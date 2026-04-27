Dezastru ecologic la Tuapse: „Ploaie neagră” după incendiul la o rafinărie și scurgeri de petrol în Marea Neagră

Situația din Tuapse, un oraș portuar industrial cu aproximativ 60.000 de locuitori situat pe coasta Mării Negre a Rusiei, a căpătat contururi apocaliptice în ultimele zile, după ce atacurile ucrainene asupra unei rafinării locale de petrol au provocat incendii de proporții și au dus la scurgerea de petrol în mediul înconjurător.

Situat la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) nord-vest de Soci, Tuapse găzduiește o rafinărie deținută de Rosneft care prelucrează anual aproximativ 12 milioane de tone de țiței și servește ca rută cheie de export pentru nafta, păcură și motorină.

Rafinăria a fost lovită ultima dată luni, provocând un incendiu major și scurgerea de produse petroliere în Marea Neagră și râul Tuapse.

Aerul e încărcat de vapori toxici. O coloană de fum vizibilă din spațiu. Ploaie neagră care cade din cer.

Locuitorii spun că, după incident, au observat fenomene neobișnuite: o așa-numită „ploaie neagră”, miros persistent de ars și moartea unui număr mare de păsări. Unii afirmă că picături uleioase le-au ajuns pe haine și pe piele după ce au petrecut timp în aer liber, scrie The Moscow Times.

Autoritățile au recomandat, la trei zile după izbucnirea incendiului, ca oamenii să țină ferestrele închise și să limiteze timpul petrecut afară, pe măsură ce fumul poluat continua să se răspândească. Ulterior, oficialii au anunțat că incendiul a fost localizat, deși nu fusese complet stins.

În mediul online au apărut și apeluri disperate ale localnicilor. O rezidentă a relatat că animalele sale de companie au fost acoperite cu păcură și că nu reușește să le curețe, descriind starea lor ca fiind una de suferință.

Incidentul vine după un atac anterior, la 16 aprilie, asupra terminalului petrolier din Tuapse, care a provocat un alt incendiu major. Potrivit guvernatorului regional, Veniamin Kondratiev, atunci au murit două persoane, iar mai multe au fost rănite. Coloana de fum generată a fost suficient de mare pentru a fi vizibilă din spațiu.

Deși autoritățile au susținut că nivelurile substanțelor nocive din aer nu au depășit limitele admise, a fost instituită starea de urgență, iar școlile au fost închise temporar. Incendiul a fost stins după trei zile, însă a reizbucnit în urma atacului de luni.

Evenimentul este cel mai recent dintr-o serie de incidente de mediu din Rusia asociate conflictului început după invazia Ucrainei în 2022. În noiembrie 2025, un alt atac cu drone a provocat o scurgere de petrol în apropiere de Tuapse.

În decembrie 2024, două petroliere s-au scufundat în Strâmtoarea Kerci, eliberând mii de tone de păcură și contaminând sute de kilometri pătrați de coastă, potrivit Greenpeace. Zona turistică din jurul orașului Anapa a fost printre cele mai afectate, fiind raportate sute de păsări moarte și zeci de animale marine decedate.

Președintele Vladimir Putin a descris acel dezastru drept una dintre cele mai grave provocări de mediu cu care s-a confruntat Rusia în ultimii ani.