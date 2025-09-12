Caz șocant: Doi studenți de la o universitate din New York au vânat un urs și l-au tranşat în campus

Caz șocant în SUA. Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale.

Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de cazare oficiale ale universităţii „pentru procesare”, a declarat Departamentul de Poliţie din Ithaca, un oraş cu doar 35.000 de locuitori unde se află campusul principal, potrivit Agerpres.

Poliţia a adăugat că, a doua zi, duminică, a fost depusă o plângere împotriva studenţilor, dar în cele din urmă nu au fost formulate acuzaţii oficiale.

Instituţia academică, membră a prestigioasei asociaţii a opt universităţi private cunoscută sub numele de Ivy League, a declarat că studenţii aveau licenţe de vânătoare valabile emise de statul New York şi că au ucis legal animalul.

Un anchetator de la Departamentul de Conservare a Mediului din New York (DEC), care supraveghează vânătoarea în acest stat, a vizitat universitatea duminică şi nu a constatat nicio încălcare a legilor aplicabile în Subregiunea 4, unde a fost vânat ursul.

Animalul a fost împuşcat într-o regiune care include comitatele Delaware, Otsego, Albany, Columbia, Greene, Montgomery, Rensselaer, Schoharie şi Schenectady, potrivit DEC.

Ursul este animalul ales de Universitatea Cornell drept simbol, iar majoritatea produselor serigrafiate pe care le vinde, precum şi echipele sportive, au ca logo principal imaginea unui urs