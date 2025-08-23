California și Texas se află în centrul unei bătălii pentru redistribuirea circumscripțiilor electorale. Noua hartă care favorizează republicanii

Legiuitorii din California și Texas – cele două state americane cele mai populate, care împreună numără peste 70 de milioane de americani – se află în centrul unei intense bătălii politice care va avea un impact major asupra echilibrului puterii la Washington DC.

După ce Texasul a adoptat o măsură de redistribuire a circumscripțiilor electorale care ar crea încă cinci locuri în Congres în favoarea republicanilor, legislatorii din California au ripostat votând pentru redesenarea hărților statului - realizate cu atenție pentru a anula măsura luată de Texas. Hărțile Californiei vor fi supuse votului alegătorilor în noiembrie, scrie BBC.

Parlamentul statului Texas a adoptat definitiv, vineri, o nouă hartă electorală care ar trebui să le permită republicanilor să câştige până la cinci locuri suplimentare în Congresul Statelor Unite la Washington în cadrul alegerilor legislative din 2026.

Guvernatorul republican, Greg Abbott, trebuie acum să promulge această nouă hartă. „Suntem pe cale să obţinem cinci locuri suplimentare în Congres şi să vă salvăm drepturile, libertăţile şi ţara”, s-a felicitat Donald Trump miercuri pe platforma sa Truth Social, adăugând: „Texasul nu ne dezamăgeşte niciodată”. Harta electorală a Texasului va fi modificată astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică de manipulare electorală numită „gerrymandering”.

Această cursă politică pentru putere poate părea bizară și confuză, dar este una care s-ar putea extinde și la alte state înainte de alegerile naționale de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Lupta a început în Texas în această vară, când legislativul cu majoritate republicană a luat măsura neobișnuită de a redesenă circumscripțiile electorale în mijlocul deceniului, într-un efort deliberat de a trimite mai mulți republicani în Camera Reprezentanților de la Washington.

Obiectivul statului Lone Star era să adauge cinci locuri suplimentare în Congres, ceea ce ar fi favorizat republicanii. California a răspuns prin redesenarea propriilor districte pentru a spori reprezentarea democraților cu cinci locuri, în încercarea de a anula mișcarea Texasului.

Ce este redistribuirea circumscripțiilor electorale?

Camera Reprezentanților din SUA este alcătuită din 435 de legislatori care sunt aleși o dată la doi ani.

Aceștia reprezintă circumscripții ale căror limite sunt stabilite în cadrul unor procese stabilite de guvernele statelor respective. Unele state au comisii independente, fără afiliere politică, care stabilesc circumscripțiile, în timp ce altele lasă această sarcină în seama legislativului statal.

Modul în care sunt trasate limitele și cine le trasează poate influența în mare măsură orientarea ideologică a circumscripției și probabilitatea ca aceasta să aleagă un democrat sau un republican.

În acest moment, Camera se află într-o situație delicată, democrații având nevoie doar de încă trei locuri pentru a prelua controlul asupra camerei.

Istoric, partidul președintelui pierde locuri în alegerile de la jumătatea mandatului după victoria sa.

Dacă democrații preiau controlul asupra Camerei, pot lansa anchete ample asupra acțiunilor prezidențiale, așa cum au făcut democrații în a doua jumătate a primului mandat al lui Donald Trump și republicanii în ultimii doi ani ai mandatului lui Joe Biden.

De ce vorbește toată lumea despre redistribuirea circumscripțiilor electorale în acest moment?

Fiecare membru al Camerei Reprezentanților din SUA reprezintă o circumscripție din statul său de origine. Circumscripțiile sunt stabilite, de obicei, după recensământul efectuat la fiecare zece ani în SUA, pentru a ține cont de schimbările demografice din statele respective.

Însă republicanii și democrații se luptă acum pentru a redesenarea hărților la jumătatea deceniului, fie pentru a ajuta, fie pentru a bloca agenda lui Trump. Prin schimbarea componenței circumscripțiilor, fiecare partid speră să obțină mai multe locuri în Cameră.

Trump a solicitat parlamentelor statale controlate de republicani din întreaga țară să redesenareze districtele pentru a încerca să împiedice partidul său să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților în alegerile intermediare din noiembrie.

Însă eforturile din Texas au întâmpinat un obstacol la începutul lunii august, după ce democrații din stat au părăsit statul în încercarea de a împiedica atingerea cvorumului necesar pentru adoptarea măsurii republicane de redistribuire a circumscripțiilor electorale.

