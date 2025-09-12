Alerte de securitate la universitățile din SUA. Mii de studenți, evacuați după amenințări cu caracter terorist

Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist. Cursurile și activitățile academice au fost suspendate temporar, iar mii de studenți au fost nevoiți să se adăpostească în cămine sau să părăsească campusurile.

Printre instituțiile vizate s-au aflat Alabama State University, Virginia State University, Hampton University, Spelman College, Southern University and A&M College, Clark Atlanta University și Bethune-Cookman. În unele cazuri, măsurile de adăpostire au fost ridicate ulterior, după ce autoritățile nu au identificat nicio amenințare reală.

Nu este clar deocamdată dacă aceste alerte au fost coordonate sau au avut o motivație rasială. Cu toate acestea, incidentul se înscrie într-un șir de apeluri false de urgență care au perturbat universitățile americane în ultimele săptămâni.

Reacții politice: cereri pentru anchetă federală

Liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a cerut Departamentului de Justiție și FBI să trateze situația ca pe un potențial act de terorism intern și să nu ignore faptul că instituțiile vizate sunt universități istorice afro-americane. „Studenții negri sunt țintiți în mod evident și brutal”, a declarat acesta.

Congresmenele Jasmine Crockett și Bennie Thompson au exprimat mesaje similare, subliniind trauma psihologică pe care astfel de alerte o generează și cerând o anchetă completă.

FBI a transmis că este la curent cu apelurile false primite de mai multe HBCUs, dar că, în acest moment, „nu există informații care să indice o amenințare credibilă”.

Universitățile, ținte ale apelurilor false

În august, peste zece universități americane au fost victimele unor atacuri de tip swatting. Grupul online „Purgatory” și-a revendicat atunci responsabilitatea pentru generarea haosului.

În SUA există 99 de HBCUs, potrivit datelor oficiale din 2022. Deși au fost înființate inițial pentru educarea studenților afro-americani excluși din universitățile „albe”, astăzi aproximativ un sfert dintre studenții acestor instituții sunt non-negri.

Nu este prima dată când HBCUs sunt vizate: în februarie 2022, în timpul lunii istoriei afro-americane, mai multe universități de acest tip au primit alerte cu bombă. FBI le-a investigat atunci ca posibile infracțiuni motivate de ură rasială.

Creșterea violenței politice și sociale în SUA

Episodul se înscrie într-un climat mai amplu de insecuritate. Cercetătorii observă o toleranță tot mai mare față de violența politică. Amenințările împotriva membrilor Congresului au crescut exponențial anul trecut, iar grupurile minoritare – femeile și persoanele de culoare – rămân țintele cele mai frecvente.

Pentru HBCUs, instituții care de-a lungul istoriei au reprezentat spații de refugiu și siguranță pentru comunitatea afro-americană, seria recentă de alerte reprezintă nu doar o perturbare administrativă, ci și un atac simbolic asupra unei părți importante a identității educaționale și culturale a SUA.