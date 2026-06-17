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Flota de F-35 a SUA, în impas din cauza lipsei pieselor de schimb

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Disponibilitatea operațională a flotei americane de avioane de luptă F-35 continuă să scadă, pe fondul problemelor persistente de mentenanță, al lipsei pieselor de schimb și al dificultăților tehnice, potrivit unui nou raport al instituției de control guvernamental a Congresului SUA.

Avion de luptă F 35 FOTO: EPA/EFE
Avion de luptă F 35 FOTO: EPA/EFE

Programul F-35 Lightning II, dezvoltat de compania americană Lockheed Martin, este cel mai costisitor proiect militar din istoria Pentagonului. Costurile totale de achiziție și operare pe întreaga durată de viață a aeronavelor sunt estimate în prezent la peste 2.000 de miliarde de dolari.

Ratele de disponibilitate continuă să scadă

Potrivit raportului publicat de Government Accountability Office (GAO), capacitatea de luptă a aeronavelor F-35 s-a deteriorat în ultimii ani.

Datele arată că rata de disponibilitate pentru misiuni — adică procentul de timp în care aeronava poate îndeplini cel puțin o misiune operațională — a scăzut de la 67% în anul fiscal 2021 la 44% în 2025.

În același timp, rata de disponibilitate completă, care măsoară capacitatea avionului de a executa toate tipurile de misiuni pentru care a fost proiectat, a coborât de la 38% la doar 25%.

Cu alte cuvinte, anul trecut doar unul din patru avioane F-35 aflate în serviciul armatei americane era complet pregătit pentru întreaga gamă de operațiuni prevăzute.

Lipsa pieselor și problemele software afectează flota

Raportul identifică mai multe cauze ale declinului.

Printre acestea se numără întârzierile în aprovizionarea cu piese de schimb, problemele software și durata mare a lucrărilor de întreținere. Aceste dificultăți au făcut ca un număr semnificativ de aeronave să rămână indisponibile pentru perioade îndelungate.

Pentagonul încearcă să inverseze tendința printr-un plan de modernizare și creștere a disponibilității în valoare de 13,7 miliarde de dolari, lansat în 2025. Obiectivul este îmbunătățirea nivelului de pregătire al flotei până la sfârșitul acestui deceniu.

Cu toate acestea, auditorii americani avertizează că programul ar putea necesita fonduri suplimentare și se confruntă cu riscuri importante, inclusiv dependența ridicată de contractorii privați, capacitatea limitată de producție a pieselor și costurile tot mai mari de exploatare a aeronavelor.

Critici privind sistemul de stimulente pentru contractori

GAO atrage atenția și asupra modului în care Departamentul Apărării recompensează companiile implicate în mentenanța programului.

Potrivit raportului, Pentagonul plătește bonusuri și stimulente financiare contractorilor pentru îmbunătățirea performanței flotei, însă actualul sistem nu garantează că aceste plăți se traduc în creșterea efectivă a disponibilității aeronavelor.

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Auditorii avertizează că există riscul ca firmele să fie recompensate fără ca obiectivele operaționale ale programului să fie atinse.

Trei variante ale aceluiași avion

Forțele armate americane utilizează trei versiuni ale aeronavei F-35, fiecare adaptată cerințelor unei ramuri militare diferite.

1. F-35A Lightning II este destinată operării de pe piste convenționale;

2. F-35B Lightning II este folosită de Corpul Pușcașilor Marini;

3. F-35C Lightning II este destinată Marinei SUA.

Avionul este conceput pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv luptă aeriană, atac la sol, supraveghere, recunoaștere și război electronic.

Un rol tot mai important în strategia militară americană

Oficialii americani consideră că F-35 va deveni și mai important în următorii ani.

Datorită tehnologiei stealth și sistemelor avansate de senzori, aeronava este văzută ca un element-cheie în operațiunile desfășurate în spații aeriene puternic apărate. În plus, poate coordona alte platforme de luptă și transmite informații în timp real către forțele aliate.

Retragerea treptată a aeronavelor de atac A-10 Thunderbolt II ar putea aduce responsabilități suplimentare pentru F-35, inclusiv în misiuni de sprijin al trupelor terestre și de protecție a operațiunilor de salvare în zone de conflict.

Pentagonul acceptă recomandările auditorilor

În raportul său, GAO formulează trei recomandări principale: dezvoltarea unor planuri mai eficiente de gestionare a riscurilor, corelarea mai bună a stimulentelor financiare cu performanța reală și îmbunătățirea monitorizării costurilor și rezultatelor programului.

Biroul comun de coordonare al programului F-35 a anunțat că este de acord cu concluziile auditorilor.

Reprezentanții programului au declarat că susțin toate cele trei recomandări și că acestea vor contribui la creșterea disponibilității flotei, la îmbunătățirea relației cu contractorii și la consolidarea controlului financiar asupra celui mai ambițios program aeronautic militar al Statelor Unite.

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