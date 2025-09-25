search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce politica de conciliere în raport cu Moscova ascunde pericole majore pentru Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O politică de conciliere a SUA în raport cu Rusia și Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina, ar putea avea consecințe catastrofale, avertizează istoricul Christian Goesche, lector senior în istorie europeană modernă la Universitatea din Manchester, într-un interviu pentru Euronews.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de încercările omologului său american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, într-un interviu recent acordat Euronews.

„Putin doar își bate joc de toate eforturile lui Trump... după discuțiile din Alaska, Putin și-a intensificat atacurile”, a declarat Kallas săptămâna trecută.

„De ce îi oferim (Rusiei) tot ce își dorește chiar înainte de a începe negocierile?. Aceasta este o abordare conciliantă, care nu a funcționat niciodată!”, spunea ea în februarie.

„Din 1938, când prim-ministrul britanic Neville Chamberlain și omologul său francez Edouard Daladier au făcut concesii Germaniei naziste dincolo de Cehoslovacia, cuvântul „conciliere” a căpătat o nuanță învechită în limbajul comun și în dezbaterea politică”, a explicat istoricul pentru Euronews.

„Este vorba despre încercarea de a evita conflictele armate și războaiele prin concesii de anvergură”, a declarat istoricul, coautor al volumului „München '38 - Lumea la răscruce„, care va fi publicată la începutul anului viitor.

La Conferința de la München din 1938, Chamberlain și Daladier au cedat amenințărilor lui Adolf Hitler, iar Marea Britanie și Franța au lăsat Cehoslovacia baltă. Acordul de la München stipula că Cehoslovacia trebuia să cedeze regiunea Sudeților Germaniei și să părăsească teritoriul în termen de 10 zile.

Chamberlain și Daladier s-au lăsat înșelați de promisiunile deșarte ale dictatorului german și, în loc să mențină pacea, Hitler a declanșat al Doilea Război Mondial doar câteva luni mai târziu.

Pericolele politicii de conciliere

Goeschel a spus că se pot face doar unele paralele între situația din 1938 și cererea actuală a Rusiei pentru mari părți din estul Ucrainei, iar asta pentru a extrage o lecție despre posibile consecințe.

„Nu putem efectiv să-l echivalăm pe Putin cu Hitler, nu despre asta e vorba”, a subliniat Goeschel.

„Este vorba despre cum democrațiile liberale, cum Occidentul, ar trebui să procedeze pentru a păstra valorile fundamentale, adică libertatea, separarea democratică a puterilor și dreptul popoarelor la autodeterminare.”

„Este vorba să înțelegem mai bine ce s-ar putea întâmpla dacă puterile occidentale se comportă prea timid față de dictaturile expansioniste și le permit să preia teritorii”, a adăugat el.

Revenind la situația Ucrainei, istoricul a spus că „comportamentul lui Trump față de Putin nu este foarte robust în comparație cu comportamentul mai dominant al predecesorului său, Biden”, a spus el.

„Dacă Trump sau oricare dintre puterile occidentale ar încheia o înțelegere cu Putin peste capul Ucrainei, acest lucru ar fi „catastrofal, deoarece ar alimenta apetitul Rusiei pentru noi cuceriri teritoriale”, a avertizat istoricul.

Istoricul a spus că nu crede că acesta este cazul, subliniind „nenumărate încercări de a-l îmbuna pe Putin, independent de așa-numiții susținători ai Rusiei”.

„A existat Acordul de la Minsk, în care cancelarul german de atunci, Angela Merkel, a jucat un rol cheie. Guvernul roșu-verde sub conducerea lui Gerhard Schröder a făcut concesii Rusiei. Atât de multe încercări zadarnice s-au făcut la nivel internațional pentru a-l îmbuna pe Putin”, a adăugat el.

Goeschel este de părere că a existat o evaluare complet greșită a obiectivelor militare ale Rusiei din partea puterilor occidentale. În plus, democrațiile occidentale vor să evite războiul atâta timp cât pregătirea  militară a Europei nu este într-o stare bună, a adăugat el.

„Ne-am bazat prea mult timp pe umbrela de apărare militară a SUA. Acestea sunt principalele motive pentru care ne-a luat mult timp până să ne trezim și să ne dăm seama cât de periculos este Putin”, a spus el.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
fanatik.ro
image
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
playtech.ro
image
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vin ninsorile în România! ANM anunță zonele afectate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Kate middleton, Donald Trump foto Profimedia jpg
Presiunea pe care a simțit-o Prințesa de Wales pe timpul vizitei de stat a lui Donald Trump: „Toți ochii au fost ațintiți asupra ei”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii