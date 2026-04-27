Și Rusia se confruntă cu un deficit de rachete de apărare antiaeriană pentru a combate dronele

Comandantul-șef al armatei ucrainene a declarat că Rusia se confruntă cu o lipsă de rachete de apărare antiaeriană, necesare pentru a contracara atacurile cu drone - un indiciu că Moscova se confruntă cu provocări similare celor din Occident pe măsură ce războiul aerian evoluează, scrie Business Insider.

Oleksandr Sîrski a făcut această afirmație în cadrul unei întâlniri desfășurate la Kiev cu omologul său canadian.

Într-un comunicat, acesta a subliniat că loviturile sistematice asupra facilităților de producție din Rusia contribuie la degradarea capacităților de apărare antiaeriană ale adversarului, deja afectate de un deficit de rachete capabile să intercepteze dronele și alte sisteme de atac ucrainene.

Declarațiile vin într-un moment în care armatele din întreaga lume caută soluții la utilizarea tot mai extinsă a dronelor de atac cu rază lungă — sisteme relativ ieftine, consumabile, dar dificil de neutralizat cu rachete convenționale, mult mai costisitoare.

Evaluarea sugerează că intensificarea campaniei ucrainene de lovituri la distanță obligă Rusia să facă față aceleiași dileme: consum rapid de muniție sofisticată pentru a contracara amenințări ieftine.

Ucraina a raportat în mod regulat zeci de atacuri la distanță asupra teritoriului rus, vizând infrastructura energetică și militară. Printre cele mai recente ținte se numără baza Flotei ruse din Marea Neagră din Sevastopol și aerodromul Belbek din Crimeea.

Ucraina va continua probabil să exploateze vulnerabilitățile apărării aeriene ruse

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ritmul acestor operațiuni este în creștere, iar Ucraina va continua probabil să exploateze vulnerabilitățile apărării aeriene ruse, extinsă pe un teritoriu vast și supusă unei presiuni constante.

Rusia utilizează în principal sisteme de apărare de tip Panțir pentru a combate dronele. Cu toate acestea, producția rachetelor interceptoare este considerabil mai lentă decât fabricarea dronelor.

Autoritățile ucrainene au susținut anterior că o parte semnificativă a acestor sisteme ar fi fost distrusă. Între timp, analiști și comentatori militari ruși avertizează că rezervele de muniție sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

Un raport al Royal United Services Institute arată că Rusia consumă interceptoare antiaeriene într-un ritm mai rapid decât le poate produce, în special în cazul sistemelor mai vechi sau considerate depășite.

Probleme similare apar și în alte state. Statele Unite, de exemplu, au utilizat un volum semnificativ de muniții de apărare aeriană în conflictul cu Iranul, inclusiv sisteme avansate precum Patriot și interceptoare de mare altitudine.

Pe măsură ce războiul modern se transformă, accentul se mută tot mai mult asupra echilibrului dintre cost, eficiență și capacitatea industrială - o provocare care afectează deopotrivă Rusia, Ucraina și aliații occidentali.