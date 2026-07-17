Alertă alimentară în SUA: Taco Bell elimină salata verde din meniuri. Peste 1.600 de infectări cu ciclosporiază

Lanțul american de restaurante fast-food Taco Bell retrage salata verde din meniurile sale din anumite state, după ce investigațiile au indicat că aceasta ar putea fi asociată cu un focar de ciclosporiază, o infecție parazitară care provoacă diaree severă și se transmite prin alimente sau apă contaminate.

Decizia a fost luată „dintr-un exces de precauție”, în urma discuțiilor purtate cu autoritățile sanitare, a transmis Taco Bell pentru BBC.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), 1.645 de persoane din cinci state care au raportat că au consumat produse Taco Bell au fost infectate cu ciclosporiază.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a recomandat populației să nu consume produsele care conțin salată iceberg mărunțită provenită din Mexic și servită în restaurantele Taco Bell din statele Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest.

FDA a precizat că nu au fost raportate decese, însă 94 de persoane au fost spitalizate din cauza infecției. Primele cazuri au fost identificate pe 13 mai.

Compania a anunțat că salata verde furnizată de unul dintre furnizorii săi va fi retrasă pe termen nedeterminat și înlocuită.

„Deși nu a fost emisă nicio avertizare oficială, considerăm că protejarea sănătății publice este o responsabilitate comună a restaurantelor, a furnizorilor și a autorităților”, a transmis Taco Bell.

Compania nu a precizat în ce state va elimina salata verde din meniuri. Cele mai multe cazuri au fost însă raportate în Michigan, unde au fost înregistrate peste 3.300 de îmbolnăviri.

Taco Bell nu a dezvăluit originea salatei asociate cu focarul, însă presa americană afirmă că furnizorul ar fi compania Taylor Farms. BBC a solicitat un punct de vedere din partea companiei.

Simptomele pot apărea după aproximativ două săptămâni

Simptomele infecției cu parazitul care provoacă ciclosporiaza pot apărea la aproximativ două săptămâni după expunere.

Printre cele mai frecvente se numără diareea apoasă care persistă mai multe zile, scăderea bruscă în greutate și pierderea poftei de mâncare.

Experții consultați de BBC spun că identificarea sursei unei astfel de infecții este deosebit de dificilă, proces îngreunat și de reducerile de personal din agențiile federale americane de sănătate.

„Nu este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân. Este ca și cum ai încerca să găsești o porțiune microscopică dintr-un ac într-un car cu fân”, a declarat Steven Manderach, director executiv al Association of Food and Drug Officials.