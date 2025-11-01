search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
De ce un pilot ucrainean spune că „și-ar vinde sufletul” pentru avioanele Gripen

Război în Ucraina
Publicat:

Avioanele de vânătoare Gripen sunt „opțiunea ideală” pentru Ucraina, apreciază un pilot ucrainean, în asentiment cu alți experți privind nevoile militare ale Kievului, relatează Business Insider.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Vadim Voroșilov, un cunoscut pilot ucrainean de avioane sovietice MiG-29 cu indicativul de apel Karaia, a scris pe Instagram săptămâna aceasta că modelil suedez JAS-39 Gripen „este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”.

Comentariul pilotului vine în contextul în care Ucraina și Suedia au semnat o declarație de intenție pentru exportul a până la 150 de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen E. Este vorba de ultima variantă, cea mai avansată a avionului fabricat în Suedia.

Acest avion de vânătoare este consierat o opțiune fiabilă pentru Ucraina, întrucât  a proiectat în perspectiva unei încleștări cu Rusia. Este ideal pentru tipul de război pe care Rusia îl poartă în Ucraina și există argumente solide pentru a fi furnizat Kievului, apreciază experții.

Gripen a fost proiectat să rămână viabil chiar dacă bazele aeriene ar fi distruse și să aibă nevoi reduse de întreținere, spre deosebire de multe avioane occidentale, aspect care reprezintă un avantaj în războaie precum cel din Ucraina în care aerodromurile sunt adesea ținte predilecte, iar atacurile cu rachete și drone fac ca orice loc să fie nesigur.

Punctele forte ale avioanelor Gripen

Voroshilov, care a fost desemnat Erou al Ucrainei în 2022 și a făcut furori pe tot parcursul războiului, inclusiv pentru doborârea a două rachete și cinci drone în timpul unui atac asupra orașului Vinița, a prezentat o listă de motive pentru care și-ar dori să piloteze un avion Gripen.

Un prim motiv este că avionul a fost conceput pentru o bătălie în care inamicul vizează bazele militare și aerodromurile.

Or, acest avion poate zbura și de pe un aerodrom avariat de atacuri - așa cum se întâmplă în actualul război între Rusia și Ucraina.

În plus, admisia aerului are loc pe părțile laterale ale fuselajului, ceea ce face mai puțin probabil ca aeronava să absoarbă fragmente mici de muniție. Acest design, a adăugat el, ajută la reducerea detectării radarului.

Avionul poate fi realimentat și cu motorul pornit și întors pentru o altă misiune în câteva minute, capacități despre care Voroshylov a spus că salvează vieți. „Fiecare secundă contează”, a spus el, iar Gripen-ul suedez a fost conceput pentru a reveni rapid în aer.

Un alt aspect este și că Gripen poate transporte arme precum racheta aer-aer cu rază lungă de acțiune Meteor de la MBDA.

Gripen poate fi încărcat atât cu arme de fabricație americană, cât și ale țărilor europene, ceea ce este excelent pentru forțele ucrainene care luptă cu o gamă largă de arme primite de la aliați. 

Nu în ultimul rând, Gripen-ul suedez este unul dintre cele mai ieftine și mai eficiente din punct de vedere al costurilor de operare dintre avioanele moderne. De pildă, este mai ieftin de pilotat pe oră decât un MiG-29., subliniază pilotul ucrainean. Pe termen lung, acest aspect este în favoarea Ucrainei.

Kievul își formează o flotă de avioane

Avionul este promițător nu doar pe câmpul de luptă, ci și pentru industria apărării. Compania suedeză Saab, producătorul Gripen, a declarat că este pregătită să deschidă o fabrică de asamblare finală pentru aceste avioane în Ucraina și are în vedere, totodată, să mute o parte din producție în Ucraina, dacă acordul este încheiat.

Forțele aeriene ale Ucrainei au predominant aeronave vechi, de design sovietic, precum MiG-29, dar operează și câteva modele occidentale oferite de națiuni partenere, precum F-16 de fabricație americană și Mirage de fabricație franceză.

