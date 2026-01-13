search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Un diplomat rus găsit mort în Cipru ar fi fost ofițer GRU și voia să dezerteze

Publicat:

Moartea unui diplomat rus găsit spânzurat în incinta ambasadei Rusiei din Cipru a stârnit semne de întrebare, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Nicosia şi al suspiciunilor privind activităţi de spionaj.

Ambasada Rusiei în Cipru/FOTO:X
Ambasada Rusiei în Cipru/FOTO:X

Aleksei Panov, în vârstă de 41 de ani, a fost descoperit mort pe 8 ianuarie în complexul ambasadei ruse din capitala cipriotă, Nicosia. Oficial, Panov ocupa funcţia de al treilea secretar al misiunii diplomatice. Surse citate de cercetători independenţi susţin însă că acesta ar fi fost ofiţer al serviciului rus de informaţii militare GRU.

Autorităţile cipriote au fost anunţate la patru zile după descoperirea cadavrului. Personalul ambasadei a refuzat iniţial să permită accesul anchetatorilor la locul decesului şi nu a predat o presupusă scrisoare de adio. Din cauza statutului diplomatic al clădirii, poliţia cipriotă nu a putut efectua o autopsie completă, iar o evaluare preliminară a indicat moarte prin spânzurare, scrie The Sun.

Cercetătorul Dmitri Hmelnitski, specialist în activităţile de influenţă ale Rusiei şi autor al mai multor studii pe această temă, afirmă că sursele sale l-au identificat pe Panov drept căpitan GRU. El consideră neobişnuită întârzierea cu care a fost raportat decesul, precum şi lipsa de transparenţă a autorităţilor ruse.

„Dacă ar fi fost vorba doar de o tragedie personală, nu este clar de ce moartea a fost ascunsă timp de mai multe zile”, a declarat Hmelnitski pentru presa rusă independentă. Acesta nu exclude posibilitatea ca Panov să fi intenţionat să dezerteze, o ipoteză care, dacă ar fi fost confirmată, ar explica reacţia autorităţilor de la Moscova.

Potrivit lui Hmelnitski, activitatea diplomatului ar fi inclus întreţinerea echipamentelor de spionaj ale ambasadei, într-un context în care misiunile diplomatice ruse ar fi tot mai concentrate pe activităţi de informaţii.

Jurnalistul de investigaţie Serghei Kanev susţine că Panov a lucrat anterior la un institut de cercetare extrem de secretizat din Moscova, specializat în comunicaţii radio de mare distanţă, o pepinieră cunoscută de cadre pentru GRU şi serviciul de informaţii externe. Soţia diplomatului, Anastasia Panova, ar fi lucrat în aceeaşi instituţie.

Cazul survine pe fondul unei serii de decese şi dispariţii neexplicate ale unor persoane cu legături cu elitele ruse, de la începutul războiului din Ucraina.

La o zi după moartea lui Panov, omul de afaceri rus Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului Uralkali, a dispărut din locuinţa sa din Limassol. Ultima localizare a telefonului său mobil indica o zonă de coastă accidentată, declanşând o amplă operaţiune de căutare, îngreunată ulterior de condiţiile meteo.

Autorităţile nu au sugerat o legătură între cele două cazuri, deşi Baumgertner ar fi avut relaţii apropiate cu ambasadorul rus. Apropierea temporală a celor două incidente a alimentat speculaţii, într-un context regional şi internaţional marcat de tensiuni şi suspiciuni tot mai profunde.

Rusia

