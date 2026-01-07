search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Zelenski, vizită în Cipru la debutul președinției UE. Aderarea Ucrainei, prioritate pe agenda Nicosiei

Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a sosit în Cipru pentru a se întâlni cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, precum și cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, a anunțat pe 7 ianuarie purtătorul de cuvânt al Președinției Ucrainei, Serhii Nikiforov.

Volodimir Zelenski FOTO AFP
Volodimir Zelenski FOTO AFP

În cursul serii, Zelenski va participa la ceremonia care marchează începutul președinției de șase luni a Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Kyiv Independent.

Vizita președintelui ucrainean mai include întrevederi cu Nikos Christodoulides, programată la ora 11:15 (ora locală), cu Arhiepiscopul Ciprului, Gheorghe al III-lea, la ora 12:15, precum și o întâlnire comună, la ora 15:30, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de președintele Ciprului, potrivit lui Nikiforov.

Christodoulides, care s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev în luna decembrie, a declarat anterior că eforturile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană vor reprezenta o prioritate-cheie a președinției cipriote.

Nicosia preia ștafeta de la Danemarca, un aliat apropiat al Kievului, care a încercat să impulsioneze deschiderea capitolelor de negociere pentru Ucraina, dar nu a reușit să înregistreze progrese din cauza opoziției Ungariei.

Premierul ungar Viktor Orbán, considerat pe scară largă drept cel mai apropiat de Kremlin lider din UE și cunoscut pentru blocarea frecventă a sprijinului acordat Kievului, a susținut că aderarea Ucrainei la blocul comunitar ar avea „consecințe catastrofale”.

De la declanșarea războiului la scară largă, Cipru a oferit Ucrainei sprijin financiar, de securitate și umanitar, inclusiv prin mecanismele Uniunii Europene.

În același timp, Cipru a fost criticat pentru rolul său de poartă de intrare a banilor rusești în UE și pentru statutul de paradis fiscal pentru oligarhii ruși.

Vizita lui Zelenski în Cipru are loc după întâlnirea acestuia, pe 6 ianuarie, la Paris, cu lideri europeni și emisari ai Statelor Unite, discuțiile fiind axate pe garanțiile de securitate pentru Ucraina în perioada postbelică.

Europa

