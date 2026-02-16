Speculații privind o posibilă dispariție a lui Putin. Liderul rus nu a mai apărut în public de zece zile

Lipsa aparițiilor publice ale președintelui rus Vladimir Putin a alimentat din nou speculațiile în presa internațională, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Putin „nu mai are prea mult timp”. Deși mass-media din Rusia a difuzat recent imagini cu liderul de la Kremlin, există suspiciuni că acestea ar fi înregistrări prealabile, afirmații care nu au fost confirmate oficial.

Putin nu a fost văzut în public de aproximativ zece zile, fapt ce a reaprins zvonurile privind starea sa de sănătate, potrivit presei britanice. La Conferința de Securitate de la München, Zelenski a declarat, în cadrul unui interviu, că este mai tânăr decât liderul rus și că Putin nu mai are mult timp.

Disparițiile temporare ale lui Putin din spațiul public nu sunt fără precedent, însă lipsa explicațiilor oficiale din partea Kremlinului a generat, de-a lungul timpului, numeroase speculații legate de posibile probleme medicale.

În acest context, Iacov Jugashvili, nepotul dictatorului sovietic Iosif Stalin, a sugerat recent că este „foarte probabil” ca Putin să fi murit deja. Afirmația lui nu este susținută de dovezi, iar Kremlinul a respins în mod repetat zvonurile privind starea de sănătate a președintelui rus, inclusiv speculațiile legate de cancer.

Acuzații grave privind moartea lui Alexei Navalnîi

Contextul este amplificat de noile acuzații formulate de Marea Britanie și alte patru state europene, care dau vina pe Kremlin pentru moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi. La doi ani de la moartea acestuia în Siberia, autoritățile britanice și aliații lor susțin că probele analizate indică o otrăvire cu epibatidină, o toxină letală.

Secretarul de Externe britanic, Yvette Cooper, s-a întâlnit cu văduva opozantului rus, Iulia Navalnaia, la Conferința de Securitate de la München. Într-o declarație comună, guvernele din Suedia, Franța, Germania și Olanda au afirmat că sunt „încrezătoare” că Navalnîi a fost otrăvit cu o substanță care nu se găsește în mod natural în Rusia.

Moscova a susținut constant că Navalnîi a murit din cauze naturale, însă oficialii occidentali subliniază că Rusia a avut „mijloacele, motivul și oportunitatea” de a-i administra otrava, având în vedere că acesta se afla în penitenciar. Totodată, Ministerul britanic de Externe a reiterat acuzațiile potrivit cărora Rusia nu și-ar fi distrus complet stocurile de arme chimice, așa cum a anunțat oficial în 2017.