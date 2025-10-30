Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire”

Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul care continuă pentru al patrulea an în Ucraina. Sprijinul pentru continuarea „operațiunii militare speciale” a scăzut sub 20%, iar percepția generală asupra situației din țară este din ce în ce mai negativă.

Potrivit publicației ruse independente „Vot tak”, rezultatele unui sondaj intern realizat pentru administrația prezidențială de la Moscova arată că 83% dintre cetățeni resimt, într-o formă sau alta, oboseala față de războiul din Ucraina.

Datele au fost prezentate de Alexandr Haricev, șeful departamentului prezidențial pentru monitorizarea și analiza proceselor sociale, în cadrul unui raport destinat exclusiv uzului intern al autorităților regionale, în perspectiva alegerilor din 2026, relatează publicația Dialog.ua.

Conform sondajului, în 2025, 56% dintre ruși au declarat că sunt „foarte obosiți” de război, iar 27% au spus că „într-o anumită măsură” simt același lucru. Comparativ cu anul precedent, numărul celor care recunosc o oboseală profundă a crescut cu 9 puncte procentuale, iar al celor care se declară parțial de acord - cu 6 puncte.

Sprijinul pentru război, în scădere

Raportul mai arată că susținerea pentru continuarea operațiunilor militare a scăzut sub pragul de 20%. În același timp, starea de spirit generală în societatea rusă s-a deteriorat semnificativ spre sfârșitul anului 2024.

„Rușii, în general, evaluează ceea ce se întâmplă extrem de negativ”, se arată în document. Printre cauzele acestei stări se numără lipsa succeselor militare, inflația crescută, scăderea veniturilor populației și majorarea taxelor.

„Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire”

Autorii sondajului notează că, din octombrie 2025, niciodată de la începutul războiului nu a fost atât de mare procentul celor care simt că situația lor materială s-a înrăutățit. Potrivit raportului, la fiecare persoană care spune că viața i s-a îmbunătățit ușor, există peste trei care afirmă contrariul.

„Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire dintr-un război prelungit, pe care puterea îl continuă în ciuda stării de spirit a societății”, se precizează în concluziile raportului intern.