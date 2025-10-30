Războiul din Ucraina se transformă într-o farsă. Dar, în spatele acestei cortine, adevărata disperare a Rusiei este din ce în ce mai vizibilă.

Lordul Palmerston a glumit odată spunând că în războiul dintre Danemarca și Prusia din 1864, doar trei oameni au înțeles de ce a început: unul a murit, unul a înnebunit, iar al treilea a uitat. Dacă acel conflict ar fi părut vreodată culmea absurdității strategice, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a depășit chiar și acest lucru, scrie strategul geopolitic Mark Brolin într-un articol pentru The Telegraph.

Să analizăm comportamentul principalilor actori.

Să începem cu echipa lui Putin , care a căutat să demonstreze forță și pricepere strategică prin ocuparea Ucrainei. Și ce s-a dovedit a fi aceasta? Înconjurat de consilieri din secolul al XIX-lea, liderul de la Kremlin a devenit atât de deconectat de realitate încât sfera de influență a Moscovei s-a micșorat de la Orientul Mijlociu la Asia Centrală și Europa. Finlanda și Suedia au aderat la NATO, iar Rusia însăși devine din ce în ce mai mult un stat vasal al Chinei.

Pierzând piețele petroliere occidentale, Moscova, în ciuda tuturor pretențiilor sale de „putere armată”, a reușit să cucerească doar o mică parte din teritoriul ucrainean — cu prețul unor pierderi umane și economice colosale, fără nicio explicație convingătoare cu privire la motivul pentru care cea mai mare țară din lume avea nevoie de câteva sute de kilometri pătrați în plus.

Urmează Ucraina și președintele Zelenski. Nu este nimic surprinzător în lupta eroică a Kievului pentru eliberarea propriului teritoriu. O altă întrebare este cum încearcă Ucraina să mențină America în joc. Kievul își formulează adesea cererea tăioasă: ajutor acum, altfel consecințele vor fi catastrofale, până la riscul unui al Treilea Război Mondial. Dar Rusia modernă este un pitic în comparație cu Statele Unite în toate privințele, cu excepția focoaselor nucleare, pe care nici măcar Putin nu ar îndrăzni să le folosească. Exagerarea puterii Rusiei nu ajută Ucraina în spațiul informațional american, notează The Telegraph.

Apoi, există Europa. Ani de zile, majoritatea țărilor europene s-au dezarmat, adâncindu-și în același timp dependența energetică de unul dintre principalii lor adversari, ignorând avertismentele din partea Poloniei sau Ucrainei. Le-au dat altora lecții despre principii, cumpărând petrol rusesc și finanțând efectiv mașinăria militară pe care au condamnat-o. Și chiar și acum, cu războiul pe propriul continent și economiile stagnante, liderii europeni continuă să facă morală ca și cum ar fi inventat rețeta pentru pace și prosperitate.

Și, în final, Statele Unite și președintele lor. Donald Trump și-a început încercarea de a realiza pacea în Ucraina cu o propunere pe care Moscova o considera ideală: să ceară Ucrainei să renunțe la teritoriile ocupate și la perspectiva aderării la NATO - chiar înainte de începerea negocierilor. Apoi a venit episodul Tomahawk: timp de câteva zile, Trump a insinuat că ar putea furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune. Chiar când părea că Putin deja întinde mâna spre telefon, amenințarea a fost brusc ridicată . Pârghia de presiune a fost aplicată - și înlăturată instantaneu .

Toate acestea creează o imagine atât de absurdă încât oricine prețuiește logica ar putea înnebuni.

Totuși, în ciuda tuturor zigzagurilor și retragerilor, forțele rațiunii par să înceapă să câștige. Pas cu pas, Europa și Statele Unite acționează mai mult sau mai puțin concertat pentru prima dată. Europa se reînarmează; dependența sa energetică de Rusia scade rapid; activele rusești înghețate sunt văzute ca o sursă de finanțare pentru Ucraina; iar ultimele decizii ale Washingtonului au sporit presiunea asupra petrolului rusesc. Companiile energetice chineze și indiene au devenit mai precaute, îngrijorătoare față de sancțiunile secundare. Occidentul continuă să ofere Ucrainei sprijin tehnologic, logistic și de informații esențial.

Poate cel mai important, mitul Rusiei ca „mare putere” este în sfârșit spulberat. Acest mit a permis Kremlinului să meargă cu capul sus și Europei să se comporte ca o lașă. Le-a permis apologeților Moscovei să ceară Ucrainei „să se adapteze la realitate”, ignorând în același timp propria realitate a Rusiei. Iată câteva fapte:

Economia de război a Rusiei este supraîncălzită

Inflația din septembrie a fost de aproximativ 8% față de anul precedent, iar prețurile cresc din nou în toamnă. Acesta este un simptom tipic al unei cheltuieli exagerate în timpul războiului, nu o forță sustenabilă. Banca centrală menține rata de scont la aproape 17%, o cifră demnă de o republică bananieră.

