Zelenski, vizită în Cipru la debutul președinției UE. Aderarea Ucrainei, prioritate pe agenda Nicosiei

Președintele Volodimir Zelenski a sosit în Cipru pentru a se întâlni cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, precum și cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, a anunțat pe 7 ianuarie purtătorul de cuvânt al Președinției Ucrainei, Serhii Nikiforov.

În cursul serii, Zelenski va participa la ceremonia care marchează începutul președinției de șase luni a Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Kyiv Independent.

Vizita președintelui ucrainean mai include întrevederi cu Nikos Christodoulides, programată la ora 11:15 (ora locală), cu Arhiepiscopul Ciprului, Gheorghe al III-lea, la ora 12:15, precum și o întâlnire comună, la ora 15:30, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de președintele Ciprului, potrivit lui Nikiforov.

Christodoulides, care s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev în luna decembrie, a declarat anterior că eforturile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană vor reprezenta o prioritate-cheie a președinției cipriote.

Nicosia preia ștafeta de la Danemarca, un aliat apropiat al Kievului, care a încercat să impulsioneze deschiderea capitolelor de negociere pentru Ucraina, dar nu a reușit să înregistreze progrese din cauza opoziției Ungariei.

Premierul ungar Viktor Orbán, considerat pe scară largă drept cel mai apropiat de Kremlin lider din UE și cunoscut pentru blocarea frecventă a sprijinului acordat Kievului, a susținut că aderarea Ucrainei la blocul comunitar ar avea „consecințe catastrofale”.

De la declanșarea războiului la scară largă, Cipru a oferit Ucrainei sprijin financiar, de securitate și umanitar, inclusiv prin mecanismele Uniunii Europene.

În același timp, Cipru a fost criticat pentru rolul său de poartă de intrare a banilor rusești în UE și pentru statutul de paradis fiscal pentru oligarhii ruși.

Vizita lui Zelenski în Cipru are loc după întâlnirea acestuia, pe 6 ianuarie, la Paris, cu lideri europeni și emisari ai Statelor Unite, discuțiile fiind axate pe garanțiile de securitate pentru Ucraina în perioada postbelică.