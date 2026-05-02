Premierul Ungariei, Peter Magyar, explică de ce şi-a numit cumnatul ministru la Justiţie şi ce „sacrificiu” va face sora sa

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, și-a motivat decizia de a-l numi ministru al Justiției pe cumnatul său, susținând că alegerea s-a bazat exclusiv pe competență și că şi-a „sacrificat” sora, care va demisiona din funcția de judecător pentru a evita orice suspiciune.

Peter Magyar, care a preluat fotoliul de premier de la Viktor Orban, după ce l-a înfrânt decisiv la alegerile din 12 aprilie, a explicat pe larg motivele pentru care a decis să îl numească ministru al Justiției pe Márton Melléthei-Barna, soțul surorii sale, într-un discurs în care și-a prezentat echipa guvernamentală și direcțiile viitorului Executiv.

Anunțul a fost făcut cu prilejul unui discurs susținut vineri, de 1 Mai, care a inclus și un mesaj festiv adresat națiunii maghiare la 22 de ani de la aderarea Ungariei la Uniunea Europeană. În acest context, liderul formațiunii Tisza a prezentat lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul pe care îl va conduce.

Peter Magyar a recunoscut deschis că numirea unei rude într-o funcție-cheie a ridicat semne de întrebare, inclusiv pentru el, și a admis că situația nu este una lipsită de controverse.

Viitorul ministru al Justiţiei din Ungaria este căsătorit cu sora lui, Anna Ilona Melléthei-Barna, un fapt care „a creat o dilemă serioasă şi pentru mine”, a mărturisit liderul Tisza, subliniind că îngrijorările legate de o astfel de relație de familie în cadrul guvernului sunt „de înţeles”.

Pentru a evita orice suspiciune de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta a anunțat că sora sa, în prezent judecătoare, va face „un sacrificiu” și va demisiona din funcție „pentru a evita chiar şi aparenţa unei împletiri a puterilor”.

În videoclipul distribuit pe platforma X, Peter Magyar a insistat că alegerea sa nu a fost influențată de relația de familie, ci de competențele profesionale ale celui desemnat.

„Îl cunosc de mult timp. Decizia mea s-a bazat pe pregătirea sa, pe angajamentul său faţă de statul de drept”, a spus acesta despre cumnatul său.

Premierul a ținut, de asemenea, să sublinieze că numirea nu reprezintă „un calcul politic”, explicând criteriile pe care le-a avut în vedere în selectarea membrilor guvernului său.

„Cine ar putea reprezenta programul unei Ungarii funcţionale şi umane, cu cea mai mare pregătire şi convingere morală, cu o onestitate de neclintit?”, a întrebat el retoric.

Totodată, Peter Magyar a profitat de situaţie pentru a critica dur situația sistemului de justiție din perioada guvernării anterioare, argumentând că reforma acestuia este o prioritate majoră.

„Fidesz a distrus statul de drept, certitudinea juridică şi egalitatea în faţa legii au încetat să mai existe în Ungaria. Pentru a îndrepta toate acestea, am căutat o persoană capabilă să ducă la îndeplinire această sarcină enormă, istorică, şi a cărei competenţă profesională este de necontestat”, a continuat acesta.

Primele șapte numiri ministeriale au fost anunțate încă din luna aprilie, la doar câteva zile după ce formațiunea Tisza a câștigat alegerile și a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai partidului Fidesz, condus de Viktor Orbán.

Restul echipei guvernamentale a fost prezentat ulterior, completând structura noului Executiv.

Noul guvern condus de Peter Magyar urmează să își preia oficial atribuțiile începând cu data de 9 mai.