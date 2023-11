Un om al străzii a câștigat peste 100.000 de mii de dolari. Cum i s-a schimbat viața după premiul fabulos

Robert, în vârstă de 36 de ani, a povestit cum viața lui i s-a schimbat radical după ce a decis să parieze cinci dolari pe un cal de curse și astfel a devenit câștigătorul a peste 100.000 de dolari.

Robert a mers la Petone Working Men's Club pentru a urmări Melbourne Cup. În timpul unei scurte pauze, a decis să-și verifice contul, fără a avea vreo așteptare. Cu toate acestea, surpriza sa a fost imensă atunci când a descoperit că suma pe care a pariat-o s-a transformat într-un câștig impresionant de 106.000 de dolari.

„Nu-mi venea să cred și m-am gândit. Trebuie să fie o greșeală”, a mărturisit el, potrivit New Zealand Herald.

Bărbatul a mai povestit că trecea printr-o perioadă grea. Se simțea pierdut și nu avea un loc unde să doarmă, de multe ori înnopta pe străzi.

„Acum câteva luni plângeam pe marginea străzii pentru că nu aveam unde să mă duc. Acum, mă consider binecuvântat, serios", a adăugat el, reflectând asupra schimbării incredibile din viața sa.

„Când mi-am dat seama că cei 106.000 de dolari nu au fost o greșeală și că erau cu adevărat ai mei, nu mi-a venit să cred. Am țipat de bucurie, apoi m-am prăbușit în genunchi și am plâns, ca să fiu sincer", a povestit vizibil emoționat bărbatul.

Robert își încerca anual norocul când începeau cursele de cai. Se pare că anul acesta norocul i-a surâs. Bărbatul a mărturisit că din banii pe care i-a câștigat are de gând să-și cumpere o casă și să-și schimbe complet viața.

Câștigul său a deschis „multe uși, atât de multe posibilități”, iar tânărul de 36 de ani se bucură de perspectiva de a călători pentru prima dată în afara Noii Zeelande. El spune că va utiliza banii cu înțelepciune și că este pentru prima oară când a investit cinci dolari cu cap.

Ce va face cu banii

Robert și-a sunat apoi prietena, care a plecat de la serviciu pentru a fi cu el. „Ne-am îmbrățișat și da, am băut câteva pahare, am luat o pizza și ne-am dus acasă, în pat, uitându-ne la tavan și gândindu-ne "wow, ce o să fac cu banii ăștia?"", își amintește Robert.

Cuplul plănuiește să sărbătorească mai mult în acest weekend, cu o cazare la un motel și o cină în oraș. Astăzi, Robert plănuiește să se întâlnească cu mama unui prieten care a lucrat în domeniul bancar timp de 30 de ani, pentru a cere sfaturi despre cum să gestioneze banii în mod responsabil.

El speră să își folosească banii pentru a cumpăra o casă și se gândește să cumpere o locuință în orașul său natal Upper Hutt, posibil în suburbia Riverstone Terraces.

„Nu mă înțelegeți greșit, în mod ideal, Queenstown ar fi grozav", a spus el râzând. „Am încercat să economisesc ani de zile, dar am strâns o sumă infimă... acum mi s-au deschis atât de multe uși, atât de multe posibilități", spun el.

Robert și prietena sa plănuiesc să meargă la Rarotonga în noul an, iar apoi să viziteze alte insule din Pacific. Without A Fight a câștigat ediția din acest an a Cupei Melbourne, urmat de Soulcombe și Sheraz.

Jocheul Mark Zahra a avut de ales între a-l călări pe Without A Fight sau pe Gold Trip în cursă. El a optat pentru Without A Fight, câștigătorul Cupei Caulfield din acest an, iar când mai erau 200 de metri până la linia dreaptă de sosire, exista un singur cal care părea să câștige.

O cursă bine sincronizată l-a făcut să iasă din spatele liderilor și să intre în spațiul de la mijlocul pistei înainte de a se distanța și de a câștiga cu câteva lungimi.