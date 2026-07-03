Un grup de 12 persoane, condamnat în Rusia în legătură cu tentativa de asasinat asupra propagandistei Margarita Simonian

Mai multe persoane au fost condamnate vineri, 3 iulie, la pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 şi 20 de ani, într-un dosar legat de o tentativă de asasinat din 2023 împotriva redactorei-şefe a postului Russia Today (RT), Margarita Simonian.

Asasinatul a fost dejucat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), acţiune care a condus la arestarea mai multor membri ai unui grup recrutaţi pe bani de serviciile secrete ucrainene, scrie Agerpres.

Comitetul de Investigații al Rusiei, Mihail Balaşov, descris ca organizatorul acestei grup, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, iar un alt membru al aceluiaşi grup a primit o pedeapsă de 18 ani de închisoare.

Unii dintre cei 12 inculpaţi erau minori la momentul faptelor, prin urmare procesul s-a desfăşurat cu uşile închise.

Margarita Simonian, redactor-şef al reţelei de televiziune RT şi al unui conglomerat media de stat care include agenţia de ştiri RIA Novosti.

Este membră în consiliul de administrație al Channel One Russia și membră a Academiei Televiziunii Ruse. La vârsta de 25 de ani, a fost numită în funcția de șefă a postului Russia Today, cunoscut acum ca RT.

În 2022 și 2023, Simonyan a fost sancționată de Uniunea Europeană ca „figură centrală a propagandei guvernului rus”. A fost sancționată de Regatul Unit și de Ucraina în legătură cu invazia rusă în Ucraina.

În 2024, a fost sancționată de Statele Unite pentru presupusa interferență în alegerile americane din 2024. Simonian este văduva colegului propagandist Tigran Keosaian.