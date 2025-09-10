Un cadavru aflat în stare de descompunere a fost găsit în portbagajul unei Tesla înmatriculate pe numele rapperului american în ascensiune D4vd, la Hollywood.

Incidentul a fost semnalat luni, după ce vecinii unui adăpost pentru animale au chemat poliția, plângându-se de un miros greu care venea din zonă. Când au ajuns, agenții au descoperit trupul unei persoane, înfășurat într-o prelată de plastic, ascuns în portbagajul mașinii.

„Am fost anunțați în această dimineață, iar mașina se află aici de câteva zile”, a explicat Robert Peters, purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles, potrivit News.ro.

Mașina, pe numele rapperului D4vd

Vehiculul este înmatriculat în Texas, pe numele lui David Anthony Burke, cunoscut sub numele de scenă D4vd, potrivit ABC7. În vârstă de 20 de ani, artistul urma să concerteze marți în Minneapolis, în cadrul ultimei etape a turneului său mondial.

D4vd a devenit celebru în 2022, după ce piesa sa „Romantic Homicide” a înregistrat un succes fulminant pe TikTok. În ultimele zile, el a continuat să posteze pe rețelele sociale pentru a-și promova noul album, fără a face vreo referire la descoperirea macabră.

În apropiere de noul Tesla Diner

Adăpostul pentru animale, lângă care a fost găsit cadavrul, se află la doar câțiva pași de Tesla Diner, restaurantul dedicat brandului lui Elon Musk, inaugurat recent la Hollywood.