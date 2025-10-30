search
Afirmația bizară făcută de Trump despre „oamenii frumoși”, în timpul unui discurs incoerent, la baza navală Yokosuka din Japonia

0
0
Publicat:

Donald Trump a afirmat, marți, la bordul navei USS George Washington, în baza navală americană Yokosuka din Japonia, că nu-i plac oamenii frumoși, deși, de-a lungul timpului. A lăudat aspectul fizic al membrilor familiei sale și al unor aliați.

Afirmația a fost făcută în mod bizar și aleatoriu, potrivit The Daily Beast

Potrivit sursei citate, în timp ce încerca să sublinieze „puterea supremă” a Marinei SUA, președintele a deviat spre o discuție incoerentă despre aspectul fizic al membrilor acestei structuri.

„Provine de la bărbații și femeile din rândul soldaților. Provine de la voi, oameni incredibili, oameni frumoși, prea mulți oameni frumoși”.

 Trump a continuat:

„Nu-mi plac oamenii frumoși. Sincer să fiu, niciodată nu mi-au plăcut oamenii frumoși”.

Afirmațiile au fost făcute în râsetele celor prezenți.

„Nu am recunoscut asta niciodată până acum”, a adăugat președintele, care apoi s-a lansat într-o tiradă despre diversitate, echitate și inițiative de incluziune.

Comentariile despre aparenta sa aversiune față de oamenii frumoși sunt ciudate, având în vedere că el laudă adesea frumusețea familiei sale și a unor aliați.

Trump, la baza navală americană Yokosuka. FOTO MAGNO NEWS
Trump, la baza navală americană Yokosuka. FOTO MAGNO NEWS

Pe cine a lăudat Trump, de-a lungul timpului, pentru frumusețe

The Daily Beast amintește că, în 2003, în emisiunea The Howard Stern Show, Trump a numit-o pe fiica sa, Ivanka, una dintre „marile frumuseți ale lumii”. De asemenea, i-a făcut complimente pentru silueta ei.

Trump și Ivanka au apărut, în 2006, în emisiunea The View de la ABC, unde el a făcut din nou remarci surprinzătoare despre aspectul ei fizic.

„Am spus că, dacă Ivanka nu ar fi fiica mea, probabil aș fi ieșit cu ea”, a declarat el.

„Dacă nu aș fi fericit căsătorit și, știi, tatăl ei...”, a reluat Trump tema într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2015.

„Melania este o femeie foarte frumoasă”

Obsesia președintelui american pentru aspectul fizic nu se limitează doar la Ivanka. 

„Melania este o femeie foarte frumoasă, atât la interior, cât și la exterior”, a spus el la ABC News, în 2015.

În campania electorală de anul trecut, Trump s-a arătat fascinat de o susținătoare din mulțime, la un miting din Arizona.

„Unde este femeia aceea? Ridică-te! Uită-te la ea. Uau! Aș spune că este frumoasă”, a spus Trump.

Președintele a lăudat și felul în care arată premierul italian, Giorgia Meloni.

În august, la o reuniune la Casa Albă, Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Meloni: „Arăți fantastic”.

Luna aceasta, Trump i-a făcut iar complimente Georgiei Meloni, în timpul semnării unui acord pentru încheierea războiului din Gaza.

„Avem o femeie – o femeie tânără care este... Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, dacă o spui, este sfârșitul carierei tale politice. Este o tânără frumoasă.

Președintele a adăugat:

„Nu te vei supăra dacă spun că ești frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești”.

Cu doar câteva zile înainte, Trump făcuse un comentariu similar despre secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunând reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One:

„Fața aceea... și buzele acelea, se mișcă ca o mitralieră”.

Membrii familiei regale britanice au fost, de asemenea, analizațoi din punct de vedere fizic.

„Ești frumoasă, atât de frumoasă”, i-a spus luna trecută prințesei de Wales, Kate Middleton, când a sosit la Castelul Windsor, pentru o vizită de stat.

În luna mai, președintele american l-a lăudat pe omologul sirian, Ahmed al-Sharaa, un fost luptător al Al-Qaeda, numindu-l „atractiv” și „dur”.

Tot în luna mai, l-a complimentat  pentru aspectul fizic și pe liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, dar și pe emirul Qatarului. „Amândoi sunt bărbați înalți și arătoși”, a declarat el în timpul unei ceremonii de semnare a unui acord bilateral cu Qatarul.

SUA

