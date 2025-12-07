Adjunct al secretarului de stat al SUA acuză Bruxellesul că subminează alianța cu Washingtonul. Ce deranjează administrația Trump?

Un înalt oficial american a criticat direcția politică a Uniunii Europene, susținând că aceasta afectează relațiile transatlantice și generează tensiuni în cooperarea cu Statele Unite, relatează Politico.

Adjunctul secretarului de stat Christopher Landau a afirmat că politicile „verzi” promovate de UE, precum și reglementările impuse companiilor tehnologice americane, erodează alianța dintre cele două părți.

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, Landau a susținut că țările europene „nu pot depinde de Statele Unite pentru propria securitate, în timp ce, în același timp, subminează securitatea americană prin intermediul Uniunii Europene, pe care o consideră nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă”.

Declarațiile au venit la scurt timp după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor privind transparența. Proprietarul platformei, Elon Musk, susținător proeminent al fostului președinte Donald Trump și al mișcării politice MAGA, a reacționat dur, sugerând chiar „desființarea UE”.

Landau a considerat amenda drept „vârful aisbergului”, acuzând UE că subminează în mod sistematic încrederea în relațiile cu Washingtonul prin politici care, în opinia sa, contravin intereselor americane. El a calificat aceste direcții drept o formă de „sinucidere civilizațională”, formulare în linie cu retorica recentă prezentă în documentele de politică externă ale administrației Trump.

Tensiuni privind prioritățile europene

Oficialul american a argumentat că există o discrepanță între pozițiile statelor europene în cadrul NATO și cele exprimate prin instituțiile UE.

„Ca membri NATO, aceste state subliniază importanța cooperării transatlantice. Ca membri ai UE, promovează agende – de la reglementări privind discursul online la politici climatice și de migrație – care deseori contravin intereselor și securității Statelor Unite”, a scris Landau.

Acesta a menționat, printre criticile sale, reglementarea mediului digital, politicile climatice, migrația, inițiativele fiscale europene și pozițiile UE față de regimuri autoritare precum Cuba.

Landau a concluzionat că această „inconsecvență” nu poate continua, afirmând că statele europene trebuie să decidă dacă sunt „parteneri în apărarea civilizației occidentale” sau dacă permit instituțiilor europene să urmărească politici pe care el le consideră contraproductive.