Armele înlocuiesc „petrolul”

Planul bugetar pentru 2025 prevede că apărarea va reprezenta aproximativ o treime din totalul cheltuielilor și aproximativ 6% din PIB - un nivel care strangulează alte sectoare și pregătește terenul pentru sărăcie în viitor.

Moscova rămâne fără resurse umane

Conform celor mai conservatoare estimări, peste 200.000 de ruși au murit între februarie 2022 și august 2025 , numărul total de victime (ucise și rănite) depășind 1,1 milioane până în octombrie. NATO estimează că aproximativ 100.000 de persoane au murit numai în 2025. Indiferent de cifre, pierderile depășesc în mod clar capacitatea de recuperare.

Creșterea PIB-ului este o iluzie pe fondul cheltuielilor militare

Performanța economică pozitivă este susținută doar de comenzile guvernamentale și de creșterile bruște de prețuri - combustibil pentru inflația de astăzi și declinul de mâine. Chiar și bancherii ruși avertizează asupra amenințării, deoarece grevele rafinăriilor de petrol și scăderea prețurilor petrolului afectează profiturile din principalul activ al țării.

Piața muncii este epuizată

Șomajul este la un nivel record — nu din cauza succesului, ci din cauza lipsei de forță de muncă: aproximativ un milion de oameni au părăsit țara după 2022, ceea ce nu a făcut decât să agraveze deficitul de personal.

Emigrația intelectuală atinge proporții catastrofale

Rușii rămân printre cei mai săraci și mai bolnavi oameni din Europa; speranța medie de viață pentru bărbați este cu zece ani mai scurtă decât în ​​UE. Libertatea de exprimare este o glumă care este și o tragedie economică. Nu este de mirare că cei mai educați și bogați fug – cu capitalul și talentul lor.

Dependența de China este în creștere

Aproximativ 35-40% din comerțul rusesc merge către China, care este principalul cumpărător de energie. Dar chiar și această cooperare este împiedicată de restricțiile de plată, ceea ce demonstrează slăbiciunea Moscovei. Lipsa accesului la piețe competitive afectează toate sectoarele: companiile aeriene își dezmembrează avioanele pentru piese, iar până în 2026 mai mult de jumătate din aeronavele occidentale ar putea fi casate. Aceasta este izolare tehnologică.

Focul s-a întors în Rusia

Chiar și fără avioanele Tomahawk, atacurile ucrainene la distanță lungă — drone, Storm Shadow/SCALP, ATACMS — lovesc în mod regulat bazele aeriene rusești, rafinăriile, centrele logistice și coasta Mării Negre. Flota rusă a Mării Negre a fost dispersată, slăbită și împinsă spre est; Crimeea a trecut dintr-un fost refugiu într-un teren de antrenament. Războiul a revenit la viață.

Armata ucraineană a atins peste 20% din potențialul de rafinare a petrolului al Rusiei, a declarat președintele.

Toate acestea nu vorbesc în favoarea „recompensării agresiunii cu teritorii” și nu înseamnă că Rusia poate „lupta calm ani de zile”. Dimpotrivă, merită să strângem lațul și mai tare: să respectăm plafonul de preț pentru petrol, să lovim transportatorii și asigurătorii, să blocăm furnizarea de mașini-unelte și bunuri cu dublă utilizare și să permitem Ucrainei să lovească mai profund logistica rusească. Din fericire, acest lucru începe deja să se întâmple, subliniază publicația britanică.

Adevăratul pericol pentru Ucraina este că situația Rusiei este atât de critică încât Putin ar putea pur și simplu să încerce să prelungească războiul - cu orice preț. La urma urmei, de îndată ce atenția se va îndrepta spre interior, se va deschide o imagine a propriului haos creat: inflație, deficite, lipsă de forță de muncă și o cleptocrație incapabilă de modernizare. Dacă va continua să lupte, costul va crește, numărul victimelor va crește și el, iar resentimentele interne vor exploda doar atunci când armele vor tăcea. Dar cel puțin va amâna rezultatul pentru încă o vreme.

Cu alte cuvinte, Putin nu mai trăiește în lumea realității — el există într-un univers fantastic creat pentru el de lingușitorii săi. De aceea, trebuie menținută presiunea — pentru a face această realitate imposibil de ignorat,concluzionează The Telegraph.