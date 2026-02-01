Iranul ripostează dur după decizia UE: armatele europene, declarate „grupări teroriste”

Iranul a anunțat că va considera armatele statelor europene drept „grupări teroriste”, ca reacție la decizia Uniunii Europene de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) pe lista organizațiilor teroriste. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Bruxelles.

„În conformitate cu articolul 7 din legea privind contramăsurile referitoare la desemnarea Gărdienilor Revoluţiei Islamice ca organizaţie teroristă, armatele ţărilor europene sunt considerate grupări teroriste”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf în plenul Parlamentului iranian, potrivit News.ro.

Liderul legislativului de la Teheran a susținut declarația îmbrăcat într-o uniformă a Gardienilor Revoluției, la fel ca ceilalți deputați, gest prezentat drept un semn de solidaritate cu această structură militară.

Sancțiuni europene și reacții în lanț

Joi, Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet de sancțiuni care vizează șase entități și 15 persoane acuzate de implicare în reprimarea violentă a protestelor din Iran. Printre cei sancționați se numără ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, și procurorul general, Mohammad Movahedi.

Tot joi, miniștrii de Externe ai celor 27 de state membre ale UE au aprobat oficial includerea Corpului Gardienilor Revoluției din Iran pe lista organizațiilor teroriste, o decizie care a provocat reacții dure la Teheran.

Avertismente din partea autorităților iraniene

Prima reacție oficială a Iranului a venit vineri, 30 ianuarie. Șeful puterii judiciare de la Teheran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat că europenii „vor suporta consecințele” acestei decizii, pe care a catalogat-o drept „fără sens”.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, acesta a subliniat că „nu există nicio îndoială că această acțiune ostilă nu va rămâne fără răspuns”, relatează gulfnews.

Deocamdată, consecințele imediate ale deciziei Iranului de a declara armatele europene „teroriste” nu sunt clare. Totuși, măsura UE este văzută de oficialii iranieni drept un gest ostil și un afront direct la adresa suveranității și securității regimului de la Teheran, iar amenințările cu represalii indică o posibilă deteriorare suplimentară a relațiilor dintre Iran și statele europene.