferă mai relaxată, într-un discurs care, în ansamblu, a urmărit să reducă tensiunile și să reafirme legăturile dintre cele două state.

Deși rămâne de văzut în ce măsură mesajele transmise vor avea efecte concrete asupra relației bilaterale, intervenția regelui a fost primită pozitiv, inclusiv de președintele Donald Trump, care l-a descris drept „o persoană remarcabilă”.

Trump: „Am fost foarte gelos” pe discursul regelui în fața Congresului SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că discursul susținut de regele britanic Charles al III-lea în fața Congresului SUA a fost un succes și că este foarte invidios pe acesta. Potrivit Politico, această declarație a fost făcută în timpul unei întâlniri dintre Trump și soția sa Melania cu regele Charles al III-lea și regina Camilla, la intrarea în Casa Albă.

Trump și regele Charles și-au strâns mâna, iar prima doamnă și regina s-au salutat reciproc cu sărutări pe ambii obraji. Cuplurile prezidențial și regal au pozat apoi pentru o fotografie de grup, în timpul căreia Trump s-a întors rapid către rege și i-a vorbit în șoaptă.

„A ținut un discurs minunat, am fost foarte gelos”, a spus președintele, adresându-se jurnaliștilor prezenți și arătând spre rege.

Politico a decodat câteva dintre pasajele-cheie ale celui mai important discurs public al monarhului britanic din vizita sa de patru zile în Statele Unite.

Ce a spus regele Charles: "În perioada imediat următoare atentatelor din 11 septembrie, când NATO a invocat Articolul 5 pentru prima dată, iar Consiliul de Securitate al ONU a fost unit în fața terorii, am răspuns apelului împreună, așa cum popoarele noastre au făcut-o de mai bine de un secol, umăr la umăr, prin cele două războaie mondiale, Războiul Rece, Afganistan și prin momente care au definit securitatea noastră comună."

Ce a vrut să spună: Nu dați înapoi de la Articolul 5. Britanicii au fost alături de voi când conta cu adevărat.

Ce a spus: "Am servit cu imensă mândrie în Marina Regală, călcând pe urmele tatălui meu, Prințul Filip, Duce de Edinburgh; ale bunicului meu, Regele George al VI-lea; ale unchiului meu, Lordul Mountbatten; și ale străbunicului meu, Regele George al V-lea."

Ce a vrut să spună: Încetați să mai criticați Marina Regală.

Ce a spus: "Cuvintele Americii au greutate și sens, așa cum s-a întâmplat încă de la independență. Acțiunile acestei mari națiuni contează și mai mult. Președintele Lincoln a înțeles acest lucru foarte bine, atunci când spunea, în mărețul său discurs de la Gettysburg, că lumea poate să nu țină seama de ceea ce spunem, dar nu va uita niciodată ceea ce facem."

Ce a vrut să spună: Postările impulsive pe rețelele sociale nu sunt grozave, dar dacă vă întoarceți la prietenia noastră, vom trece cu vederea comentariile scrise cu majuscule.

Ce a spus: "Societatea istorică a Curții Supreme a SUA a calculat că Magna Carta este citată în cel puțin 160 de cazuri judecate de Curtea Supremă de la 1789 încoace, nu în ultimul rând ca fundament al principiului conform căruia puterea executivă este supusă unui sistem de echilibru și control."

Ce a vrut să spună: Noi v-am dat uneltele să-l trageți la răspundere pe acest domn, prieteni.

Ce a spus: "În ambele noastre țări, tocmai existența societăților noastre vibrante, diverse și libere ne oferă puterea noastră colectivă, inclusiv de a sprijini victimele unora dintre relele care, din păcate, există astăzi în ambele societăți."

Ce a vrut să spună: S-ar putea să nu mă întâlnesc cu victimele lui Jeffrey Epstein cât timp sunt în oraș – dar arăt, prin acest gest, că nu sunt complet insensibil.

Ce a spus: "Din adâncurile Atlanticului până la calotele glaciare care se topesc dezastruos în Arctic, angajamentul și expertiza Forțelor Armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi stau la baza NATO, angajate în apărarea reciprocă, protejându-ne cetățenii și interesele, menținând nord-americanii și europenii în siguranță față de adversarii noștri comuni."

Ce a vrut să spună: Nu vreau să mai aud nicio vorbă despre Groenlanda.

Ce a spus:„ Ne întâlnim în vremuri de mare incertitudine; în vremuri de conflict din Europa până în Orientul Mijlociu, care reprezintă provocări imense pentru comunitatea internațională și al căror impact se resimte în comunități de pe toată lungimea și latura țărilor noastre.”

Ce a vrut să spună : Războiul din Iran îi afectează pe britanici (și pe voi, de asemenea)... și va costa o avere încălzirea Palatului Buckingham iarna asta.

Ce a spus el: „ Mă rog din toată inima ca Alianța noastră să continue să ne apere valorile comune, alături de partenerii noștri din Europa și Commonwealth, precum și din întreaga lume, și să ignorăm apelurile clare de a deveni din ce în ce mai introspectivi.”

Ce a vrut să spună: Chiar sunteți siguri de direcția asta „America pe primul loc” ?