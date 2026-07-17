 Au crescut în familiile greșite timp de 36 de ani. Cum au descoperit doi bărbați că au fost schimbați la naștere | adevarul.ro
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Au crescut în familiile greșite timp de 36 de ani. Cum au descoperit doi bărbați că au fost schimbați la naștere

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O descoperire făcută cu ajutorul unui test ADN a redeschis un caz vechi de aproape patru decenii. Doi bărbați susțin că au fost schimbați în maternitate în 1988, iar acum cer răspunsuri de la spitalul unde s-ar fi produs eroarea.

Kyle Bylin (stânga) și Jeremy Morrison (dreapta) FOTO: Jeremy Morrison, arhivă personală
Kyle Bylin (stânga) și Jeremy Morrison (dreapta) FOTO: Jeremy Morrison, arhivă personală

O poveste incredibilă a ieșit la iveală în Statele Unite, după ce doi bărbați au descoperit că ar fi fost schimbați la naștere și crescuți de familiile biologice ale celuilalt. Jeremy Morrison și Kyle Bylin susțin că o eroare produsă într-un spital din Dakota de Nord le-a schimbat complet viețile.

Cei doi bărbați au dat în judecată Unity Medical Center, afirmând că au fost singurii copii născuți în spital pe 28 ianuarie 1988 și că, la câteva ore după naștere, ar fi fost încredințați familiilor greșite, potrivit People. 

Potrivit plângerii depuse în instanță, Jeremy Ai ajuns să fie crescut de părinții biologici ai lui Kyle, Elizabeth O’Toole și Terry Morrison, în timp ce Kyle a fost crescut de familia lui Jeremy, Evelyn Newton și Keith Bylin. Niciunul dintre ei nu a știut timp de mai bine de trei decenii că adevăratele lor origini erau altele.

Un test ADN a scos la iveală adevărul

Descoperirea a venit după ce Kyle a făcut un test ADN pentru a afla mai multe despre originile familiei sale. În rezultatele primite a apărut o legătură neașteptată cu o rudă a lui Jeremy.

Analizând datele genetice și discutând cu persoanele indicate de test, cei doi au ajuns la concluzia că Kyle era, de fapt, nepotul biologic al familiei lui Jeremy.

„Nu am avut pe nimeni în familie care să semene cu mine”, a povestit Jeremy, care locuiește acum în Colorado. El spune că, încă din copilărie, a simțit că există diferențe între el și rudele sale.

Cei doi susțin că schimbarea nu a putut avea loc în altă parte decât în spital. „Eu și Kyle nu am crescut în aceeași zonă. Nu am fi putut fi schimbați la grădiniță sau în alt loc”, a declarat Jeremy pentru postul american KKTV.

Spitalul neagă responsabilitatea

Unity Medical Center confirmă că cei doi bărbați s-au născut în unitatea medicală în aceeași zi și că „aparent au fost separați de părinții lor biologici”, însă respinge acuzațiile potrivit cărora spitalul ar fi fost responsabil.

Reprezentanții instituției spun că, după aproape 40 de ani, documentele și informațiile care ar fi putut clarifica situația nu mai sunt disponibile.

„Nu mai există documentele medicale și de personal care ar fi putut oferi răspunsuri, iar niciun membru al echipei care a asistat la nașteri nu mai lucrează în spital”, au transmis reprezentanții Unity Medical Center.

Aceștia au adăugat că nu au găsit dovezi care să arate că angajații spitalului au provocat schimbarea.

Familiile cer despăgubiri

În plângerea depusă în instanță, Jeremy și Kyle susțin că separarea de părinții biologici timp de 36 de ani a provocat „daune permanente și ireparabile” atât lor, cât și relațiilor dintre părinți și copii.

Cazul urmează să fie analizat de instanță. 

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