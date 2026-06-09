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Tehnologia care poate descoperi unde se află orice lider al lumii și-l poate transforma într-o țintă. Putin a luat măsuri de urgență

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O tehnologie dezvoltată inițial pentru securitate și monitorizare urbană începe să producă efecte neașteptate în marile capitale ale lumii. Inteligența artificială poate transforma milioane de ore de imagini video într-o adevărată armă de identificare și urmărire a unor persoane-țintă, iar această perspectivă provoacă deja îngrijorări serioase în cercurile serviciilor de informații.

Președintele rus Vladimir Putin se teme de noile tehnologii/FOTO:AFP
Președintele rus Vladimir Putin se teme de noile tehnologii/FOTO:AFP

Potrivit unor informații publicate de Financial Times, serviciile secrete ruse au fost nevoite să dezactiveze temporar o parte a sistemului special de supraveghere care asigură protecția președintelui Vladimir Putin și a cercului său apropiat, după ce au apărut temeri că rețeaua ar putea deveni vulnerabilă la operațiuni externe de spionaj.

Surse citate de publicația britanică susțin că sistemul a fost repornit abia după verificări tehnice extinse și după încercări de izolare completă față de internet.

Lecția care a alarmat Moscova

Temerile rușilor au fost amplificate de evenimentele recente din Iran, unde noile tehnologii de analiză video ar fi fost utilizate pentru localizarea unor oficiali de rang înalt.

Potrivit surselor citate, serviciile israeliene ar fi reușit să analizeze volume uriașe de imagini provenite de la camere de trafic și sisteme de supraveghere urbane pentru a identifica modele de deplasare și întâlniri ale unor lideri iranieni.

Cazul este considerat de experții în securitate una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale noii generații de instrumente bazate pe inteligență artificială.

Dacă până acum camerele de supraveghere ofereau doar imagini brute, noile sisteme permit identificarea automată a unor comportamente, trasee și conexiuni între persoane.

De la recunoașterea facială la analiza comportamentului

Specialiștii explică faptul că noile aplicații depășesc cu mult tehnologiile clasice de recunoaștere facială.

Un operator poate solicita sistemului să găsească, de exemplu, „două persoane care schimbă o geantă”, „o persoană care își schimbă frecvent hainele într-o singură zi” sau „un vehicul care a trecut de mai multe ori prin același punct într-un interval scurt”.

Inteligența artificială analizează simultan mii de fluxuri video și identifică automat imaginile relevante.

„Este Sfântul Graal al supravegherii. Nu mai căutăm obiecte, ci comportamente”, a declarat un oficial european implicat în utilizarea acestor tehnologii.

O vulnerabilitate creată chiar de state

Paradoxul este că statele care au investit miliarde de dolari în sisteme de monitorizare urbană descoperă acum că aceste infrastructuri pot deveni instrumente utilizate împotriva lor.

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Odată identificată o persoană, sistemele moderne pot reconstrui luni întregi din activitatea sa: deplasări, întâlniri, contacte și obiceiuri cotidiene.

Mai mult, imaginile video pot fi combinate cu date provenite din rețele sociale, comunicații interceptate, dispozitive inteligente sau istoricul călătoriilor.

Rezultatul este crearea unor profiluri extrem de detaliate, realizate într-un timp incomparabil mai scurt decât era posibil până acum.

China, Rusia și Occidentul intră într-o nouă cursă tehnologică

În Rusia, temerile privind securitatea liderilor politici au crescut în contextul războiului din Ucraina și al mai multor operațiuni atribuite serviciilor ucrainene.

Surse citate de Financial Times susțin că Moscova se teme inclusiv de posibilitatea ca rețelele sale de camere să fie compromise și utilizate pentru colectarea de informații sensibile.

În paralel, China investește masiv în camere de supraveghere de nouă generație și în software capabil să interpreteze automat scene complexe și tipare comportamentale.

Însă experții avertizează că aceeași tehnologie poate deveni o vulnerabilitate strategică.

„Ei instalează camerele. Tot ce trebuie să facem este să găsim o cale de acces. Și întotdeauna există una”, a declarat un oficial din cadrul unei agenții de securitate aparținând alianței de informații „Five Eyes”.

Tehnologia nu este infailibilă

Cu toate progresele spectaculoase, specialiștii subliniază că inteligența artificială nu oferă soluții perfecte.

Organizații precum Hamas sau Hezbollah au demonstrat că metode aparent rudimentare – mesaje scrise de mână, comunicații analogice și întâlniri fără dispozitive electronice – pot reduce eficiența sistemelor moderne de supraveghere.

Un exemplu este cazul liderului Hamas, Yahya Sinwar, căutat timp de luni de zile cu ajutorul celor mai avansate instrumente de informații și analiză video. În cele din urmă, acesta a fost identificat și ucis în ceea ce armata israeliană a descris drept o întâlnire întâmplătoare.

O nouă eră a spionajului digital

Experții în securitate consideră că lumea intră într-o etapă complet nouă a activităților de informații.

Dacă în trecut provocarea era obținerea imaginilor, astăzi provocarea este interpretarea lor. Inteligența artificială face posibilă transformarea unor cantități uriașe de date vizuale în informații operaționale utile, în doar câteva minute.

Iar pentru liderii politici, serviciile secrete și armatele lumii, această schimbare ridică o întrebare esențială: cât de sigur mai este un sistem de supraveghere atunci când poate fi folosit împotriva propriilor proprietari?

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