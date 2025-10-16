Video Tânăra muziciană din Sankt Petersburg care a cântat un cântec interzis, arestată pentru 13 zile. Ce spun versurile care-l deranjează pe Putin

O instanță din Sankt Petersburg a decis arestarea administrativă pentru 13 zile a unei tinere muziciene stradale, acuzată că a organizat o adunare publică neautorizată, unde a interpretat un cântec interzis de autorități. Incidentul a avut loc în centrul orașului și a atras atenția prin prezența unui public numeros și reacții virale în mediul online.

Diana Loghinova, în vârstă de 18 ani, cunoscută sub numele de scenă Naoko, a fost reținută pe 15 octombrie 2025 de forțele de ordine din Sankt Petersburg, în timp ce cânta în aer liber împreună cu grupul muzical „Stoptime”. Potrivit autorităților, tânăra este suspectată de „încălcarea ordinii publice” și de „discreditarea forțelor armate”, însă instanța a aplicat pedeapsa de arest preventiv în baza articolului 20.2.2 din Codul administrativ al Federației Ruse, care sancționează organizarea de adunări publice neautorizate, scrie Novaia Gazeta Europe.

Versuri considerate „extremiste”

Interpretarea care a generat intervenția autorităților este piesa „Cooperativa Lacul Lebedelor” a artistului Noize MC, un critic vocal al regimului de la Kremlin, declarat „agent străin” în 2022 și stabilit în prezent în Lituania. Cântecul a fost interzis oficial de o instanță rusă în mai 2025, fiind calificat drept „propagandă pentru răsturnarea violentă a ordinii constituționale” și „periculos pentru dezvoltarea morală a minorilor”.

Piesa „Кооператив Лебединое Озеро” („Cooperativa Lacul Lebedelor”) de Noize MC este un comentariu muzical satiric despre corupția din Rusia, legăturile dintre elitele politice și oligarhie, și lipsa de transparență în structurile de putere.

Titlul piesei face referire ironică la „Lacul Lebedelor”, baletul clasic de Ceaikovski, dar și la simbolul folosit la televiziunea sovietică în timpul tentativei de lovitură de stat din 1991 – când „Lacul Lebedelor” era difuzat în buclă, în loc de știri. Prin urmare, titlul trimite la ideea de putere opacă, manipulatoare și retrogradă.

Piesa critică sistemul oligarhic din Rusia, unde resursele și averile sunt concentrate în mâinile unei „cooperative” restrânse de oameni cu influență politică și conexiuni vechi din KGB sau structuri de securitate.

Ironizează ipocrizia autorităților, care proclamă valori patriotice în timp ce transferă bani în paradisuri fiscale și trăiesc în lux occidental.

Descrie o societate controlată de propagandă, unde cetățeanul obișnuit nu are acces real la putere sau justiție.

Expune viața dublă a elitei: în față, discursuri despre moralitate și tradiție, dar în realitate, implicare în corupție, abuz de putere și acumulare ilegală de avere.

Tonul piesei este sarcastic și provocator, iar stilul lui Noize MC combină rapul cu rockul alternativ și elemente electronice, accentuând contrastul dintre mesajul liric și ambalajul artistic.

În înregistrările video devenite virale, Loghinova este văzută cântând alături de zeci de tineri adunați în Piața Vosstania din centrul Sankt Petersburgului. Iar publicul a fredonat versurile:

„Vreau să văd baletul / Lăsați lebedele să danseze / Lăsați-l pe bătrân să tremure de frică pentru lacul lui.”

„În tot acest timp, unde ați fost? / Opt ani lungi, monștrilor! / Puneți lebedele înapoi pe ecran / Vreau să văd baletul.”

„Când totul se va termina, te vei preface că ești surd și mut / Ca și cum nici nu ai fi fost acolo / Fața ta e mai acră decât o corcodușă de Crimeea / Ești într-o stare de vagă disperare.”

„ Televizorul e foarte zgomotos / Difuzoarele lui arată exact ca gura ta.”

„Nu mai vreau privighetorile pe scenă / Lăsați lebedele să danseze.”

„Privighetorile” sunt o trimitere ironică la Vladimir Soloviov, jurnalist pro-Kremlin, supranumit „privighetoarea regimului” pentru stilul său emfatic în emisiunile de propagandă.

Potrivit instanței, aceste pasaje „incită la ură față de instituțiile statului” și folosesc „limbaj vulgar și expresii ofensatoare” care contravin legislației privind protecția minorilor.

Reacții oficiale și posibile urmări

Potrivit poliției, Loghinova ar putea primi o amendă suplimentară de până la 50.000 de ruble pentru presupusa discreditare a armatei. De asemenea, ceilalți membri ai grupului „Stoptime” — chitaristul și toboșarul — ar putea fi citați pentru rolul lor în atragerea mulțimii.

Organizația OVD-Info, care monitorizează abuzurile asupra drepturilor omului în Rusia, a declarat pentru Novaia Gazeta Europe că: „Deși oficial nu este ilegal să cânți piese ale artiștilor desemnați drept <<agenți străini>>, autoritățile folosesc pretexte precum limbajul vulgar sau lipsa de autorizare pentru a justifica rețineri.”

Într-un mesaj publicat ulterior pe canalul de Telegram al trupei, colegii Dianei au anunțat suspendarea spectacolelor și au cerut publicului „să nu mai distribuie înregistrări din timpul concertelor pentru a proteja membrii formației”.

Cine este Naoko?

Diana Loghinova este studentă la Colegiul de Muzică „Rimskiy-Korsakov” din Sankt Petersburg și a fost premiată în cadrul competiției naționale Studenceskaia Vesna pentru compoziție și interpretare muzicală. În timpul liber, cântă în spații publice împreună cu alți tineri muzicieni.

Deocamdată, nici Loghinova, nici poliția din Sankt Petersburg nu au oferit declarații oficiale privind acuzațiile.