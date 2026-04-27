search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dezastru ecologic la Tuapse: „Ploaie neagră” după incendiul la o rafinărie și scurgeri de petrol în Marea Neagră

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Situația din Tuapse, un oraș portuar industrial cu aproximativ 60.000 de locuitori situat pe coasta Mării Negre a Rusiei, a căpătat contururi apocaliptice în ultimele zile, după ce atacurile ucrainene asupra unei rafinării locale de petrol au provocat incendii de proporții și au dus la scurgerea de petrol în mediul înconjurător.

Marea Neagră, victimă a războiului lui Putin/FOTO:X

Situat la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) nord-vest de Soci, Tuapse găzduiește o rafinărie deținută de Rosneft care prelucrează anual aproximativ 12 milioane de tone de țiței și servește ca rută cheie de export pentru nafta, păcură și motorină.

Rafinăria a fost lovită ultima dată luni, provocând un incendiu major și scurgerea de produse petroliere în Marea Neagră și râul Tuapse.

Aerul e încărcat de vapori toxici. O coloană de fum vizibilă din spațiu. Ploaie neagră care cade din cer.

Locuitorii spun că, după incident, au observat fenomene neobișnuite: o așa-numită „ploaie neagră”, miros persistent de ars și moartea unui număr mare de păsări. Unii afirmă că picături uleioase le-au ajuns pe haine și pe piele după ce au petrecut timp în aer liber, scrie The Moscow Times.

Autoritățile au recomandat, la trei zile după izbucnirea incendiului, ca oamenii să țină ferestrele închise și să limiteze timpul petrecut afară, pe măsură ce fumul poluat continua să se răspândească. Ulterior, oficialii au anunțat că incendiul a fost localizat, deși nu fusese complet stins.

În mediul online au apărut și apeluri disperate ale localnicilor. O rezidentă a relatat că animalele sale de companie au fost acoperite cu păcură și că nu reușește să le curețe, descriind starea lor ca fiind una de suferință.

Incidentul vine după un atac anterior, la 16 aprilie, asupra terminalului petrolier din Tuapse, care a provocat un alt incendiu major. Potrivit guvernatorului regional, Veniamin Kondratiev, atunci au murit două persoane, iar mai multe au fost rănite. Coloana de fum generată a fost suficient de mare pentru a fi vizibilă din spațiu.

Deși autoritățile au susținut că nivelurile substanțelor nocive din aer nu au depășit limitele admise, a fost instituită starea de urgență, iar școlile au fost închise temporar. Incendiul a fost stins după trei zile, însă a reizbucnit în urma atacului de luni.

Evenimentul este cel mai recent dintr-o serie de incidente de mediu din Rusia asociate conflictului început după invazia Ucrainei în 2022. În noiembrie 2025, un alt atac cu drone a provocat o scurgere de petrol în apropiere de Tuapse.

În decembrie 2024, două petroliere s-au scufundat în Strâmtoarea Kerci, eliberând mii de tone de păcură și contaminând sute de kilometri pătrați de coastă, potrivit Greenpeace. Zona turistică din jurul orașului Anapa a fost printre cele mai afectate, fiind raportate sute de păsări moarte și zeci de animale marine decedate.

Președintele Vladimir Putin a descris acel dezastru drept una dintre cele mai grave provocări de mediu cu care s-a confruntat Rusia în ultimii ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Moțiune de cenzură PSD-AUR. George Simion: „Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”
gandul.ro
image
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”
fanatik.ro
image
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
libertatea.ro
image
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
antena3.ro
image
Criza combustibililor pune presiune pe operatorii low-cost. Prețurile biletelor ar putea crește
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
BNR face angajări. Posturile disponibile şi avantajele pe care le au angajaţii. Tabel cu pragurile de salarizare pentru funcțiile de conducere
playtech.ro
image
Cum l-a surclasat Kopic pe Gâlcă! Marius Șumudică, analiză tăioasă în direct: „Rapid arată jalnic!”
fanatik.ro
image
Ingredientul banal din bucătărie care îți poate afecta sănătatea. Multe gospodine îl folosesc la supe și ciorbe
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Ilie Bolojan! PSD și AUR au decis de comun acord
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Boala descoperită de Dana Rogoz la o serie de analize obișnuite
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă