Disputa privind Groenlanda face NATO vulnerabilă la un atac din partea Rusiei, avertizează un general german

Dezacordul dintre SUA și Europa pe seama Groenlandei face alianța transatlantică vulnerabilă la un atac rusesc pe teritoriul NATO, a avertizat Alexander Sollfrank, șeful comandamentului Forțelor Întrunite ale armatei germane, citat de WSJ.

Disputa riscă să erodeze capacitatea NATO de descurajare prin subminarea coeziunii alianței militare, a declarat generalul-locotenent într-un interviu.

„Forța NATO constă în principiul «unul pentru toți, toți pentru unul». Dacă acesta se prăbușește, ideea fundamentală dispare”, a spus Sollfrank.

Acest principiu și-a demonstrat greutatea după 11 septembrie, a spus el, când Washingtonul a invocat Articolul 5, clauza de apărare colectivă, pentru a-i mobiliza pe membrii NATO în campania SUA din Afganistan.

Înalții oficiali ai armatei germane se abțin în mod normal să comenteze probleme de politică internațională, totuși Sollfrank și alți oficiali de rang înalt ai armatei germane nu s-au sfiit să facă declarații tranșante privind amenințarea reprezentată de Moscova. Avertismentul lansat de Sollfrank anul trecut, potrivit căruia Rusia ar putea ataca NATO în orice moment, a făcut înconjurul presei

Problema Groenlandei

Deși Sollfrank nu a mers până la spune că o eventuală anexare a insulei daneze de către SUA ar marca sfârșitul NATO, a subliniat că alianța se confruntă cu unul dintre cele mai periculoase momente de la fondarea sa.

„Cu toții ascultăm cu îngrijorare ceea ce se discută în prezent”, a spus el. „Rusia, care ne atacă zilnic, este cu siguranță un observator foarte interesat al acestor discuții.”

Sollfrank a spus că SUA consideră pe bună dreptate Groenlanda ca fiind relevantă din punct de vedere strategic, însă argumentat că această îngrijorare privește întreaga alianță transatlantice, nu doar America de Nord. „NATO nu se află doar în Europa; Atlanticul și Atlanticul de Nord joacă un rol major”, a spus el.

În opinia sa, Rusia nu are capacitatea de a lansa o ofensivă amplă împotriva NATO, însă are și dorința și abilitatea să provoace o confruntare transfrontalieră pentru a-i ataca pe membrii estici ai NATO- de pildă, statele baltice - cu scopul de a schimba arhitectura de securitate din Europa.

Un astfel de atac ar declanșa probabil Articolul 5, punând aliații în situația de a decide să intervină pentru a apăra o țară membră. În caz contrar, rațiunea NATO s-ar pierde.

Pregătirea pentru un posibil atac din partea Rusiei

Pe de altă parte, Germania, a spus Sollfrank, „va lupta cu tot ce are”.

De altfel, Germania lucrează la un document secret ce schițează planuri în cazul unui atac rusesc, scenariu în care această țară ar deveni un centru pentru transportarea a aproape un milion de soldați pe front.

Sollfrank a spus că planul ar putea fi activat peste noapte în caz de război.

Germania a adoptat noi legi, a încheiat acorduri cu țările vecine și a consolidat podurile și căile ferate, a spus el, totul pentru a permite deplasarea trupelor și transferul muniției și echipamentelor spre est.

„Suntem în modul de livrare, nu în modul de comandă. Se livrează echipamente și muniție. Exersăm frenetic, inclusiv cu americanii. Există o activitate incredibilă. Rusia nu ar trebui să presupună că suntem cumva slăbiți”, a spus el.

Un armistițiu în Ucraina nu ar diminua neapărat amenințarea reprezentată de Rusia, apreciază el. Dimpotrivă, se știe că economia Rusiei a fost remodelată de război, iar președintele rus Vladimir Putin avea nevoie de conflict pentru a-și legitima puterea și a justifica în fața populației cei aproximativ un milion de soldați morți și răniți de la invazia la scară largă în Ucraina 2022.

El a criticat dur performanța Rusiei pe câmpul de luptă și a respins argumentul - invocat de liderii ruși și de unii membri ai administrației Trump - conform căruia Moscova câștiga războiul din Ucraina.

„Forțele rusești luptă neinspirat, cu pierderi mari și țintesc civili. Acest fapt nu este deloc eroic. Avansează cu viteza melcului, distrugându-și propriii soldați”, a spus el. „Obișnuiam să vorbim despre mari strategi militari ruși... astăzi, nimic din toate acestea nu este vizibil.”

Întrebat dacă membrii europeni ai NATO ar putea respinge o incursiune rusească fără sprijin din partea SUA, Sollfrank spune că nici nu vrea să ia considerare această idee.

„Acest scenariu nu există pentru mine”, a spus el. „Asum cu tărie că am riposta împreună în fața unui atac rusesc.”