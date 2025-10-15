Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenie ucraineană. Simpatizantul lui Putin a fost vizat de un decret prezidențial semnat de Zelenski

Celebrul balerin Serghei Polunin a pierdut cetățenia ucraineană în urma unui decret semnat de președintele Volodimir Zelenski pe 14 octombrie 2025, potrivit autorităților ucrainene. Decizia vine în contextul în care Polunin, care deține și cetățenie rusă și sârbă, s-a declarat în repetate rânduri un susținător al Rusiei și al președintelui Vladimir Putin.

Serghei Polunin, cunoscut la nivel internațional pentru talentul său excepțional, dar și pentru controversele din jurul vieții sale personale, are tatuat pe piept portretul lui Putin și a susținut public războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, inclusiv ocupația orașului său natal, Herson, relatează Kyiv Independent.

Deși Zelenski nu l-a menționat direct, el a afirmat că au fost luate „decizii adecvate” privind persoanele cu cetățenie rusă confirmată. Pe lângă Polunin, președintele Ucrainei i-a retras cetățenia și primarului din Odesa, Hennadii Trukhanov, precum și fostului politician ucrainean devenit colaborator rus, Oleg Țariov.

Serghei Polunin a devenit celebru la nivel mondial după apariția în videoclipul „Take Me to Church” al lui Hozier, dar și prin rolurile din filme precum Red Sparrow și Murder on the Orient Express. Cariera sa a fost însă marcată de controverse — acuzații de consum de droguri, declarații homofobe și sexiste, dar și legături politice controversate.

După colaborarea cu Royal Ballet din Londra, Polunin a condus Teatrul de Operă și Balet din Sevastopol și Academia de Coregrafie din Crimeea. Ulterior a fost demis după ce, într-o postare pe Telegram, a transmis regrete pentru victimele războiului și i-a cerut lui Putin să pună capăt conflictului.

În vara acestui an, Polunin a vizitat România, unde a fost invitat special la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF). Tot atunci, a promovat țara într-un videoclip artistic filmat pe Transalpina și într-o pădure de stejari seculari din județul Vâlcea.

„A fost cu totul special să dansez în România, în mijlocul naturii. Pentru mine a fost o experiență unică”, a declarat balerinul, care ulterior a anunțat că a părăsit Rusia, afirmând că „sufletul său nu mai era la locul lui”.