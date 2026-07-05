Rusul care înarmează Europa împotriva Kremlinului

Europa începe să-și construiască propria putere de lovire strategică, iar cea mai mare ironie este că arhitectul acestei revoluții industriale este un fost antreprenor rus.

O rachetă Ruta Block 3, racheta care are o distanță de acțiune de 2.000 de kilometri și care bate mai departe decât racheta americană cea mai performantă, Tomahawk, costă de zece ori mai puțin este gata de lansare. Pe 18 mai, compania olandeză de apărare Destinus a anunțat lansarea în producție a mini-rachetei de croazieră Ruta Block 3, un vector cu raza de acțiune de 2.000 de kilometri — echivalentul a 1.242 de mile — conceput să ofere Europei și Ucrainei o capacitate de lovire în adâncime ieftină, produsă în masă și eliberată de dependența de Statele Unite.

Cifra merită subliniată de la bun început: raza Ruta Block 3 depășește cei aproximativ 1.600 de kilometri ai rachetei americane Tomahawk, sistemul pe care Europa s-a bazat decenii la rând și pe care administrația de la Washington a refuzat până acum să îl aprobe pentru transfer către Ucraina. Pentru prima dată, un producător european privat promite un efector strategic care nu doar egalează, ci întrece emblema americană a loviturilor de precizie la mare distanță — la o fracțiune din preț.

Povestea din spatele acestei rachete este, în sine, una dintre cele mai spectaculoase ironii ale războiului. Destinus a fost fondată de Mihail Kokorich, fostul șef al primei companii spațiale private din Rusia, un antreprenor care a părăsit țara în anii 2010, după represiunea unui miting al opoziției, și care în ianuarie 2024 a renunțat oficial la cetățenia rusă. După invazia pe scară largă a Ucrainei, Kokorich și-a reorientat complet compania — inițial un startup elvețian dedicat aeronavelor hipersonice cu hidrogen — către industria de apărare. De atunci, Destinus a livrat mii de drone cu rază lungă și mini-rachete de croazieră Ruta Block 1 Ucrainei și guvernelor europene. Kremlinul a reacționat pe măsură: în octombrie 2025, FSB a deschis împotriva lui Kokorich și a altor membri ai Comitetului Anti-Război al Rusiei un dosar penal pentru „preluarea violentă a puterii" și „organizarea unei comunități teroriste", ca urmare a semnării Declarației de la Berlin privind necesitatea schimbării regimului de la Moscova. Iar în aprilie, Rusia a declarat oficial Destinus drept țintă militară — o recunoaștere involuntară, dar elocventă, a rolului tot mai important pe care compania îl joacă în consolidarea capacităților de lovire în adâncime ale Ucrainei și a bazei industriale de apărare a Europei. Kokorich nu ascunde ambiția care animă întregul proiect. „Lovirea la mare distanță este unul dintre cele mai mari goluri de capacitate suverană din apărarea europeană de astăzi", a declarat el la anunțul din 18 mai. Filozofia sa industrială răstoarnă logica tradițională a marilor programe occidentale de rachete: „Europa intră într-o nouă eră a apărării în care factorul decisiv nu mai este existența armelor de precizie, ci capacitatea de a le produce, de a le înlocui și de a le dezvolta la scară industrială pe durata unor operațiuni prelungite de mare intensitate".

Obiectivul declarat nu este „fabricarea unor cantități simbolice de rachete rafinate", ci construirea unei capacități europene credibile de lovire la distanță, cu profunzime industrială reală. Întrebat de Corriere della Sera dacă raportul de cost față de o rachetă Tomahawk sau Taurus este de aproximativ unu la zece, Kokorich a răspuns fără ezitare: în linii mari, da — iar acest raport este întregul argument. Tehnic, Ruta Block 3 reprezintă un salt de categorie pentru familia de rachete a companiei. Block 1, aflat deja în producție de serie la facilitatea principală din Olanda, oferă o rază de circa 300 de kilometri și o încărcătură de 150 de kilograme, fiind desfășurat operațional în Ucraina. Block 2, cu o rază de peste 700 de kilometri și o încărcătură utilă de 250 de kilograme, se află în teste de zbor în Ucraina cu sprijinul platformei Brave1 și intră în producție accelerată în acest an; Olanda a anunțat în iunie o comandă de 700 de rachete Block 2 destinate Kievului. Block 3 cvadruplează practic raza predecesorului: 2.000 de kilometri, focos de clasă 250 de kilograme, viteză de croazieră de aproximativ Mach 0,8, profil de zbor la joasă altitudine cu urmărirea terenului și forme de siluetă cu observabilitate redusă. Racheta este construită în jurul turboreactorului T220, dezvoltat integral în interiorul companiei, și al unui pachet tehnologic complet european, liber de restricțiile americane ITAR — un detaliu cu greutate strategică majoră, pentru că elimină dreptul de veto al Washingtonului asupra exporturilor și utilizării operaționale.

