Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
Explozii în Iran. Cel puțin cinci persoane au murit

Mai multe explozii au zguduit Iranul, existând relatări despre cel puțin cinci persoane ucise, relatează The Sun.

image

Imagini arată flăcări învăluind blocuri turn din Teheran în urma uneia dintre explozii.

Exploziile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump a amenințat în ultimele zile cu o acțiune militară în Iran.

Nu este clar dacă exploziile sunt legate de un atac al SUA.

Patru oameni ar fi murit în urma unei explozii produse în orașul Ahvaz, la granița cu Irakul.

O altă explozie a avut loc în orașul Bandar Abbas, în sudul țării.

Se știe că portul găzduiește sediul Marinei Corpului Gardienilor Revoluționare. Agenția de știri semi-oficială Tasnim s-a grăbit să conteste afirmațiile „complet false” conform cărora comandantul Gardienilor ar fi fost vizat.

Mai mulți răniți au fost evacuați după explozia produsă la un bloc cu opt etaje, potrivit agenției oficiale de știri IRNA, iar mașini și un magazin au suferit de asemenea pagube.

Unele instituții de presă iraniene au atribuit exploziile unor acumulări de gaze.

Presa de stat relatează că autoritățile încearcă să stabilească cauza exploziilor.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată explozii în mai multe locații.

