search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bill Clinton va depune mărturie în fața Congresului despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein

0
0
Publicat:

Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, depune mărturie vineri, 27 februarie, în fața membrilor Congresului care investighează cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, oferind explicații despre legăturile sale cu finanțatorul new yorkez.

Bill Clinton/FOTO: Getty Images
Bill Clinton/FOTO: Getty Images

Audierea, desfășurată cu ușile închise, la Chappaqua, New York, marchează prima dată când un fost președinte este obligat să depună mărturie în fața Congresului. Aceasta are loc la o zi după ce soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, a fost audiată la rândul ei de parlamentari, scrie AP.

Republicanii au salutat oportunitatea de a-l interoga sub jurământ pe fostul președinte democrat.

Soții Clinton nu au răspuns la prea multe, dacă nu chiar la niciuna, dintre întrebările legate de cunoștințele sau implicarea lor în relația cu Epstein și Maxwell”, a declarat joi reprezentantul James Comer, președintele republican al Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților.

„În acest moment, nimeni nu îi acuză pe soții Clinton de vreo faptă ilegală”, a adăugat el.

Republicanii au dorit de ani de zile să-l chestioneze pe Bill Clinton în legătură cu Epstein, mai ales după apariția teoriilor conspiraționiste în urma sinuciderii lui Epstein, în 2019, într-o închisoare din New York, în timp ce era acuzat de trafic sexual.

Apelurile pentru audierea lui Bill Clinton s-au intensificat după apariția unor fotografii în documentele făcute publice în cazul Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, aceasta din urmă fiind condamnată pentru trafic sexual. Imaginile îl arată pe fostul președinte în compania lui Epstein și Maxwell.

Epstein a vizitat de mai multe ori Casa Albă în timpul mandatului lui Clinton, iar ulterior au călătorit împreună în scopuri umanitare.

Înaintea audierii, Clinton a susținut că a avut cunoștințe limitate despre Epstein și că nu știa despre abuzurile acestuia.

Hillary Clinton a declarat că relația s-ar fi încheiat înainte ca activitățile infracționale ale lui Epstein să devină publice, iar congresmanul James Comer a anunțat că îl va supune pe fostul președinte unei serii ample de întrebări.

Înaintea audierii de joi, Hillary Clinton a cerut ca președintele american Donald Trump să fie, la rândul său, audiat „sub jurământ” în legătură cu relațiile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.  

„Dacă această Comisie vrea cu adevărat să afle adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, ea ar trebui să ceară în mod direct actualului nostru președinte să ofere explicații sub jurământ cu privire la zecile de mii de referințe care apar în dosar”, a scris Hillary Clinton într-un mesaj postat pe X înainte de audierea sa.

Cererea lui Hillary Clinton vine în contextul în care un membru democrat al Comisiei, Robert Garcia, a acuzat Casa Albă că ascunde informații privind Donald Trump, menționând retragerea unor documente care conțineau acuzații de agresiune sexuală asupra unor minore care l-at fi vizat pe actualul preşedinte. 

„Departamentul Justiţiei continuă să organizeze o ascundere orchestrată de către Casa Albă, iar noi vom cere, în zilele următoare, publicarea restului documentelor. (...) Să-l aducem pe preşedintele Trump în faţa Comisiei noastre, pentru a răspunde la întrebări”, a cerut el.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali anunță că a dat marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Ce este bine să faci pe 1 martie ca să ai noroc tot anul. Nu doar purtarea mărţişoarelor este importantă
playtech.ro
image
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic