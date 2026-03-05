Administrația Trump susține că SUA au suficientă muniție „nu doar pentru «Epic Fury»”: „Avem arsenale în locuri de care mulţi nu ştiu”

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat miercuri, 4 martie, că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului. Pete Hegseth, șeful Pentagonului, declară că această campanie ar putea dura „patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei”.

„Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei”, afirmase într-o conferinţă de presă la Pentagon secretarul de stat, Pete Hegseth, care asigurase că SUA şi Israelul sunt cele care dictează în totalitate „ritmul” războiului, scrie Agerpres.

Hegseth a spus că „în mai puţin de o săptămână, cele două cele mai puternice forţe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spaţiului aerian al Iranului”, iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze „bombe ghidate (sau kituri ghidate) de înaltă precizie cu GPS şi laser de 500, 1000 şi 2000 de livre”, din care SUA au „stocuri nelimitate”.

Bombe „Laser/GPS Guided Munitions” folosesc un sistem dublu de ghidaj, combinând laserul pentru precizie asupra țintelor mobile cu GPS/INS pentru operare în orice condiții meteo, fiind bazate pe kituri JDAM sau Enhanced Paveway.

În același timp, șeful Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, a declarat că Washingtonul dispune de suficiente muniții de înaltă precizie pentru operațiuni ofensive și defensive, fără a oferi însă cifre exacte din motive de securitate.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat, de asemenea, că Pentagonul nu se confruntă cu o lipsă de muniţii.

„Cât priveşte muniţiile şi arsenalele, Statele Unite au o capacitate mai mult decât suficientă nu doar pentru a executa cu succes Operaţiunea «Epic Fury», ci şi pentru a merge mult dincolo de aceasta. În plus, avem arsenale în locuri de care mulţi oameni din această lume nu ştiu”, a afirmat Leavitt.

Casa Albă a transmis că bombardarea Iranului urmărește patru obiective: distrugerea arsenalului de rachete balistice, neutralizarea marinei iraniene, limitarea influenței grupărilor susținute de Teheran în regiune și împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.

Războiul din Orientul Mijlociu a început sâmbătă, 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar coordonat asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri cheie, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a ostilităților și la riposta iraniană cu rachete și drone în regiune.