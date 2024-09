Suspectul tentativei de asasinat a lui Trump i-a îndemnat pe alții să „termine treaba”. Ce recompensă pusese pe capul candidatului republican

Bărbatul suspectat că a încercat să-l asasineze pe fostul președinte Donald Trump săptămâna trecută a lăsat un bilet în urmă cu câteva luni, în care îi îndemna pe alții să „termine treaba” și oferea 150.000 de dolari oricui reușea să îl omoare pe candidatul republican la președinție.

Procurorii au declarat că suspectul, Ryan Routh, a plasat scrisoarea scrisă de mână într-o cutie care conținea unelte și materiale de construcție, lăsată la casa unui asociat neidentificat. Adresată „Lumea întreagă”, mesajul critica caracterul moral al lui Trump și îl acuza pentru politica sa față de Iran, scrie POLITICO.

„Aceasta a fost o tentativă de asasinare a lui Donald Trump, dar v-am dezamăgit. Am încercat din răsputeri și am dat tot ce am putut. Acum depinde de voi să terminați treaba și voi oferi 150.000 de dolari oricui poate duce treaba la bun sfârșit”, a scris Routh în scrisoarea dezvăluită de procurori într-o depunere de documente în instanță luni dimineață, înainte de o audiere privind cauțiunea pentru suspect.

Trump juca golf în Palm Beach pe 15 septembrie, când un agent al Serviciului Secret l-a observat pe Routh cu o pușcă semi-automată în spatele unui gard din sârmă și a tras în direcția lui. Routh a încercat să fugă, dar a fost arestat ulterior.

Acesta a fost acuzat de posesie de armă de foc de către un infractor condamnat și posesie de armă de foc cu un număr de serie șters, dar până acum nu a fost acuzat de tentativă de asasinat.

Condamnările sale anterioare au avut loc în Carolina de Nord. Una a fost în 2002, când a fost condamnat pentru deținerea unui dispozitiv exploziv, iar cealaltă în 2010, când a fost condamnat pentru posesia de bunuri furate.

„Toată lumea de pe glob, de la cel mai tânăr la cel mai bătrân, știe că Trump nu este potrivit să fie nimic, cu atât mai puțin președinte al SUA”, a continuat Routh în scrisoare. „Președinții SUA trebuie să întruchipeze fibra morală a Americii, să fie buni, grijulii și altruiști și întotdeauna să susțină umanitatea.”

Detalii din anchetă

Conform documentelor din instanță, Routh s-a plâns și că Trump „a rupt relațiile cu Iranul ca un copil, iar acum Orientul Mijlociu s-a destrămat.” El a scris anul trecut o carte auto-publicată, în care îl critica dur pe Trump și părea să îndemne Iranul să-l omoare pe acesta pentru decizia de a se retrage din acordul care viza oprirea programului de arme nucleare al Iranului.

Datele telefonului mobil au arătat că Routh a călătorit din Carolina de Nord la West Palm Beach pe 14 august, au spus procurorii în documentul depus. De asemenea, el a vizitat locul presupusei tentative de asasinat de mai multe ori în zilele premergătoare arestării sale, conform datelor telefonice.

Ca parte a percheziției vehiculului lui Routh, anchetatorii au descoperit și două plăcuțe de înmatriculare suplimentare, 12 perechi de mănuși și șase telefoane mobile, unul dintre acestea prezentând recent o căutare pe Google despre cum să călătorești din West Palm Beach în Mexic. Un caiet conținea zeci de pagini cu nume și numere de telefon legate de Ucraina și detalii despre cum să te alături luptei în războiul acesteia împotriva Rusiei.

Atât un rucsac, cât și o pungă de cumpărături au fost găsite lângă gardul de unde agentul Serviciului Secret a deschis focul asupra lui Routh. Fiecare dintre acestea conținea o placă balistică capabilă să oprească focurile de arme mici, conform documentului depus luni în instanță.