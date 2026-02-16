search
Video Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin, el nu mai are mult timp”. Președintele Ucrainei vorbește despre alegeri și rolul lui Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu, la Conferința de Securitate de la München, că liderul rus Vladimir Putin se află într-o poziție dificilă și „nu mai are mult timp”.

Zelenski. FOTO: EPA-EFE
Zelenski. FOTO: EPA-EFE

„Cred că Putin este, de asemenea, într-o poziție dificilă, pentru că eu pot vorbi cu dumneavoastră și pot da mâna, nu mi-e frică, vreau să fiu liber. Sunt aici, mă vedeți. Sunt un om liber. Și sunt mai tânăr decât Putin. Credeți-mă, asta e important. El nu mai are mult timp. Nu mult timp, Doamne ajută”, a afirmat Zelenski, duminică, într-un interviu acordat publicației Politico.

Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri în Ucraina pe durata războiului, liderul de la Kiev a subliniat că majoritatea covârșitoare a populației se opune unui astfel de scenariu. Potrivit lui Zelenski, aproximativ 90% dintre ucraineni nu susțin desfășurarea alegerilor în actualul context de securitate.

„Este interesant că 90% sunt împotriva alegerilor acum, dacă pe cineva interesează ce cred ucrainenii”, a declarat președintele Zelenski.

Totuși, Zelenski a precizat că scrutinul ar putea avea loc în anumite condiții. El a afirmat că, dacă președintele american Donald Trump ar reuși să obțină un armistițiu de două-trei luni, exercitând presiuni asupra Moscovei, Ucraina ar organiza alegeri.

Referindu-se la modul în care Trump ar putea pune presiune pe Putin, Zelenski a indicat trei pași esențiali: asigurarea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina, oferirea unui pachet de reconstrucție și un contact direct cu liderul de la Kremlin pentru a-i cere să „se oprească acolo unde este acum”.

„Dar dacă Putin spune «nu», președintele Trump trebuie să ne dea tot ce avem nevoie ca să ne salvăm, să ne apărăm și să rămânem puternici. Dar cred că trebuie să încheiem războiul, nu să continuăm să luptăm”, a concluzionat Zelenski.

Conferința de Securitate de la München din 2026 (13–15 februarie) a reunit lideri politici, oficiali militari și experți pentru a dezbate provocările majore ale securității globale.

Poate cel mai dezbătut subiect a fost discursul secretarului de stat american Marco Rubio. Alături de el și alți lideri au subliniat nevoia Europei de a-și consolida autonomia strategică și capacitățile de apărare, pe fondul schimbării relației transatlantice și al tensiunilor geopolitice. Liderii europeni au pledat pentru cooperare militară mai strânsă și pentru întărirea mecanismelor comune de apărare. Războiul din Ucraina și relația cu Rusia au dominat discuțiile.

