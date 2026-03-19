Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Caz șocant în SUA: un copil de 5 ani a fost ucis de fratele de 11 ani

O comunitate din Statele Unite este în stare de șoc după ce un băiat de numai 11 ani a fost pus sub acuzare pentru uciderea fratelui său în vârstă de cinci ani. Incidentul tragic a avut loc în statul Colorado, iar autoritățile americane au confirmat miercuri începerea procedurilor judiciare împotriva minorului.

Un copil de 5 ani ar fi fost ucis de fratele său mai mare, în SUA FOTO: Pexels
Un copil de 5 ani ar fi fost ucis de fratele său mai mare, în SUA FOTO: Pexels

Drama a ieșit la iveală pe data de 11 martie, când polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al copilului de cinci ani într-o casă din orașul Centennial, situat la periferia metropolei Denver. În urma primelor cercetări efectuate la fața locului, anchetatorii din cadrul biroului șerifului au ajuns la concluzia că principalul suspect în acest caz este chiar fratele victimei, un băiat cu doar șase ani mai mare.

Până în acest moment, autoritățile au ales să nu facă publice detaliile specifice ale crimei sau cauza exactă a decesului. Această discreție este impusă de legislația locală, biroul procurorului subliniind faptul că dosarele în care sunt implicați minori au un regim confidențial și nu sunt accesibile publicului larg pentru a proteja identitatea și viitorul celor implicați.

Mesajul autorităților pentru comunitatea îndoliată

Șeriful Tyler Brown a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul devastator pe care acest eveniment îl are asupra tuturor celor care îi cunoșteau pe cei doi frați. Acesta a declarat într-un comunicat oficial că „gândurile noastre se îndreaptă către familia celor doi băieți și către toți membrii comunității noastre îndoliate de această pierdere”, potrivit Agerpres.

Oficialul a mai adăugat că astfel de dosare sunt extrem de solicitante din punct de vedere emoțional pentru forțele de ordine: Cazurile de ucidere a unor copii sunt printre cele mai dificile cu care se confruntă adjuncții și anchetatorii noștri. Știm că astfel de tragedii afectează nu doar familiile, dar și colegii de clasă, profesorii și vecinii din întreaga comunitate”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
stirileprotv.ro
image
”Bolojan are o inflexibilitate BOVINĂ”. Ce i-a transmis Nicușor Dan printr-un plic
gandul.ro
image
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
mediafax.ro
image
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
fanatik.ro
image
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Data la care intră alocaţiile şi pensiile pe card în aprilie 2026. Când aduce poştaşul banii acasă
playtech.ro
image
Ea este sora lui Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid. A evoluat ca libero în naționala Belgiei, dar nu a jucat fotbal
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Un șofer din București a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și a spulberat doi oameni care așteptau în stație
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
Anunț privind plata salariilor și pensiilor! Ministrul Finanțelor, noi informații după ce Trezoreria a refuzat împrumuturile
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Codin Maticiuc, emoționat de o întrebare pe care i-a adresat-o Ilinca, mezina familiei. L-a lăsat fără cuvinte
click.ro
image
Mănăstirea în care își găsește liniștea Daniel Buzdugan. Este singurul locaș ortodox din România în care femeilor le este interzis să meargă
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
image 686 png
Primele obiecte din fier nu erau de pe Pământ: adevărul istoric
historia.ro
Click!

image
Ce salariu a cerut David Pușcaș la angajare. Cât plătește chirie pentru garsoniera în care locuiește: „TikTok-ul mă ține în viață”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Când este durerea de spate semn de cancer