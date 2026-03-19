Caz șocant în SUA: un copil de 5 ani a fost ucis de fratele de 11 ani

O comunitate din Statele Unite este în stare de șoc după ce un băiat de numai 11 ani a fost pus sub acuzare pentru uciderea fratelui său în vârstă de cinci ani. Incidentul tragic a avut loc în statul Colorado, iar autoritățile americane au confirmat miercuri începerea procedurilor judiciare împotriva minorului.

Drama a ieșit la iveală pe data de 11 martie, când polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al copilului de cinci ani într-o casă din orașul Centennial, situat la periferia metropolei Denver. În urma primelor cercetări efectuate la fața locului, anchetatorii din cadrul biroului șerifului au ajuns la concluzia că principalul suspect în acest caz este chiar fratele victimei, un băiat cu doar șase ani mai mare.

Până în acest moment, autoritățile au ales să nu facă publice detaliile specifice ale crimei sau cauza exactă a decesului. Această discreție este impusă de legislația locală, biroul procurorului subliniind faptul că dosarele în care sunt implicați minori au un regim confidențial și nu sunt accesibile publicului larg pentru a proteja identitatea și viitorul celor implicați.

Mesajul autorităților pentru comunitatea îndoliată

Șeriful Tyler Brown a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul devastator pe care acest eveniment îl are asupra tuturor celor care îi cunoșteau pe cei doi frați. Acesta a declarat într-un comunicat oficial că „gândurile noastre se îndreaptă către familia celor doi băieți și către toți membrii comunității noastre îndoliate de această pierdere”, potrivit Agerpres.

Oficialul a mai adăugat că astfel de dosare sunt extrem de solicitante din punct de vedere emoțional pentru forțele de ordine: „Cazurile de ucidere a unor copii sunt printre cele mai dificile cu care se confruntă adjuncții și anchetatorii noștri. Știm că astfel de tragedii afectează nu doar familiile, dar și colegii de clasă, profesorii și vecinii din întreaga comunitate”.