Avioanele Gripen se află de mult timp pe lista de dorințe a Kievului, dar abia recent au existat schimbări în disponibilitatea aliaților de a le oferi.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că se așteaptă să primească primele avioane Gripen chiar de anul viitor. Nu este clar câte vor fi furnizate într-un prim lot și care este calendarul pentru restul.

Piloții ucraineni s-au antrenat pe acest avion, dar probabil că mai sunt multe lucruri de pus la punct, mai ales că Ucraina jonglează cu o flotă extrem de variată de aeronave. Un avantaj al acestui fapt este că promovează eforturile Ucrainei de a se alinia cu armatele occidentale.

Voroșilov a făcut lobby pentru avioane F-16 în 2023, iar argumentul său la acea vreme a fost că aceste avioane ar contribui la transformarea Ucrainei într-un „scut” puternic pentru lumea democratică.

Ucraina plănuiește să adune o flotă de 250 de avioane de vânătoare,

Ucraina lucrează la clădirea unei flote de 250 de avioane de vânătoare moderne, între care F-16, Gripen și Rafale, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski.

Programul face parte din strategia pe termen lung a Ucrainei de modernizare a Forțelor Aeriene Ucrainene (UAF) și de consolidare a securității naționale.

„Purtăm discuții paralele cu Suedia, Franța și Statele Unite. Obiectivul este o flotă de 250 de aeronave noi. Acesta este viitorul nostru”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe cu jurnaliștii.

Gripenul suedez este o prioritate pentru Ucraina, întrucât aceste avioane sunt mai ușor de întreținut, piloții pot fi instruiți în aproximativ șase luni și acestea pot decola și ateriza pe șosele.

Zelenski a anunțat, de asemenea, un acord preliminar cu Suedia pentru 150 de avioane Saab JAS39 Gripen, inclusiv pentru producția locală.

„Am convenit cu Suedia să semnăm un contract, iar Ucraina va avea 150 de noi avioane Gripen. Este un drum lung, dar o opțiune foarte bună”, a spus el.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a salutat acordul planificat ca fiind unul „pe termen lung”, afirmând că livrările inițiale ar putea începe în aproximativ trei ani.

Financial Times (FT), citându-l pe directorul general al Saab, Micael Johansson, a declarat că uzina are în vedere extinderea producției în Brazilia și, eventual, în Canada și în alte părți ale Europei - inclusiv Ucraina - pentru a face față numărului mare de avioane planificate.

Totodată, „președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina negociază activ cu Franța o posibilă achiziție de avioane de vânătoare Dassault Rafale”, potrivit unui raport al publicației de specialitate Defense Blog.

Rafale, cel mai avansat avion de vânătoare multirol din Franța, de generația a patra și peste, nu a fost aprobat oficial pentru transferul către Ucraina, lucru considerat de Ministerul Apărării francez ca fiind o prioritate pentru propria flotă.

În prezent, Mirage 2000-5F, un avion de luptă de a patra generație cu capacități aer-aer și aer-sol limitate, este contribuția franceză la puterea aeriană ucraineană.

Zelenski a confirmat că un nou lot de avioane de vânătoare Mirage 2000-5F urmează să sosească în curând, împreună cu rachete aer-aer suplimentare.

Avioanele F-16, coloana vertebrală a flotei de avioane de vânătoare a Ucrainei

Odată ce Belgia își va transfera cele 30 de avioane F-16 promise către UAF, în așteptarea avioanelor F-35 care le vor înlocui, Ucraina va avea o flotă de aproximativ 86 de aeronave F-16AM (cu un singur loc) și F-16BM (cu două locuri).

Deși aceste modele sunt unele dintre cele mai vechi avioane F-16 încă în serviciu, actualizarea Mid-Life Update (MLU) din deceniul 2000-2010 a adus avioanele de război NATO aproape de standardele operaționale actuale ale SUA pentru F-16CM. Aceste aeronave MLU au trecut prin modernizări semnificative ale sistemelor lor de război electronic (EW) înainte de transferul către UAF.

Europa