Navigația combină sisteme inerțiale, GNSS, navigație vizuală și corelarea terenului, permițând rachetei să opereze în medii în care semnalul satelitar este bruiat sau falsificat — exact condițiile impuse de războiul electronic rusesc. Arhitectura de lansare trădează aceeași obsesie pentru masă și flexibilitate. Ruta Block 3 se lansează cu booster, în salve, din containere ISO standard de 40 de picioare, ceea ce înseamnă că poate fi desfășurată de pe camioane, nave comerciale sau militare și instalații fixe, camuflată în lanțurile logistice obișnuite. Potrivit Rheinmetall, sistemul trece de la configurația de transport la starea de tragere în aproximativ două minute. Este o filozofie diametral opusă platformelor dedicate, scumpe și ușor de identificat: containerul banal devine rampă de lansare strategică, iar inamicul este obligat să trateze fiecare terminal portuar și fiecare coloană de camioane drept o amenințare potențială.

Dimensiunea industrială a programului este cel puțin la fel de importantă ca performanțele tehnice. În aprilie, Destinus și gigantul german Rheinmetall au anunțat crearea societății mixte Rheinmetall Destinus Strike Systems — 51% Rheinmetall, 49% Destinus — specializată în producția de sisteme avansate de lovire, prezentată pe larg la salonul Eurosatory 2026 de la Paris. Producția Block 3 este distribuită deliberat pe trei huburi europene: Olanda funcționează ca autoritate de proiectare și centru principal de fabricație, Ucraina contribuie la dezvoltare, testare operațională și producția de componente esențiale, iar Germania, prin noua societate mixtă, adaugă capacitate de fabricație de mare ritm, calificare și integrare finală pentru Bundeswehr și pentru clienții instituționali europeni. Testele de zbor sunt programate să înceapă în 2027 în Ucraina, acolo unde variantele anterioare ale familiei Ruta au fost deja validate în luptă, însă directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, a promis livrarea primelor rachete Block 3 înainte de sfârșitul lui 2026. Obiectivul asumat este calificarea NATO pe o rută accelerată, care ar deschide racheta întregii piețe aliate. Portofoliul comun include și racheta compactă Kryla, cu focos de 50 de kilograme și rază de peste 700 de kilometri, optimizată pentru atacuri de saturație în masă și lansabilă inclusiv din lansatoarele de artilerie reactivă existente. Fundamentul financiar al expansiunii s-a consolidat rapid. În 2025, Destinus și-a mutat sediul central în Olanda și a atras aproape 464 de milioane de dolari, incluzând împrumuturi de la acționari și o linie de credit de 58 de milioane de la Commerzbank, iar în prezent este în curs de a strânge alte 242 de milioane, potrivit Financial Times.

Compania numără aproximativ o mie de angajați, dispune de situri de producție în mai multe țări și fabrică deja peste 2.000 de rachete de croazieră pe an. Achiziția startupului elvețian Daedalean, pentru 223 de milioane de dolari, i-a adus tehnologia de navigație fără satelit — o piesă-cheie a războiului de generație următoare, în care GPS-ul nu mai poate fi considerat un dat. Semnificația strategică a acestui program depășește cu mult fișa tehnică a unei rachete. Europa a trăit decenii cu o anomalie: un continent cu ambiții de putere globală, dar cu stocuri simbolice de rachete de croazieră — Storm Shadow, SCALP, Taurus — produse în ritmuri de zeci de bucăți pe an, la prețuri de milioane de euro bucata, și cu dependență structurală de arsenalul american pentru orice scenariu de lovire strategică. Războiul din Ucraina a demonstrat brutal că victoria în conflictele prelungite aparține celui care produce mai mult, mai repede și mai ieftin, nu celui care deține cele mai rafinate prototipuri.

Modelul Destinus — costuri de zece ori mai mici, producție distribuită, integrare verticală, iterație rapidă pe baza feedbackului de pe front — importă în industria europeană de apărare exact logica ce a permis Ucrainei să supraviețuiască: masa ca virtute strategică. Germania a contractat, la rândul ei, pregătirea producției de serie pentru Taurus Neo, iar Franța și Marea Britanie au repornit liniile Storm Shadow/SCALP și dezvoltă familia STRATUS, însă niciunul dintre aceste programe nu promite combinația de rază, preț și volum a Rutei Block 3. Pentru Ucraina, miza este imediată și existențială: o rachetă de 2.000 de kilometri produsă parțial pe teritoriul său, fără drept de veto american asupra utilizării, pune sub amenințare directă infrastructura militară, energetică și industrială rusă până dincolo de Ural.

Pentru Europa — și implicit pentru flancul estic al NATO, inclusiv România — programul marchează momentul în care descurajarea convențională încetează să mai fie un împrumut american și începe să devină o capacitate proprie, replicabilă și scalabilă. Faptul că Moscova a simțit nevoia să declare o companie privată olandeză drept țintă militară legitimă spune totul despre cine anume consideră Kremlinul că îi amenință cu adevărat mașinăria de război: nu comunicatele diplomatice, ci liniile de producție. Iar cea mai amară ironie pentru Vladimir Putin rămâne aceea că omul care construiește aceste linii s-a format în ecosistemul tehnologic al Rusiei însăși — înainte ca regimul să îl transforme, ca pe atâția alții, într-un adversar ireconciliabil.