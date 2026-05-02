Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Gabriel Oprea se reprofilează: suma uriașă investită în ferma de vite a lui Gigi Nețoiu

Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea a anunțat sâmbătă, 2 mai, că a cumpărat 15% din ferma Danubius Cetate Nețoiu, o fermă de vite Black Angus. Ferma este deținută de Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo.

Gabriel Oprea, la ferma lui Gigi Nețoiu/FOTO: Facebook
„Cea mai tare fermă de Black Angus. Danubius Cetate Nețoiu! Azi am investit 5 milioane de euro și am cumpărat 15% din cea mai tare fermă din Europa de Est acum la început 1.000 de capete din care 300 de Mame cu 280 viței, plus 500 tauri la 500 kg! Ferma pe 200 de hectare cu toată infrastructura modernă!”

Gigi Nețoiu, în vârstă de 66 de ani, și-a inaugurat ferma în octombrie 2025, la eveniment participând Dumitru Dragomir, Rodion Cămătaru și Nicolae Badea, fostul său partener de la FC Dinamo.

Din lumea politică au fost prezenți Adrian Năstase, Gabriel Oprea, precum și foștii miniștri ai Agriculturii Petre Daea și Florin Barbu.

Nețoiu a investit 6 milioane de euro în ferma de la Cetate unde crește aproximativ 1.500 de vite Black Angus pe circa 180 de hectare, într-o exploatație modernă construită în doar șase luni. Ferma dispune de infrastructură completă și stocuri de furaje pentru mai mulți ani, iar animalele provin din surse specializate din România.

Pe lângă bovine, omul de afaceri deține și alte efective, inclusiv sute de oi și capre, iar ferma este protejată atât cu garduri electrice, cât și cu câini de pază de rasă.

În ianuarie, ferma de vaci Angus din Dolj ar fără rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă.

Administrația Națională „Apele Române” a venit luna următoare cu clarificări privind afirmațiile referitoare la o fermă zootehnică din UAT Cetate, județul Dolj.

Instituția a trasmis că „ferma funcționa fără acte de reglementare emise de Administrația Națională „Apele Române” și era amplasată în zona inundabilă a fluviului Dunărea, zonă cunoscută ca având risc major de inundații”. Prin urmare, activitatea a fost suspendată și aplicat o amendă în valoare de 120.000 de lei.

