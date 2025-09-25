De ce politica de conciliere în raport cu Moscova ascunde pericole majore pentru Europa

O politică de conciliere a SUA în raport cu Rusia și Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina, ar putea avea consecințe catastrofale, avertizează istoricul Christian Goesche, lector senior în istorie europeană modernă la Universitatea din Manchester, într-un interviu pentru Euronews.

Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de încercările omologului său american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, într-un interviu recent acordat Euronews.

„Putin doar își bate joc de toate eforturile lui Trump... după discuțiile din Alaska, Putin și-a intensificat atacurile”, a declarat Kallas săptămâna trecută.

„De ce îi oferim (Rusiei) tot ce își dorește chiar înainte de a începe negocierile?. Aceasta este o abordare conciliantă, care nu a funcționat niciodată!”, spunea ea în februarie.

„Din 1938, când prim-ministrul britanic Neville Chamberlain și omologul său francez Edouard Daladier au făcut concesii Germaniei naziste dincolo de Cehoslovacia, cuvântul „conciliere” a căpătat o nuanță învechită în limbajul comun și în dezbaterea politică”, a explicat istoricul pentru Euronews.

„Este vorba despre încercarea de a evita conflictele armate și războaiele prin concesii de anvergură”, a declarat istoricul, coautor al volumului „München '38 - Lumea la răscruce„, care va fi publicată la începutul anului viitor.

La Conferința de la München din 1938, Chamberlain și Daladier au cedat amenințărilor lui Adolf Hitler, iar Marea Britanie și Franța au lăsat Cehoslovacia baltă. Acordul de la München stipula că Cehoslovacia trebuia să cedeze regiunea Sudeților Germaniei și să părăsească teritoriul în termen de 10 zile.

Chamberlain și Daladier s-au lăsat înșelați de promisiunile deșarte ale dictatorului german și, în loc să mențină pacea, Hitler a declanșat al Doilea Război Mondial doar câteva luni mai târziu.

Pericolele politicii de conciliere

Goeschel a spus că se pot face doar unele paralele între situația din 1938 și cererea actuală a Rusiei pentru mari părți din estul Ucrainei, iar asta pentru a extrage o lecție despre posibile consecințe.

„Nu putem efectiv să-l echivalăm pe Putin cu Hitler, nu despre asta e vorba”, a subliniat Goeschel.

„Este vorba despre cum democrațiile liberale, cum Occidentul, ar trebui să procedeze pentru a păstra valorile fundamentale, adică libertatea, separarea democratică a puterilor și dreptul popoarelor la autodeterminare.”

„Este vorba să înțelegem mai bine ce s-ar putea întâmpla dacă puterile occidentale se comportă prea timid față de dictaturile expansioniste și le permit să preia teritorii”, a adăugat el.

Revenind la situația Ucrainei, istoricul a spus că „comportamentul lui Trump față de Putin nu este foarte robust în comparație cu comportamentul mai dominant al predecesorului său, Biden”, a spus el.

„Dacă Trump sau oricare dintre puterile occidentale ar încheia o înțelegere cu Putin peste capul Ucrainei, acest lucru ar fi „catastrofal, deoarece ar alimenta apetitul Rusiei pentru noi cuceriri teritoriale”, a avertizat istoricul.

Istoricul a spus că nu crede că acesta este cazul, subliniind „nenumărate încercări de a-l îmbuna pe Putin, independent de așa-numiții susținători ai Rusiei”.

„A existat Acordul de la Minsk, în care cancelarul german de atunci, Angela Merkel, a jucat un rol cheie. Guvernul roșu-verde sub conducerea lui Gerhard Schröder a făcut concesii Rusiei. Atât de multe încercări zadarnice s-au făcut la nivel internațional pentru a-l îmbuna pe Putin”, a adăugat el.

Goeschel este de părere că a existat o evaluare complet greșită a obiectivelor militare ale Rusiei din partea puterilor occidentale. În plus, democrațiile occidentale vor să evite războiul atâta timp cât pregătirea militară a Europei nu este într-o stare bună, a adăugat el.

„Ne-am bazat prea mult timp pe umbrela de apărare militară a SUA. Acestea sunt principalele motive pentru care ne-a luat mult timp până să ne trezim și să ne dăm seama cât de periculos este Putin”, a spus el.