Aceștia s-au întors după două săptămâni, când guvernatorul a ordonat arestarea lor. După întoarcerea lor, camera a votat cu 88 de voturi pentru și 52 împotrivă crearea a cinci noi locuri.

Măsura a fost rapid aprobată de Senat și se așteaptă acum să fie semnată de guvernatorul Greg Abbott înainte de a deveni lege.

Cum funcționează redistribuirea circumscripțiilor electorale și este legală?

Gerrymanderingul – redesenarea limitelor circumscripțiilor electorale în favoarea unui partid politic – este practicat de ambele partide principale și este legal, cu excepția cazului în care se dovedește că are motive rasiale.

Cu toate acestea, este extrem de neobișnuit ca președintele să susțină public eforturile unui stat de a crea un avantaj partizan, așa cum a făcut Trump în cazul Texasului. Și, deși atât statele dominate de democrați, cât și cele dominate de republicani s-au confruntat cu critici și bătălii în instanță cu privire la hărțile lor pentru Camera Reprezentanților SUA, rareori legislatorii recunosc în mod atât de explicit intenția partizană din spatele acțiunilor lor, așa cum au făcut legislatorii din Texas și California în această lună.

Democrații și grupurile pentru drepturile civile au afirmat că noile hărți ale Texasului vor dilua puterea de vot a minorităților, ceea ce ar încălca Legea federală privind drepturile de vot, și au amenințat că vor intenta proces.

Criticii susțin că acest proces permite politicienilor să-și aleagă alegătorii, în loc ca alegătorii să-și aleagă reprezentanții.

Procesul duce la hărți cu forme foarte ciudate, în care anumite grupuri sunt grupate împreună, indiferent de proximitatea lor geografică.

În 2019, Curtea Supremă a retras puterea instanțelor de a bloca gerrymanderingul politic.

„Judecătorii federali nu au dreptul de a realoca puterea politică între cele două mari partide politice”, a scris președintele Curții Supreme, John Roberts, în hotărârea sa de la acea vreme.

California vs Texas

Redistribuirea circumscripțiilor electorale ar putea avea implicații semnificative în alegerile intermediare din 2026. Existența unui număr mai mare de circumscripții electorale în SUA care favorizează un partid politic ar putea înclina balanța puterii în Camera Reprezentanților SUA - iar atât republicanii, cât și democrații doresc acum să obțină acest avantaj pentru ei înșiși.

Illinois, New York, New Jersey, New Hampshire și Maryland se numără printre statele conduse de democrați care sunt pregătite să lanseze contramăsuri la planul Texasului.

Indiana, Florida, Missouri și Ohio analizează, de asemenea, redistribuirea circumscripțiilor electorale pentru a spori reprezentarea republicană la Washington.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, al cărui stat conduce ofensiva democrată, s-a angajat să „combată focul cu foc”, replicând acțiunile Texasului.

Însă procesul din California este lent, din cauza unei legi din 2008 menite să reducă caracterul partizan al procesului.

Pe 21 august, parlamentul statului California a votat ca noile hărți să fie incluse pe buletinele de vot pentru alegerile speciale din toamnă, pentru a lăsa alegătorii să decidă dacă ar trebui să le modifice.

Votul ar putea fi controversat, întrucât alegătorii au aprobat anterior un proces care lasă la latitudinea unei comisii nepartizane să decidă modul în care ar trebui trasate liniile de vot.

În New York, procesul durează și mai mult, întrucât ar trebui modificată constituția statului.

„În New York, vom înfrunta direct insurecția legală a lui Trump”, a promis miercuri guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul.

„Îl vom întâlni pe același teren și îl vom învinge la propriul său joc.”

Potrivit experților, statele în care republicanii controlează majoritatea guvernului ar putea avea mai puține dificultăți în redesenarea hărților.

Statele controlate de democrați au mai multe bariere legale și constituționale menite să protejeze împotriva manipulării politice a circumscripțiilor electorale.

Mai multe state mai mici, printre care Delaware și Vermont, au doar un singur loc în Camera Reprezentanților, ceea ce le face în mare parte irelevante în lupta actuală.

Dar, având în vedere miza atât de mare, chiar și aceste state mai mici ar putea intra în acțiune în cele din urmă.