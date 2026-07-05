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Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii

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Ucraina încearcă să atragă mai mulți luptători străini pentru cele mai periculoase misiuni de pe front prin salarii mai mari și contracte pe termen fix mai lungi, în încercarea de a acoperi deficitul de personal din armată.

Ucraina mărește salariile pentru voluntarii străini care luptă pe front. FOTO: Shutterstock
Ucraina mărește salariile pentru voluntarii străini care luptă pe front. FOTO: Shutterstock

Potrivit Business Insider, autoritățile ucrainene au anunțat luna trecută un nou pachet de stimulente pentru militarii care servesc în infanterie și unitățile de asalt. Noile contracte vor avea o durată cuprinsă între șase și 14 luni, iar soldații vor putea câștiga, în medie, aproximativ 300.000 de hrivne pe lună (circa 7.000 de dolari), remunerația maximă putând ajunge la 460.000 de hrivne (peste 10.000 de dolari), în funcție de numărul zilelor petrecute în prima linie.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a descris aceste remunerații drept „cele mai mari salarii din lume pentru infanterie” și a declarat că obiectivul este ca între 30% și 50% dintre posturile din infanterie și unitățile de asalt să fie ocupate de cetățeni străini.

Aceste poziții sunt considerate printre cele mai periculoase de pe câmpul de luptă, militarii fiind expuși constant atacurilor cu drone și bombardamentelor.

Militarii spun că banii nu sunt suficienți

Mai mulți voluntari străini intervievați de Business Insider consideră că salariile mai mari vor atrage noi recruți, însă avertizează că problema principală rămâne păstrarea acestora în armată pe termen lung.

Ryan O'Leary, comandantul companiei Chosen, o unitate de voluntari din Ucraina, afirmă că mulți luptători străini pleacă imediat după expirarea contractului minim de șase luni, ceea ce reduce eficiența investițiilor făcute pentru instruirea și echiparea lor.

Potrivit acestuia, noile contracte mai lungi ar putea avea efect doar dacă voluntarii vor fi convinși să rămână cel puțin un an pe front.

Războiul a schimbat profilul voluntarilor

Un alt combatant străin, identificat doar prin indicativul „Kante”, susține că, la începutul invaziei ruse din 2022, majoritatea voluntarilor veneau în Ucraina din motive ideologice. În prezent, însă, tot mai mulți sunt motivați în primul rând de remunerație.

„Dacă vrei oameni, trebuie să plătești”, a declarat acesta, explicând că Ucraina concurează acum cu alte zone de conflict pentru recrutarea militarilor experimentați.

Și alți militari ucraineni consideră că recrutarea de voluntari străini reprezintă una dintre soluțiile pentru acoperirea deficitului de personal, după mai bine de patru ani de război, în condițiile în care numeroși soldați ucraineni sunt epuizați sau răniți.

Cu toate acestea, luptătorii străini susțin că autoritățile de la Kiev trebuie să îmbunătățească și condițiile de integrare a acestora în armată, inclusiv accesul la sistemele digitale militare și alte beneficii, pentru a-i determina să rămână în serviciu după expirarea primelor contracte. 

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