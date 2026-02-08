Directorul general al Washington Post, Will Lewis, demisionează brusc după concedieri masive. Directorul financiar preia funcţiile de editor şi director general interimar

Will Lewis, editorul şi directorul general al The Washington Post, a demisionat din funcţie, la doar câteva zile după ce publicaţia a anunţat concedierea a aproximativ o treime din personal, inclusiv sute de jurnalişti din redacţie.

Decizia a fost confirmată sâmbătă de ziar, care a precizat că directorul financiar Jeff D’Onofrio va prelua, cu efect imediat, funcţiile de editor şi director general interimar.

Într-un mesaj adresat angajaţilor, Will Lewis a afirmat că plecarea sa vine după „doi ani de transformare” şi că este „momentul potrivit” să se retragă. El a susţinut că, pe durata mandatului său, au fost luate „decizii dificile” menite să asigure viitorul sustenabil al publicaţiei şi capacitatea acesteia de a continua să ofere jurnalism de calitate şi imparţial.

Lewis i-a mulţumit proprietarului ziarului, Jeff Bezos, pentru sprijin, afirmând că instituţia „nu ar putea avea un proprietar mai bun”.

Jeff Bezos a descris schimbarea conducerii drept o „oportunitate extraordinară” pentru publicaţie. Într-o declaraţie, el a subliniat importanţa misiunii jurnalistice a The Washington Post şi a spus că datele despre cititori vor ghida deciziile viitoare ale companiei.

Jeff D’Onofrio, care s-a alăturat ziarului în iunie anul trecut după ce a lucrat anterior la Google, Yahoo şi Tumblr, a declarat că este onorat să conducă publicaţia într-o nouă etapă, având jurnalismul drept prioritate centrală.

Demisia lui Lewis survine pe fondul unor tensiuni majore în redacţie, amplificate de recentele concedieri. Sindicatul Washington Post Guild, care reprezintă angajaţii, a salutat plecarea acestuia, afirmând că era „demult necesară” şi cerând proprietarului să anuleze disponibilizările sau să vândă publicaţia unui investitor dispus să susţină viitorul ei.

Will Lewis a fost numit în funcţie în 2023, într-un moment în care The Washington Post se confrunta cu pierderi financiare semnificative. Anterior, el a ocupat funcţii de conducere la The Wall Street Journal şi The Daily Telegraph. Mandatul său a fost marcat de mai multe runde de reduceri de personal, de scăderea numărului de abonaţi şi de controverse legate de decizii editoriale şi de conducere.

Plecare sa a fost anunţată fără a se face referire la un rol de tranziţie, ceea ce sugerează o schimbare rapidă şi neaşteptată la vârful conducerii uneia dintre cele mai importante instituţii media din Statele Unite.