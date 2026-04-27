Atac masiv asupra Odesei: hotel și clădiri înalte avariate, printre răniți se numără și copii

Un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse în noaptea de 27 aprilie a vizat zone rezidențiale și infrastructura civilă din orașul-port Odesa, provocând rănirea a cel puțin zece persoane.

Explozii puternice au fost raportate în jurul orei locale 01:30, la scurt timp după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă privind apropierea unor grupuri de drone rusești.

Impactul asupra zonelor civile

Potrivit guvernatorului regional, Oleh Kiper, dronele au lovit imobile de locuințe și un hotel situat în districtul central Prîmorskîi. În urma impactului, mai multe incendii au izbucnit la fața locului, fiind necesară intervenția a peste 250 de lucrători de la serviciile de urgență pe parcursul întregii nopți.

Oficialii au confirmat că au fost afectate și districtele Hadjibîiskîi și Kîivskîi, unde loviturile au vizat: blocuri turn și case particulare;unități de cazare și depozite. Numeroase autoturisme, care au luat foc în urma exploziilor.

Bilanțul victimelor

Serhii Lîsak, șeful administrației militare locale, a precizat că printre cele zece persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale se numără și doi copii. „Echipele de intervenție oferă asistență medicală răniților și consultanță locatarilor ale căror locuințe au fost distruse, în vederea obținerii compensațiilor”, a declarat oficialul prin intermediul canalului său de Telegram.

Odesa, punct strategic la Marea Neagră, a devenit o țintă constantă a atacurilor Moscovei. Rusia continuă să vizeze sistematic infrastructura civilă și energetică a Ucrainei, deși Kremlinul neagă frecvent că ar ataca obiective ne-militare.

Amploarea totală a pagubelor materiale este încă în curs de evaluare, în timp ce operațiunile de curățare a dărâmăturilor continuă.