Bill Clinton va depune mărturie în fața Congresului despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein

Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, depune mărturie vineri, 27 februarie, în fața membrilor Congresului care investighează cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, oferind explicații despre legăturile sale cu finanțatorul new yorkez.

Audierea, desfășurată cu ușile închise, la Chappaqua, New York, marchează prima dată când un fost președinte este obligat să depună mărturie în fața Congresului. Aceasta are loc la o zi după ce soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, a fost audiată la rândul ei de parlamentari, scrie AP.

Republicanii au salutat oportunitatea de a-l interoga sub jurământ pe fostul președinte democrat.

„Soții Clinton nu au răspuns la prea multe, dacă nu chiar la niciuna, dintre întrebările legate de cunoștințele sau implicarea lor în relația cu Epstein și Maxwell”, a declarat joi reprezentantul James Comer, președintele republican al Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților.

„În acest moment, nimeni nu îi acuză pe soții Clinton de vreo faptă ilegală”, a adăugat el.

Republicanii au dorit de ani de zile să-l chestioneze pe Bill Clinton în legătură cu Epstein, mai ales după apariția teoriilor conspiraționiste în urma sinuciderii lui Epstein, în 2019, într-o închisoare din New York, în timp ce era acuzat de trafic sexual.

Apelurile pentru audierea lui Bill Clinton s-au intensificat după apariția unor fotografii în documentele făcute publice în cazul Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, aceasta din urmă fiind condamnată pentru trafic sexual. Imaginile îl arată pe fostul președinte în compania lui Epstein și Maxwell.

Epstein a vizitat de mai multe ori Casa Albă în timpul mandatului lui Clinton, iar ulterior au călătorit împreună în scopuri umanitare.

Înaintea audierii, Clinton a susținut că a avut cunoștințe limitate despre Epstein și că nu știa despre abuzurile acestuia.

Hillary Clinton a declarat că relația s-ar fi încheiat înainte ca activitățile infracționale ale lui Epstein să devină publice, iar congresmanul James Comer a anunțat că îl va supune pe fostul președinte unei serii ample de întrebări.

Înaintea audierii de joi, Hillary Clinton a cerut ca președintele american Donald Trump să fie, la rândul său, audiat „sub jurământ” în legătură cu relațiile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

„Dacă această Comisie vrea cu adevărat să afle adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, ea ar trebui să ceară în mod direct actualului nostru președinte să ofere explicații sub jurământ cu privire la zecile de mii de referințe care apar în dosar”, a scris Hillary Clinton într-un mesaj postat pe X înainte de audierea sa.

Cererea lui Hillary Clinton vine în contextul în care un membru democrat al Comisiei, Robert Garcia, a acuzat Casa Albă că ascunde informații privind Donald Trump, menționând retragerea unor documente care conțineau acuzații de agresiune sexuală asupra unor minore care l-at fi vizat pe actualul preşedinte.

„Departamentul Justiţiei continuă să organizeze o ascundere orchestrată de către Casa Albă, iar noi vom cere, în zilele următoare, publicarea restului documentelor. (...) Să-l aducem pe preşedintele Trump în faţa Comisiei noastre, pentru a răspunde la întrebări”, a cerut el.