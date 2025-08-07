Tatăl violent acuzat pe TikTok de fiica sa că le amenință cu moartea pe ea și pe mama ei, reținut și acuzat de șantaj. Ce au descoperit anchetatorii

Bărbatul acuzat de fiica sa pe TikTok că le amenință cu moartea pe ea și pe mama sa a fost reținut din nou, după ce polițiștii au stabilit că mesajele primite de femeie constituie fapte de șantaj. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Tânăra, Karla Pușcaș, a postat un videoclip pe TikTok în care tatăl său o amenință pe ea şi pe mama ei. Ea a spus că tatăl său, care are brățară la picior, și-ar fi sechestrat soția. Apoi, după o lună, a bătut-o în stradă.

Apoi, speriate, cele două au sesizat Poliţia, iar polițiștii le-ar fi spus că poate este vorba de un mesaj trimis din greșeală. Însă, după efectuarea mai multor verificări amănunțite, anchetatorii au descoperit că mesajele sunt de fapt forme de șantaj, fapt pentru care i-au deschis bărbatului un nou dosar penal.

Bărbatul, reținut pentru a doua oară. Ce riscă

Cazul tulburător care a atras atenția publică pe TikTok capătă acum noi dimensiuni: polițiștii din Timiș au schimbat încadrarea juridică în „șantaj”, iar bărbatul acuzat că își terorizează familia a fost reținut pentru a doua oară.

„Cu privire la mesajul de amenințare trimis la data de 05 august a.c., polițiștii au stabilit că acesta provine de la soțul femeii, iar în urma probatoriului administrat, încadrarea juridică a faptei pentru care s-a început urmărirea penală a fost schimbată în șantaj.

Ca urmare, bărbatul a fost din nou reținut, pentru alte 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 08 august a.c. să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.” transmite Inspectoratul Județean de Poliție Timiș.

Polițiștii care s-au ocupat inițial de caz sunt și ei verificați

De asemenea, Biroul de Control Intern va face verificări și în privința acuzaţiilor tinerei la adresa poliţiştilor. „Se efectuează verificări privind respectarea procedurilor și modul de acțiune al polițiștilor în astfel de situații”, a precizat IPJ Timiș.

