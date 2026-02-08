Ce legătură are funcția lui Tulsi Gabbard, ca director al serviciilor naționale de informații, cu alegerile parțiale din SUA?

Prezența directorului serviciilor naționale de informații din SUA, Tulsi Gabbard, la o percheziție efectuată de FBI într-un birou electoral din statul Georgia a stârnit critici puternice din partea unor oficiali electorali și experți în securitate și drept electoral, relatează CNN.

După ce săptămâna trecută agenți federali au ridicat buletine de vot folosite la alegerile din 2020 din comitatul Fulton, Gabbard și-a apărat implicarea, invocând o serie de legi și politici din domeniul informațiilor. Într-o scrisoare adresată luni parlamentarilor democrați, ea a afirmat că prezența sa a fost solicitată de președintele Donald Trump și s-a încadrat în atribuțiile sale legale de coordonare și analiză a informațiilor legate de securitatea alegerilor, inclusiv contrainformații, influență străină și securitate cibernetică. Casa Albă a confirmat că președintele i-a cerut să se deplaseze la Atlanta.

Mai mulți foști oficiali de rang înalt din comunitatea de informații și specialiști în legislația electorală au declarat însă că directorul serviciilor de informații nu are autoritate legală asupra unei astfel de operațiuni a FBI. Aceștia avertizează că implicarea sa riscă să estompeze separarea strictă dintre activitățile de informații externe și cele interne, introdusă după scandalul Watergate.

Un fost oficial de contrainformații a spus că orice percepție potrivit căreia serviciile de informații sunt implicate politic pe plan intern subminează încrederea publică, amintind de investigațiile din anii 1970 ale Comisiei Church, care au scos la iveală abuzuri grave ale agențiilor de informații și au dus la reforme majore.

Percheziția FBI a avut loc pe 28 ianuarie, într-un stat-cheie pentru Donald Trump, care a susținut în mod repetat — fără dovezi — că alegerile din 2020 au fost fraudate, afirmații respinse de instanțe și audituri oficiale.

În plus, biroul condus de Gabbard a avut anterior acces la mașini de vot utilizate în Puerto Rico, pentru a analiza eventuale vulnerabilități de securitate, potrivit unui purtător de cuvânt.

Gabbard coordonează 17 agenții din comunitatea de informații

Criticii spun că, deși Gabbard invocă amenințări externe, nu a indicat existența unor dovezi concrete care să justifice implicarea sa într-o acțiune de aplicare a legii. Un fost jurist al comunității de informații a subliniat că atribuțiile directorului se limitează la coordonare și analiză, nu la operațiuni sau investigații directe.

Directorul serviciilor naționale de informații coordonează 17 agenții din comunitatea de informații, dar nu are competențe operative sau de aplicare a legii. Din acest motiv, prezența sa în timpul executării unui mandat judecătoresc a fost considerată neobișnuită de numeroși specialiști.

Senatorul democrat Mark Warner a cerut ca Tulsi Gabbard să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei pentru informații din Senat. Președintele comisiei, republicanul Tom Cotton, a refuzat să comenteze.

Casa Albă a apărat decizia, afirmând că președintele a desemnat-o pe Gabbard să supravegheze securitatea și integritatea alegerilor și că aceasta colaborează direct cu directorul FBI. Totuși, foști oficiali subliniază că protejarea alegerilor este responsabilitatea autorităților statale și locale, nu a serviciilor de informații.

Experții mai atrag atenția că, în trecut, agențiile de informații americane au evitat să se implice în evaluarea procesului electoral intern, limitându-se strict la analiza amenințărilor externe. Această separare este considerată esențială pentru protejarea democrației și a încrederii publice în instituțiile statului.

NSA a interceptat un apel al unor servicii de informații străine despre o persoană apropiată de Donald Trump

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a interceptat anul trecut o convorbire telefonică neobișnuită între doi membri ai unor servicii de informații străine, în care era menționată o persoană apropiată de președintele Donald Trump, potrivit unui avocat al unui avertizor de integritate care a fost informat despre caz.

Potrivit acestuia, informația extrem de sensibilă a fost adusă la cunoștința directorului serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard. Avocatul avertizorului, Andrew Bakaj, susține că, în loc să permită distribuirea standard a raportului în cadrul comunității de informații, Gabbard ar fi dus personal o copie tipărită a documentului la șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Conform aceleiași surse, la o zi după întâlnirea cu Wiles, Tulsi Gabbard ar fi ordonat NSA să nu publice raportul de informații și să transmită detaliile strict clasificate direct biroului său.

Aceste informații, care nu au fost relatate anterior, au fost furnizate publicației The Guardian de avocatul avertizorului. Nici faptul că șefa de cabinet a Casei Albe ar fi primit documentul nu fusese făcut public până acum.

Un avertizor de integritate a contactat Biroul Inspectorului General pe 17 aprilie, susținând că Gabbard a blocat transmiterea unei informații clasificate prin canalele obișnuite. O plângere oficială a fost depusă pe 21 mai.

Avocatul a clarificat ulterior că apelul interceptat a fost între doi membri ai unor servicii de informații străine și că discuția făcea referire la o persoană apropiată de Casa Albă a lui Trump. El a precizat că NSA nu monitorizează persoane fără o justificare legală. Potrivit unor surse familiarizate cu situația, persoana menționată nu ar fi un oficial al administrației și nici un angajat guvernamental special.

Biroul directorului serviciilor naționale de informații a respins acuzațiile. Într-un comunicat, un purtător de cuvânt a declarat că toate acțiunile întreprinse de Tulsi Gabbard s-au încadrat „pe deplin în autoritatea sa legală și statutară” și că acuzațiile sunt motivate politic. Instituția a mai afirmat că inspectorii generali, atât din perioada administrației Biden, cât și cei numiți de Trump, au considerat acuzațiile nefondate.

Raportul de informații a rămas clasificat timp de opt luni, în ciuda presiunilor avertizorului de a fi transmis comisiilor parlamentare de specialitate. Inspectorul general interimar, Tamara A. Johnson, a respins plângerea după o analiză preliminară de 14 zile, precizând într-o scrisoare că nu a putut stabili dacă acuzațiile sunt credibile.

Documentul menționa că avertizorul poate sesiza Congresul doar după ce primește îndrumări din partea directorului serviciilor de informații, având în vedere nivelul ridicat de clasificare al informațiilor.

Unii congresmani au ridicat semne de întrebare cu privire la independența Biroului Inspectorului General, după ce Tulsi Gabbard a desemnat un consilier de rang înalt să lucreze în cadrul acestuia, la scurt timp după depunerea sesizării.

Biroul directorului serviciilor de informații a recunoscut public existența plângerii abia marți, într-o scrisoare adresată parlamentarilor, publicată la o zi după ce Wall Street Journal a relatat despre documentul clasificat.

Un grup restrâns de lideri ai Congresului, cunoscut sub numele de „Gang of Eight”, a primit marți seară o versiune puternic redactată a raportului. Membrii grupului au opinii divergente atât cu privire la legalitatea acțiunilor lui Tulsi Gabbard, cât și asupra credibilității plângerii avertizorului de integritate.