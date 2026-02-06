search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Trump a cerut un nou tratat, „îmbunătăţit şi modernizat”, cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea New START

Donald Trump a pledat joi pentru „un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea New START, ultimul tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, relatează agențiile internaționale de presă.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

„În loc să prelungim NEW START (un acord negociat prost de Statele Unite, care, pe lângă toate celelalte, este încălcat grosolan), ar trebui să-i punem pe experţii noştri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătăţit şi modernizat, care să dureze mai mult timp în viitor”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Tratatul New START a expirat joi, marcând un moment de cotitură în istoria controlului armamentului de după Războiul Rece şi alimentând temerile privind proliferarea înarmării, a notat AFP.

Întrebată dacă Washingtonul şi Moscova au convenit să respecte termenii tratatului în timp ce se deschid eventualele negocieri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Nu, din câte ştiu eu”.

Publicaţia Axios, citând trei surse apropiate negocierilor, relatase anterior că Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord pentru a prelungi Tratatul New START de control al armamentului nuclear.

Trump s-a pronunţat în mai multe rânduri în favoarea controlului armelor nucleare, dar, până în prezent, nu a comentat expirarea tratatului New START.

Semnale din partea Rusiei

New START este ultimul acord de control al armamentului care mai lega Washingtonul de Moscova. Semnat în 2010, acesta limita fiecare parte la desfăşurarea a 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi a 1.550 de ogive strategice ofensive, cu un mecanism de verificare.

În septembrie 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a propus Washingtonului prelungirea cu un an a termenilor tratatului, propunere calificată drept „o idee bună” de Donald Trump, care însă nu a dat curs acesteia.

Miercuri, Rusia a declarat că nu se mai consideră  „legată” de acest tratat. În cadrul unei conversaţii cu omologul său chinez, Xi Jinping, Vladimir Putin a promis că ţara sa va acţiona „în mod chibzuit şi responsabil”, potrivit consilierului diplomatic al preşedintelui rus, Iuri Uşakov.

„Acordul îşi încetează valabilitatea. Considerăm acest lucru negativ”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Franţa, singura putere nucleară din UE, a cerut puterilor să lucreze la un sistem internaţional de control al armamentelor.

SUA îşi doresc participarea Chinei la viitoarele negocieri

„Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară complet diferită de cele ale Statelor Unite şi Rusiei şi nu va participa la negocieri (...) în acest stadiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Lin Jian.

„Acest tratat este de o importanţă capitală pentru păstrarea stabilităţii strategice mondiale”, a subliniat acesta.

Împreună, Rusia şi Statele Unite deţin 80% din focoasele nucleare mondiale, dar China recuperează rapid decalajul.

Un responsabil al NATO a îndemnat, sub acoperirea anonimatului, la „reţinere şi responsabilitate” în această chestiune, el acuzând Rusia că are „o atitudine de intimidare strategică” în acest domeniu.

Un moment de cotitură

Expirarea tratatului New START aruncă lumea într-o formă de necunoscut strategic, care stârneşte temeri că lumea se îndreaptă spre un război apocaliptic.

„Am sentimentul că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom avea cu adevărat un război nuclear şi ne vom îndrepta spre distrugere”, a declarat Terumi Tanaka, copreşedinte al organizaţiei Nihon Hidankyo, care reuneşte supravieţuitori ai bombelor nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki din august 1945.

Expirarea tratatului „marchează un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”, a transmis secretarul general al ONU, Antonio Guterres, îndemnând Statele Unite şi Rusia să „ajungă rapid la un acord” asupra unui nou cadru. El a estimat că „riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii”.

SUA

Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
